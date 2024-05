Promoção da Huawei para pré-venda do WATCH FIT 3: os 600 primeiros consumidores vão ganhar 30 dias grátis de Smart Fit

Para garantir o benefício, a compra deve ser feita até 3 de junho, no site da Amazon ou do Mercado Livre

SÃO PAULO, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Para promover a pré-venda de seu novo relógio inteligente, a Huawei divulgou uma parceria com a Smart Fit. A campanha acontece até o dia 3 de junho para as 600 primeiras pessoas que comprarem o HUAWEI WATCH FIT 3 na Amazon (preto e rosa) ou Mercado Livre (preto e rosa), que vão receber um voucher para 30 dias grátis dos serviços prestados pela academia. A promoção é válida para maiores de 18 anos que sejam novos usuários da Smart Fit, entre outras condições que podem ser conferidas no regulamento.

Assim como os demais vestíveis da marca, o HUAWEI WATCH FIT 3 reúne algoritmos inteligentes com o objetivo de estimular um estilo de vida mais saudável e equilibrado1, em um novo design que carrega o conceito "Fashion Squared". Entenda o que o produto oferece e suas atualizações a seguir.

Uma vida mais saudável com o HUAWEI WATCH FIT 3

Sabendo da importância, e dificuldade, de encontrar a motivação para se cuidar no dia a dia, a Huawei atualizou os seus Anéis de Atividades, que acompanham as metas diárias de passos, atividade física e de ficar em pé, estimulando os usuários a se atentarem com esses subestimados, mas importantes hábitos.

Outro cuidado que o HUAWEI WATCH FIT 3 traz é por meio do StayFit, novo recurso que faz um cálculo diário do déficit calórico do usuário. Para isso, o consumidor só precisa registrar as refeições feitas ao longo do dia para que o smartwatch possa indicar o saldo calórico, que é calculado com base nas informações cadastradas e nos dados fisiológicos coletados¹.

Quando os usuários precisam de ajuda para atingir seus objetivos de movimento, o relógio também recomenda, de forma inteligente, o tipo e a duração dos exercícios que o usuário pode fazer, com base nos hábitos de treino e nas condições climáticas daquele dia. O WATCH FIT 3 ainda utiliza sinais vitais, como tendências de ingestão de calorias, queima metabólica e volume treino, para gerar planos personalizados para cada usuário.

Ainda sobre exercícios, o HUAWEI WATCH FIT 3 suporta mais de 100 modalidades esportivas2 e traz GPS embutido, ideal para quem gosta de registrar as rotas dos treinos ao ar livre, além de oferecer animações e orientações por áudio para oito modos de treino para aquecimento e alongamento.

Outra atualização importante é relacionada ao monitoramento da qualidade do sono, já que o relógio traz o HUAWEI TruSleep™ 4.0 que, por sua vez, conta com o recurso Sleep Breathing Awareness. A tecnologia representa um cuidado especial para problemas respiratórios no sono, analisando a oxigenação do sangue durante a noite toda¹. Além disso, o HUAWEI WATCH FIT 3 acompanha a frequência cardíaca e nível de stress continuamente, inclusive durante os treinos.

Mesmo oferecendo todos esses recursos, o dispositivo não deixa a desejar em termos de bateria, já que ele suporta até 10 dias de uso com a carga completa, podendo proporcionar até um dia inteiro de uso em apenas 10 minutos de carregamento, ideal para os dias em que se está com pressa3.

Confira a página oficial do produt o para saber mais sobre o HUAWEI WATCH FIT 3 e para aproveitar a promoção de pré-venda.

Para ficar por dentro de tudo da marca, consulte a página oficial da Huawei.

1 Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

2 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

3 Com base nos resultados dos testes de laboratório Huawei, o uso real pode variar.

