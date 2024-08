Conferência de Parceiros Estratégicos Globais do Shandong Heavy Industry Group Exposição de Novos Produtos realizada na Cidade do México

MEXICO CITY, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Conferência de Parceiros Estratégicos Globais e a Exposição de Novos Produtos do Shandong Heavy Industry Group foram realizadas na Cidade do México. Mais de 600 parceiros de mais de 30 países e regiões das Américas, incluindo México, Brasil, Chile e Peru, cruzaram montanhas e mares para participar de um grande evento de amizade, cooperação e desenvolvimento.

Wang Zhijian, presidente do Shandong Heavy Industry Group, fez um discurso na conferência, e Zhang Gengsheng, vice-presidente, fez um relatório sobre "Colaboração para criar valor para os clientes". Na reunião, Weichai Group, SINOTRUK, Shaanxi Heavy Duty Automobile, Zhongtong, Shantui, Lovol, KION e outras empresas afiliadas da Shandong Heavy Industry introduziram novos produtos, respectivamente.

Wang Zhijian disse em seu discurso: "Os recursos industriais líderes mundiais da Shandong Heavy Industry, a tendência de desenvolvimento de rápido crescimento e o conceito de cooperação mutuamente benéfico e ganha-ganha trarão oportunidades e perspectivas extremamente amplas para parceiros nas Américas. Estamos ansiosos para mais fabricação da Shandong Heavy Industry operando em estradas, oceanos, terras agrícolas, minas e fábricas nas Américas, criando mais valor para nossos clientes finais! "

Potencial ilimitado, escreva uma nova nota de rodapé para a cooperação regional nas Américas

Com a forte ascensão das economias emergentes e a crescente onda de transformação global verde e de baixo carbono, a Shandong Heavy Industry considera as Américas um mercado importante para aprofundar sua estratégia de globalização. O México é um ponto emergente de manufatura global, uma "ponte terrestre" conectando o transporte da América do Norte e do Sul, uma "ponte econômica" e uma "ponte cultural", reunindo a rede comercial e os recursos logísticos de todas as Américas e até mesmo do mundo inteiro.

Layout avançado, resultados frutíferos. Já em 2012, a Weichai, uma subsidiária da Shandong Heavy Industry, montou um centro de inovação na América do Norte e investiu sucessivamente estrategicamente em indústrias de ponta, como PSI nos Estados Unidos, Dematic e Ballard no Canadá para expandir o sistema de energia e a cadeia da indústria de logística inteligente. Nos últimos anos, o Grupo tem aumentado continuamente seu layout de mercado e se preparado sucessivamente para construir centros de inovação científica e tecnológica, centros de comunicação de marca, centros de acessórios de armazenamento e fábricas locais nas Américas, contribuindo vigorosamente para o rápido aumento das vendas de caminhões pesados, máquinas de construção, equipamentos agrícolas, ônibus, equipamentos de geração de energia e outros produtos no mercado das Américas. Em particular, os grupos geradores de data center Weichai fizeram grandes avanços no mercado global de ponta e têm grande potencial de desenvolvimento.

Avance lado a lado para um futuro ganha-ganha. O Sr. Carlos, da SITRAK Metropolitanos, no México, compartilhou a história da cooperação ganha-ganha com a China National Heavy Duty Truck, uma subsidiária da Shandong Heavy Industry. A empresa é uma das maiores revendedoras de caminhões do México e se tornou uma concessionária SINOTRUK desde 2020. Com a qualidade europeia dos caminhões pesados Sitrak, a vantagem competitiva da fabricação chinesa, eficiência de entrega de ciclo curto e serviços de suporte abrangentes e rápidos, a participação de mercado da empresa foi significativamente melhorada. De frente para o futuro, ele acredita que os produtos de alta qualidade da SINOTRUK são completamente comparáveis aos produtos de classe mundial em vários indicadores de desempenho e são bem recebidos pelos clientes finais.

Trabalhar globalmente e de forma colaborativa para criar maior valor para os clientes

O Shandong Heavy Industry Group, com sede em Jinan, China, desenvolveu-se rapidamente por meio de reorganização e integração desde a sua criação em 2009 e tornou-se um grupo multinacional de equipamentos industriais com forte influência no mundo. A Shandong Heavy Industry possui seis segmentos de negócios: veículos comerciais, sistemas de energia, máquinas de construção, equipamentos agrícolas, logística inteligente e equipamentos de transporte marítimo, e pode fornecer soluções de sistemas multissetoriais e multicampos. A cooperação aberta global é o conceito de desenvolvimento consistente da Shandong Heavy Industry. Em 2023, a receita operacional da Shandong Heavy Industry excederá CNY 510.000.000.000, dos quais as indústrias fora do mercado chinês e a receita de exportação representarão 60%.

