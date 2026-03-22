Conecta Infra se lanza con una inversión de 350 millones de dólares para conectar los principales centros de datos de Sudamérica

La red de fibra óptica neutral contará con casi 6.000 km de infraestructura subterránea propia, lo que permitirá satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube e inteligencia artificial

SÃO PAULO, 22 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con el respaldo de un grupo de inversionistas liderado por MissionCo, Rafael Pires, fundador de RW Telecom, anunció hoy el lanzamiento de Conecta Infra, una nueva plataforma de infraestructura óptica neutral dedicada al despliegue y la operación de redes de conectividad de alta capacidad en toda Sudamérica.

En la segunda mitad de 2025, la empresa puso en marcha un plan de inversión de aproximadamente 350 millones de dólares estadounidenses para desplegar cerca de 6.000 kilómetros de infraestructura de red propia, conectando a Chile y Argentina con los principales centros de infraestructura digital de Brasil, al tiempo que ampliaba su presencia en ciudades estratégicas como Porto Alegre, Curitiba, Brasilia, Río de Janeiro y Fortaleza.

El lanzamiento se produce en un momento de rápida expansión de la infraestructura digital en toda Latinoamérica, impulsada por el crecimiento de la computación en la nube y la creciente demanda de capacidad de procesamiento para dar soporte a las aplicaciones de inteligencia artificial. En este contexto, la conectividad entre centros de datos se está convirtiendo en una infraestructura fundamental: al igual que las cadenas de suministro dependen de las autopistas para transportar mercancías, la economía digital depende de redes de fibra óptica de alta capacidad para transportar datos entre instalaciones, estaciones de aterrizaje de cables submarinos y los principales centros urbanos.

"Estamos asistiendo a una nueva ola de inversiones en infraestructura digital en la región, impulsada por hiperescaladores y operadores de centros de datos mundiales. Conecta se creó para proporcionar la infraestructura de conectividad necesaria para dar soporte a esta nueva generación de redes digitales", afirmó Rafael Pires, fundador y director ejecutivo de Conecta Infra.

La evolución de las cargas de trabajo de inteligencia artificial ha incrementado considerablemente los requisitos de capacidad, fiabilidad y baja latencia, a la vez que ha impulsado un fuerte aumento de la densidad de computación, con racks que han pasado de los niveles históricos de 10 kW a más de 100 kW. Este cambio acelera la adopción de las GPU y multiplica la demanda de interconexiones y terminaciones de fibra, con volúmenes que pueden llegar a ser hasta cuatro veces superiores a los de las arquitecturas tradicionales. En entornos a hiperescala, donde la latencia es un factor clave, incluso las ineficiencias más insignificantes en el diseño de la fibra óptica pueden generar un impacto sistémico en el rendimiento y la disponibilidad.

Infraestructura neutral para redes de alto rendimiento

Conecta Infra opera exclusivamente como proveedor de infraestructura de red física, al ofrecer pares de fibra oscura, conductos dedicados y espacio técnico para el despliegue de equipos de los clientes. La empresa no gestiona equipos ópticos ni comercializa capacidad de transmisión de datos, lo que permite a los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de contenidos y los hiperescaladores mantener el control total sobre el funcionamiento de sus redes.

Su infraestructura consiste en una red de conductos 100 % subterránea, de propiedad exclusiva, diseñada de acuerdo con avanzados estándares de ingeniería y operativos para garantizar una alta fiabilidad y disponibilidad. La arquitectura incluye instalaciones modulares distribuidas a lo largo de las rutas a intervalos de aproximadamente 80 kilómetros, equipadas con alimentación de respaldo N+1 y preparadas para alojar los equipos de los clientes (Instalaciones de amplificadores en línea – ILA).

Orígenes y desarrollo de la plataforma

La empresa fue fundada en 2019 con el nombre de RW Telecom por Rafael Pires, un ejecutivo con décadas de experiencia en la dirección de proyectos de conectividad para concesionarias de infraestructura. Al aprovechar esta experiencia, la empresa consiguió derechos de paso clave y desarrolló su red inicial, que conecta Praia Grande —un importante punto de llegada de cables submarinos— con el centro de datos de Tamboré en Barueri (São Paulo), uno de los corredores de datos más importantes de Brasil.

Desde entonces, la empresa ha ampliado su papel en la interconexión de centros de datos y estaciones de aterrizaje de cables submarinos, prestando servicio a operadores tecnológicos y de telecomunicaciones de todo el mundo.

"La construcción de redes de fibra óptica de largo alcance conlleva complejos retos operativos, entre los que se incluyen las negociaciones de derechos de paso, la obtención de permisos, las obras civiles y el mantenimiento de las rutas. Nuestro modelo permite a los hiperescaladores centrar sus inversiones en la operación de sus equipos y la gestión del tráfico de datos, mientras que nosotros asumimos toda la responsabilidad de la infraestructura física de la red", añadió Pires.

Oportunidad de mercado estructural

Para MissionCo, Conecta Infra surge en un momento crucial de la evolución de la infraestructura digital.

"La expansión de los centros de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial está generando una demanda sin precedentes de conectividad de alta capacidad. Creemos que América Latina ofrece una oportunidad única para el desarrollo de una infraestructura de red moderna e independiente, y Conecta se encuentra en una posición idónea para convertirse en un factor clave de este crecimiento", afirmó Peter Gudme, director general de MissionCo.

Las redes de fibra óptica de largo alcance comparten características con otras formas de infraestructura crítica: activos de larga duración, bajo riesgo de obsolescencia tecnológica e ingresos respaldados por contratos a largo plazo. Con su plan de expansión, Conecta Infra pretende consolidarse como una de las principales plataformas independientes de infraestructura óptica de Sudamérica, al conectar agrupaciones de centros de datos, estaciones de aterrizaje de cables submarinos y las principales áreas metropolitanas de toda la región.

Acerca de Conecta Infra

Conecta Infra es una plataforma de infraestructura óptica neutral dedicada al diseño, la construcción y la operación de redes de conectividad de alta capacidad en toda Sudamérica. La empresa está desarrollando más de 6.000 km de infraestructura de red propia, que conectará a la Argentina y Chile con los principales centros de datos digitales de Brasil.

Conecta diseña y opera redes de conductos y fibra óptica 100 % subterráneas de su propiedad, y ofrece fibra oscura, cables dedicados, conductos exclusivos e infraestructura técnica para el despliegue de equipos de los clientes.

Sus soluciones están dirigidas a operadores de telecomunicaciones, proveedores de contenido, operadores de centros de datos y empresas tecnológicas a nivel mundial que requieren una conectividad resiliente, escalable y de alto rendimiento.

Más información: https://conectainfra.digital

Acerca de MissionCo

MissionCo es una firma brasileña de capital privado fundada en julio de 2021 por antiguos socios de Gávea Investimentos, con experiencia en múltiples sectores. A lo largo de sus carreras, sus socios han participado en múltiples operaciones de salida a bolsa, incluidas seis ofertas públicas iniciales (OPI) en las bolsas de valores de Brasil y Estados Unidos.

La firma se centra en apoyar a emprendedores brasileños excepcionales a través de inversiones minoritarias, lo que contribuye a un crecimiento sostenible.

MissionCo gestiona más de 2.000 millones de reales brasileños en activos.

Más información: https://mco.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938973/CONECTA_INFRA.jpg

FUENTE Conecta Infra