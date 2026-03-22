Conecta Infra é lançada com um investimento de US$ 350 milhões para conectar os principais centros de dados da América do Sul

A rede de fibra neutra compreenderá quase 6.000 km de infraestrutura subterrânea própria, atendendo à crescente demanda por nuvem e inteligência artificial

SÃO PAULO, 22 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Apoiado por um grupo de investidores liderado pela MissionCo, Rafael Pires, fundador da RW Telecom, anunciou hoje o lançamento da Conecta Infra, uma nova plataforma de infraestrutura óptica neutra focada na implantação e operação de redes de conectividade de alta capacidade em toda a América do Sul.

No segundo semestre de 2025, a empresa iniciou um plano de investimento de aproximadamente US$ 350 milhões para implantar cerca de 6.000 quilômetros de infraestrutura de rede própria, conectando Chile e Argentina aos principais centros de infraestrutura digital do Brasil, enquanto expande sua presença em cidades estratégicas incluindo Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro e Fortaleza.

O lançamento ocorre durante uma rápida expansão da infraestrutura digital na América Latina, impulsionada pelo crescimento da computação em nuvem e pela crescente demanda por capacidade de processamento para suportar aplicativos de inteligência artificial. Nesse contexto, a conectividade entre data centers está se tornando infraestrutura crítica: assim como as cadeias de suprimentos dependem de rodovias para transportar mercadorias, a economia digital depende de redes de fibra de alta capacidade para transportar dados entre instalações, estações de aterragem de cabos submarinos e grandes centros urbanos.

"Estamos testemunhando uma nova onda de investimentos em infraestrutura digital na região, liderada por hiperescaladores e operadores globais de data centers. A Conecta foi criada para fornecer a infraestrutura de conectividade necessária para suportar essa próxima geração de redes digitais", declarou Rafael Pires, fundador e CEO da Conecta Infra.

A evolução das cargas de trabalho de inteligência artificial aumentou significativamente os requisitos de capacidade, confiabilidade e baixa latência, além de impulsionar um aumento acentuado na densidade de computação, com racks evoluindo de níveis históricos de 10 kW para mais de 100 kW. Essa mudança acelera a adoção da GPU e multiplica a demanda por interconexões e terminações de fibra, em volumes que podem ser até quatro vezes maiores do que nas arquiteturas tradicionais. Em ambientes hiperescaláveis altamente sensíveis à latência, até mesmo pequenas ineficiências no projeto de fibras podem se traduzir em impactos sistêmicos no desempenho e na disponibilidade.

Infraestrutura neutra para redes de alto desempenho

A Conecta Infra atua exclusivamente como provedora de infraestrutura de rede física, oferecendo pares de fibras escuras, dutos dedicados e espaço técnico para a implantação de equipamentos dos clientes. A empresa não opera equipamentos ópticos nem vende capacidade de transmissão de dados, permitindo que operadoras de telecomunicações, provedores de conteúdo e hiperescaladores mantenham controle total sobre suas operações de rede.

Sua infraestrutura é construída como uma rede de dutos 100% subterrânea, totalmente própria, projetada de acordo com padrões avançados de engenharia e operação para garantir alta confiabilidade e disponibilidade. A arquitetura inclui locais modulares implantados ao longo de rotas em intervalos de aproximadamente 80 quilômetros, equipados com energia reserva N+1 e equipamentos prontos para hospedar (Locais de Amplificador em Linha – ILA).

Origens e desenvolvimento da plataforma

A empresa foi fundada em 2019 como RW Telecom por Rafael Pires, executivo com décadas de experiência liderando projetos de conectividade para concessionárias de infraestrutura. Aproveitando essa experiência, a empresa garantiu os principais direitos de passagem e desenvolveu sua rede inicial conectando a Praia Grande — um importante ponto de aterragem de cabos submarinos — ao centro de data center Tamboré em Barueri (São Paulo), um dos corredores de dados mais importantes do Brasil.

Desde então, a empresa expandiu seu papel na interconexão de data centers e estações de aterragem de cabos submarinos, atendendo operadores globais de tecnologia e telecomunicações.

"Construir redes de fibra de longa distância envolve desafios operacionais complexos, incluindo negociações de direito de passagem, licenciamentos, obras civis e manutenção de rotas. Nosso modelo permite que os hiperescaladores concentrem seus investimentos na operação de seus equipamentos e no gerenciamento do tráfego de dados, enquanto assumimos total responsabilidade pela infraestrutura de rede física", acrescentou Pires.

Oportunidade de mercado estrutural

Para a MissionCo, a Conecta Infra surge em um momento crucial na evolução da infraestrutura digital.

"A expansão de data centers e aplicações de inteligência artificial está criando uma demanda sem precedentes por conectividade de alta capacidade. Acreditamos que a América Latina oferece uma oportunidade única para o desenvolvimento de uma infraestrutura de rede moderna e independente, e a Conecta está bem-posicionada para se tornar um importante facilitador desse crescimento", disse Peter Gudme, diretor administrativo da MissionCo.

Redes de fibra de longo distância compartilham características com outras formas de infraestrutura crítica: ativos de longa duração, baixo risco de obsolescência tecnológica e receitas apoiadas por contratos de longo prazo. Com sua expansão planejada, a Conecta Infra pretende se estabelecer como uma das principais plataformas independentes de infraestrutura óptica na América do Sul, conectando clusters de data centers, estações de aterragem de cabos submarinos e grandes áreas metropolitanas da região.

Sobre a Conecta Infra

Conecta Infra é uma plataforma de infraestrutura óptica neutra focada no projeto, construção e operação de redes de conectividade de alta capacidade em toda a América do Sul. A empresa está desenvolvendo mais de 6.000 km de infraestrutura de rede própria, conectando Argentina e Chile aos principais centros de dados digitais do Brasil.

A Conecta projeta e opera redes de dutos e fibras totalmente próprias, 100% subterrâneas, oferecendo fibra escura, cabos dedicados, dutos exclusivos e infraestrutura técnica para a instalação de equipamentos dos clientes.

Suas soluções atendem operadoras de telecomunicações, provedores de conteúdo, operadores de data center e empresas globais de tecnologia que exigem conectividade resiliente, escalável e de alto desempenho.

Mais informações: https://conectainfra.digital

Sobre a MissionCo

A MissionCo é uma empresa brasileira de private equity fundada em julho de 2021 por ex-sócios da Gávea Investimentos, com experiência em vários setores. Ao longo de suas carreiras, seus parceiros participaram de vários eventos de liquidez, incluindo seis IPOs nas bolsas de valores do Brasil e dos EUA.

A empresa foca em apoiar empreendedores brasileiros excepcionais por meio de investimentos minoritários, contribuindo para o crescimento sustentável.

A MissionCo administra mais de R$ 2 bilhões em ativos.

Mais informações: https://mco.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938973/CONECTA_INFRA.jpg

FONTE Conecta Infra