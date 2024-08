Conferencia de Socios Estratégicos Globales y Exposición de Nuevos Productos de Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. en la Ciudad de México

MEXICO CITY, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Se llevó a cabo en la Ciudad de México la Conferencia de Socios Estratégicos Globales y la Exposición de Nuevos Productos de Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. (SHIG). Más de 600 socios de más de 30 países y regiones de las Américas, incluidos México, Brasil, Chile y Perú, asistieron a este encuentro.

(PRNewsfoto/Shandong Heavy Industry Group) (PRNewsfoto/Shandong Heavy Industry Group) (PRNewsfoto/Shandong Heavy Industry Group)

El Sr. Wang Zhijian, Presidente de SHIG, dio un discurso en la conferencia, y el Sr. Zhang Gengsheng, Vicepresidente de SHIG, presentó un informe sobre "Crear Juntos Valor para los Clientes". En la conferencia, las empresas afiliadas de SHIG, como Weichai Group, SINOTRUK, SHACMAN, Zhongtong Bus, SHANTUI, LOVOL y KION, presentaron respectivamente sus nuevos productos.

El Sr. Wang Zhijian dijo en su discurso: "Los recursos industriales líderes en el mundo, la tendencia de desarrollo de rápido crecimiento y los conceptos de cooperación de beneficio mutuo de SHIG suministrarán oportunidades y perspectivas extremadamente amplias a nuestros socios americanos. Esperamos que más productos fabricados por SHIG funcionen en los caminos, océanos, campos de cultivo, minas y fábricas de las Américas."

Con un potencial ilimitado, se escribe un nuevo capítulo para la cooperación en las Américas

SHIG considera a las Américas como un mercado importante de su estrategia de globalización. México es un punto emergente para la fabricación mundial. Une las redes comerciales y recursos logísticos de todas las Américas e incluso todo el mundo. Se celebra la conferencia de socios globales en México con el objetivo de explorar las nuevas rutas para la colaboración internacional, crear una nueva plataforma regional de beneficio mutuo y abrir nuevos espacios para el desarrollo futuro con los socios de las Américas.

En 2012, Weichai Group, una subsidiaria de SHIG, estableció el centro de innovación en América del Norte y realizaba sucesivamente inversiones en las industrias de alta gama, como PSI de Estados Unidos, Dematic y Ballard de Canadá para expandir el sistema de energía y la cadena industrial de logística inteligente. En los últimos años, el Grupo ha establecido sucesivamente centros de innovación de ciencia y tecnología, centros de difusión de marca, centros de almacenamiento de repuestos y plantas de fabricación locales en las Américas, promoviendo efectivamente el rápido aumento de las ventas de los camiones pesados, maquinaria de construcción, equipos agrícolas, autobuses, equipos de generación de energía y otros productos en el mercado americano. Sobre todo, los grupos electrógenos del centro de datos Weichai han logrado importantes avances en el mercado global de alta gama, y disponen un enorme potencial de desarrollo.

Avanzamos juntos para ganar juntos el futuro. El Sr. Carlos de SITRAK Metropolitanos en México compartió la historia de la cooperación de beneficio mutuo con Sinotruk, una subsidiaria de SHIG. Su empresa es uno de los mayores distribuidores de camiones de México y se convirtió en el distribuidor de Sinotruk en 2020. Gracias a la calidad europea de los camiones pesados de SITRAK, las ventajas competitivas de la fabricación china, la eficiencia de entrega con un ciclo corto y los servicios de soporte rápidos e integrales, la empresa ha logrado un aumento significativo de cuota de mercado. De cara al futuro, él cree que los productos de alta gama de SINOTRUK son completamente comparables a los de primera clase del mundo en todos los indicadores de rendimiento y son muy apreciados por los clientes finales.

Recorremos todo el mundo para crear mayor valor para los clientes en forma integral

Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd., con sede en Jinan de China, fue creado en 2009, a través de la reestructuración, la integración y el rápido desarrollo, se ha convertido en un grupo multinacional de equipos industriales con una fuerte influencia global. SHIG cuenta con seis principales segmentos comerciales: vehículos comerciales, sistemas de energía, maquinaria de construcción, equipos agrícolas, logística inteligente y equipos de transporte marítimo, puede proporcionar soluciones sistemáticas para diferentes industrias y múltiples campos. En 2023, los ingresos operativos de la empresa superaron los 510 mil millones de yuanes, de los cuales, los ingresos de las industrias y las exportaciones fuera del mercado chino representaron el 60%.

