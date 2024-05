Marketing

Public Relations

IR & Compliance

Agency

All Products COMPASS 2024: a Huawei Cloud "Cloudnecta" negócios entre a América Latina e a China para fomentar o novo crescimento BRAZIL - Portuguese MEXICO - Spanish Huawei 17 mai, 2024, 16:29 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo DONGGUAN, China, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei Cloud iniciou ontem, o seu COMPASS 2024 para a América Latina, um evento de 200 pessoas com o tema "Potencialize o novo crescimento, reimagine novas possibilidades". Líderes empresariais e tecnológicos da América Latina e China se reuniram para explorar a criação de novas experiências de serviço, modelos de negócios inovadores e maior eficiência operacional por meio das tecnologias avançadas da Huawei Cloud. O evento empresarial revelou a arquitetura inovadora CHANGE, desenvolvida para os setores financeiro, governamental, de e-commerce e de mídia, visando alcançar um novo crescimento na nuvem. Continue Reading

Daniel Zhou, Presidente da Huawei América Latina Jacqueline Shi, Presidente de Marketing Global e Serviço de Vendas, Huawei Cloud Fernando Liu, Presidente da Huawei Cloud América Latina Mark Chen, Presidente de Vendas de Soluções da Huawei Cloud Sr. Héctor J. Dorbecker, Conselheiro de Assuntos Econômicos, Tecnológicos, Novos Setores e Financeiros da Embaixada do México na China William Dong, Presidente de Marketing da Huawei Cloud

Em seu discurso de abertura, Daniel Zhou, Presidente da Huawei América Latina, destacou o compromisso da Huawei em apoiar as empresas locais em suas jornadas de transformação digital. Ele compartilhou que "A Huawei Cloud é agora a nuvem de crescimento mais rápido na América Latina, alcançando a terceira posição no mercado local de IaaS no ano passado, com uma base de 7.000 clientes em rápido crescimento. Para atender a esses clientes, simplificamos o processo para que você aproveite ao máximo a nuvem. Este ano, a Huawei Cloud lançou a terceira AZ no Brasil e planejou o mesmo para o México para fornecer serviços para mais clientes, parceiros e desenvolvedores. Estamos comprometidos em trazer mais tecnologias inovadoras de ponta para você, como seu mecanismo de novo crescimento empresarial."

Jacqueline Shi, Presidente de Marketing Global e Serviços de Vendas da Huawei Cloud, afirmou que, "Estamos entrando em uma nova era, e a Huawei Cloud está sempre aqui para você, com tecnologias inovadoras para ajudá-lo a reconstruir arquiteturas, modernizar aplicações, acelerar atualizações inteligentes e potencializar o valor dos dados. Nossas soluções e expertise no setor estão bem ajustadas para pavimentar seu caminho para o sucesso. Um ecossistema local será uma ponte que conecta a China e a América Latina. Esforçamo-nos para ser o melhor parceiro para você, e caminhamos juntos para um futuro mais brilhante.

Fernando Liu, Presidente da Huawei Cloud América Latina, enfatizou o compromisso inabalável da empresa em fornecer serviços de nuvem estáveis, confiáveis e seguros para acelerar a inteligência em vários setores. Ele detalhou a oferta de nuvem híbrida com uma arquitetura unificada, com serviços como o pipeline de desenvolvimento de software CodeArts, o banco de dados em nuvem de última geração GaussDB, o armazém de dados GaussDB(DWS) e a tecnologia de humanos virtuais – todos projetados para capacitar as empresas a enfrentar os desafios da transformação digital.

Dois convidados de honra compartilharam suas experiências de sucesso trabalhando com a Huawei Cloud. MV, a maior empresa de TI para saúde no Brasil, migrou seu banco de dados para o GaussDB da Huawei Cloud, aproveitando uma melhoria significativa na velocidade de consulta de prontuários médicos (de 3 para 0,5 segundos) e redução no tempo de registro (em média, 20% por paciente). O maior grupo multimídia da Argentina, Clarín, utilizou a Huawei Cloud para gerenciar o tráfego de pico durante transmissões ao vivo, com maior estabilidade e menor latência.

Mark Chen, Presidente de Vendas de Soluções Globais da Huawei Cloud, acredita que os desafios da transformação digital podem ser resolvidos com uma abordagem sistemática e uma arquitetura inovadora. O Sr. Chen apresentou então a arquitetura estratégica "CHANGE", uma solução de melhores práticas para a transformação digital do setor.

CHANGE abrange nova infraestrutura nativa na nuvem, uma plataforma tecnológica holística, soluções avançadas específicas para cenários, serviços profissionais eficientes e serviços de consultoria especializada – todos projetados para proporcionar experiências excepcionais aos usuários, eficiência operacional e valor de negócios nos setores financeiro, governamental, de e-commerce e de mídia.

Além das palestras informativas, o summit contou com mesas redondas temáticas por setor e o Fórum de Conexão Empresarial China-LATAM. Essas sessões interativas focaram em tecnologias avançadas, desafios do setor e facilitaram a comunicação entre empresas chinesas e latinoamericanas, promovendo a colaboração entre diversos setores.

O fórum começou com o discurso do Sr. Héctor J. Dorbecker, Conselheiro de Assuntos Econômicos, Tecnológicos, Novos setores e Financeiros da Embaixada do México na China, que enfatizou a importância da parceria internacional nos avanços científicos e tecnológicos. Ele elogiou o summit por promover a comunicação e a colaboração entre a China e o México, e compartilhou a visão de um futuro digital construído com os esforços conjuntos de ambas as partes.

William Dong, Presidente de Marketing da Huawei Cloud, ressaltou a importância da América Latina como um dos primeiros mercados globais da Huawei, abrangendo mais de 25 anos de exploração. "A Huawei Cloud está comprometida em fornecer a você serviços de nuvem local de alta qualidade e baixa latência, com tecnologias de ponta, como desenvolvimento de IA, governança de dados e pipelines de desenvolvimento de software. Aproveitando a ampla experiência da Huawei tanto na América Latina quanto na China, a Huawei Cloud visa facilitar a expansão de mercado, a internacionalização de marcas e o desenvolvimento de ecossistemas locais para você. Como parceiro de confiança, a Huawei Cloud busca 'cloudnectar' a China e a América Latina, permitindo que mais empresas chinesas se aventurem na América Latina e que mais empresas latinoamericanas entrem no mercado chinês."

Avançando, a Huawei Cloud mantém seu compromisso com a estratégia "Everything-as-a-service" e o princípio "Na América Latina, para a América Latina". Trabalhando lado a lado com clientes e parceiros, a Huawei Cloud aspira acelerar o desenvolvimento da indústria e a transformação digital de alta qualidade em ambas as regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415581/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415582/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415583/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415584/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415585/5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415586/6.jpg

FONTE Huawei