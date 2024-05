Anunciados os vencedores da final global da competição de TIC da Huawei 2023-2024

SHENZHEN, China, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 26 de maio, a cerimônia de encerramento e premiação da final global da competição de TIC da Huawei 2023–2024 foi realizada em Shenzhen. A competição deste ano atraiu mais de 170.000 estudantes de mais de 2.000 universidades e faculdades de mais de 80 países e regiões, tornando-se a maior competição off-line desde o seu lançamento. Mais de 160 equipes, totalizando 470 competidores de 49 países e regiões diferentes, passaram por competições nacionais e regionais para chegar à final global deste ano, realizada em Shenzhen, de 23 a 26 de maio.

Cerimônia de encerramento e premiação (PRNewsfoto/Huawei)

Após uma competição acirrada, 19 equipes de nove países (Argélia, China, Nigéria, Paquistão, Polônia, Filipinas, Tanzânia, Turquia e Uganda) ganharam os grandes prêmios das competições de prática e inovação. O prêmio de maior popularidade em mídias sociais foi ganho por uma equipe do Paquistão. O prêmio de desenvolvimento verde foi ganho por duas equipes da China e de Marrocos. O prêmio de mulheres na tecnologia foi concedido a quatro equipes do Quênia, Malásia, Marrocos e Uganda. E o prêmio de inclusão digital TECH4ALL foi ganho por duas equipes da China e das Filipinas.

Zhou Hong, presidente do Instituto de Pesquisa Estratégica da Huawei, disse: "para garantir que todos possam realmente aproveitar os benefícios da digitalização enquanto essas tecnologias estão fazendo progressos radicais, a Huawei acredita que é crucial garantir que as tecnologias digitais sejam acessíveis a todos".

Stefania Giannini, diretora-geral adjunta de educação da UNESCO, disse em uma mensagem de vídeo: "a UNESCO trabalha para defender os direitos básicos e a agência de todos os alunos e professores ao usar a tecnologia digital e a IA, e promover um futuro digital inclusivo, equitativo, aberto e seguro para todos. Agradecemos aos nossos parceiros como a Huawei pelo seu apoio de longa data".

Ritchie Peng, presidente do Departamento de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios de TIC da Huawei, afirmou: "TIC é a pedra angular do mundo inteligente. Através da competição de TIC da Huawei, pretendemos oferecer aos estudantes uma plataforma global para competir e trocar ideias".

No mesmo dia, a Huawei também realizou a Conferência de TIC para Aceleração da Transformação da Educação. Na conferência, a Huawei concedeu a 24 instrutores o título de "instrutor global mais valioso da Academia de TIC da Huawei". Os prêmios, atribuídos pela primeira vez este ano, pretendem demonstrar gratidão pelas importantes contribuições que os instrutores fizeram para o desenvolvimento de talentos e marcá-los como modelos que mostram como as mentes mais brilhantes podem se tornar ainda mais brilhantes. Estes modelos ajudarão a impulsionar o desenvolvimento sustentável do ecossistema de talentos em TIC.

A competição de TIC da Huawei é uma competição anual realizada pela Huawei para estudantes universitários globais. Através da competição, a Huawei pretende proporcionar aos estudantes uma plataforma internacional para uma competição saudável e troca de ideias. Desde o seu lançamento em 2015, o concurso tem ajudado os estudantes a melhorar os seus conhecimentos e competências práticas em TIC, ao mesmo tempo que aumenta sua capacidade de inovação através da utilização de novas tecnologias e plataformas. O objetivo final é promover o desenvolvimento tecnológico e facilitar a inclusão digital em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423112/Closing_awards_ceremony.jpg

FONTE Huawei