En los últimos años, SHIG ha logrado importantes avances en los mercados extranjeros de alta gama. Sus dos marcas principales, SINOTRUK y SHACMAN, representan el 70% de las exportaciones totales de camiones pesados de China, y tienen los pies bien plantados en los mercados de alta gama de América, Medio Oriente y Australia. Los motores Weichai, las carretillas elevadoras industriales Kion (Alemán) y los yates de lujo Ferretti (Italia) son líderes de las industrias mundiales, los autobuses de Zhongtong Bus, la maquinaria de ingeniería Shantui, y los equipos agrícolas Lovol, etc., también son las tarjetas de presentación brillantes de la fabricación China.

La razón fundamental por la que SHIG puede ser el líder de la industria de exportación y es altamente reconocida por los clientes locales es que, la empresa siempre ha estado comprometida con la creación de mayor valor para los clientes. En esta conferencia de socios globales, el presidente Wang Zhijian, junto con sus socios, hizo solemnemente los siguientes: insistir siempre en crear los productos más competitivos, y proporcionar a los clientes una experiencia de uso ecológica, respetuosa con el medio ambiente, segura y cómoda con la alta tecnología y la alta calidad; insistir siempre en suministrar a los clientes el máximo valor del ciclo de vida del producto; insistir siempre en brindar a los clientes la garantía de entrega más corta; insistir siempre en brindar a los clientes los servicios más rápidos, convenientes y eficientes.

Los productos nucleares, impulsados por tecnologías avanzadas construye una posición sólida en los mercados extranjeros

Durante esta conferencia, las 13 empresas afiliadas de SHIG, incluidas las carretillas elevadoras industriales KION (Alemán), los yates Ferretti (Italia), así como Weichai Power, SINOTRUK, SHACMAN, Shantui, Lovol Construction Machinery, Weichai Lovol, Zhongtong Bus y ASIASTAR Bus de China, exhibieron casi 100 productos principales y las últimas tecnologías. Esta exposición de gran escala, amplia gama de categorías y productos exhibidos abundantes demuestra plenamente la capacidad de SHIG en las industrias como vehículos comerciales, maquinaria de ingeniería, equipos agrícolas, equipos de transporte marítimo, sistemas de energía y nuevas energías.

En el lugar de exposición, se dio a conocer el primer motor diésel de Weichai del mundo con una eficiencia térmica superior al 53% y el conjunto de tren motriz para vehículos comerciales compuesto por "motor Weichai + transmisión Fast + eje Hande". Este es el soporte central de los vehículos comerciales de SHIG. Al mismo tiempo, se reunieron los conjuntos de tren motriz de todas las series y todos los campos, como el conjunto de tren motriz hidráulico para maquinaria de ingeniería, el conjunto de tren motriz CVT para equipos agrícolas, el conjunto de tren motriz para barcos, demostrando la fuerza de la marca de energía número uno de China a los invitados de todo el mundo. También se exhibieron los grupos electrógenos de cilindro de gran diámetro de la serie M de Weichai, que han abierto paso en el mercado de alta gama, y han obtenido muchos pedidos importantes en los últimos años.

En el área de exhibición de vehículos comerciales, se pusieron a la vista 17 camiones pesados y camiones livianos de serie completa de las tres marcas principales: SINOTRUK Yellow River, SITRAK y Howo. Al mismo tiempo, se exhibieron unos 20 productos de vehículos ligeros de SHACMAN, Weichai New Energy Commercial Vehicle Co., Ltd., Zhongtong Bus, ASIASTAR Bus y SINOTRUK.

Además, se exhibieron 10 tipos de equipos agrícolas de Lovol Smart Agriculture Co., Ltd., incluidos tractores inteligentes CVT de alta potencia y maquinaria de cosecha. Se presentaron más de 20 tipos de excavadoras, cargadoras, buldozers, camiones mineros y otras maquinarias y equipos de ingeniería de Shantui y Lovol Heavy Industries, así como las carretillas elevadoras Linde de Kion (Alemán), demostrando plenamente la capacidad integral de SHIG para brindar a los clientes soluciones integradas personalizadas.

SHIG compartirá oportunidades, creará valor y ganará el futuro junto con todos con socios globales, promoverá el barco gigante de SHIG para navegar por las olas aprovechando el viento, avanzar con valentía y de manera constante y crear más valor para los clientes globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484479/1244694155.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484481/1313112481.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484483/1579649177.jpg

FUENTE Shandong Heavy Industry Group