Nos últimos anos, a Shandong Heavy Industry fez grandes avanços nos mercados de ponta no exterior. Suas duas principais marcas, SINOTRUK e Shaanxi Heavy Duty Automobile, respondem por 70% do total das exportações de caminhões pesados da China e conquistaram uma posição firme em mercados sofisticados, como América, Oriente Médio e Austrália. O motor Weichai, a empilhadeira industrial alemã KION, o iate de luxo italiano Ferretti são líderes globais da indústria, o ônibus Zhongtong, as máquinas de construção Shantui, os equipamentos agrícolas Lovol, etc.

A razão fundamental pela qual a Shandong Heavy Industry é líder na indústria de exportação e é altamente reconhecida pelos clientes locais é que ela sempre esteve comprometida em criar maior valor para os clientes. Nesta Conferência de Parceiros Globais, o presidente Wang Zhijian uniu forças com parceiros para assumir solenemente "quatro compromissos" com clientes globais: Aderir à liderança do high-end, criar inabalavelmente os produtos mais competitivos e usar alta tecnologia e alta qualidade para oferecer aos clientes uma experiência ecológica, ecológica, segura e confortável; Aderir a um valor orientado para o valor, fornecer inabalavelmente aos clientes o valor máximo do ciclo de vida do produto; Aderir à liderança em eficiência, fornecer inabalavelmente aos clientes a menor garantia de entrega; Aderir à satisfação do cliente, fornecer inabalavelmente aos clientes o serviço familiar mais rápido, conveniente e eficiente!

Liderando com ciência e tecnologia, criando poder duro para ir para o exterior com produtos hard-core

Durante a Conferência de Parceiros Globais do Shandong Heavy Industry Group e a Exposição de Novos Produtos, sua Empilhadeira Industrial Alemã KION, Iate Ferretti Italiano, Weichai Power, China National Heavy Duty Truck, Shaanxi Heavy Duty Automobile, Shantui Co., Ltd., Lovol Heavy Industry, Weichai Lovol, Zhongtong Bus, Yaxing Bus e outras 13 empresas da China participaram da Exposição com quase uma centena de produtos principais e tecnologias mais recentes.

No local da Exposição, o primeiro motor diesel do mundo da Weichai com uma eficiência térmica superior a 53% e o trem de força dourado do veículo comercial composto por "motor Weichai + transmissão rápida + eixo Hande" foram revelados. Este é o principal suporte dos produtos de veículos comerciais do Shandong Heavy Industry Group. Ao mesmo tempo, uma gama completa de produtos de trem de força para todos os campos, como trem de força hidráulico para máquinas de construção, trem de força CVT para equipamentos agrícolas e trem de força de navios, também são montados em uma matriz, demonstrando a força da marca de energia nº 1 da China para convidados globais. Nos últimos anos, os grupos geradores de grande diâmetro da série Weichai M, que romperam o mercado de ponta e ganharam grandes pedidos, também foram exibidos juntos, atraindo paradas frequentes de clientes estrangeiros.

Na área de exposição de veículos comerciais, 17 séries completas de caminhões pesados das três principais marcas de SINOTUCK Huanghe, Sitrak e Howo estão orgulhosamente. Ao mesmo tempo, o caminhão pesado de automóvel pesado de Shaanxi, o veículo comercial de Weichai New Energy, o ônibus Zhongtong, o ônibus Yaxing e o veículo leve SINOTRUK, um total de 20 produtos também formam a matriz do núcleo duro do cenário automotivo da indústria pesada de Shandong.

Como um setor estratégico com alto potencial de crescimento, máquinas de construção e equipamentos agrícolas também estão repletos de destaques nesta Exposição. O trator inteligente CVT de alta potência da Lovol Smart Agriculture, máquinas de colheita e outros 10 tipos de equipamentos agrícolas estão todos no palco. Mais de 20 tipos de escavadeiras, carregadeiras, escavadeiras, caminhões de mineração e outras máquinas e equipamentos de construção da Shantui e Lovol Heavy Industry, bem como empilhadeiras Linde da KION, Alemanha, fizeram uma aparência elegante, demonstrando totalmente o poder abrangente da Shandong Heavy Industry para fornecer aos clientes soluções integradas personalizadas.

Milhares de rios convergem para o mar largo, e o vento é perfeito para zarpar. A Shandong Heavy Industry compartilhará oportunidades com parceiros globais, criará valor juntos e ganhará no futuro. Vamos promover o navio gigante da Shandong Heavy Industry para surfar o vento e as ondas, seguir em frente bravamente, mover-se de forma constante e de longo alcance e criar mais valor para os clientes globais!

