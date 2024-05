Confira a promoção da Huawei para o Dia das Mães: oferta de fones sem fio, smartwatches e até roteadores!

Os produtos estão com desconto no site da Amazon; preços válidos até o dia 12 de maio

SÃO PAULO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei, uma das maiores multinacionais de tecnologia do mundo, anunciou preços especiais em diversos produtos para celebrar o Dia das Mães. Os dispositivos com desconto podem ser encontrados na página oficial da Huawei na Amazon e as ofertas já estão válidas e vão até o dia 12 de maio[1].

Compatíveis com iOS e Android, o portfólio da Huawei foi desenvolvido com o objetivo de elevar a qualidade de vida e promover praticidade para o dia a dia dos usuários. Reconhecidos e respeitados internacionalmente, seus produtos são ideais para quem quer agradar a mãe (ou apenas aproveitar os descontos).

Conheça a seguir os dispositivos que estão em promoção.

HUAWEI WATCH GT 4

Sendo ideal para mães que gostam de exercícios, de moda, ou simplesmente querem se beneficiar de um assistente no pulso, o HUAWEI Watch GT 4 foi desenvolvido com base na ideologia Fashion Forward da Huawei - que busca combinar estética com tecnologia.

Oferecendo funções inteligentes e recursos avançados de monitoramento de saúde² e condicionamento físico, o relógio acompanha, em tempo real, a frequência cardíaca, a oxigenação do sangue (SpO2), o sono, o stress e até o ciclo menstrual das usuárias[2], trazendo previsões do início e término de cada fase, com base nos indicadores fisiológico. Ele também cria relatórios detalhados sobre os dados coletados, fornecendo análises individuais que ajudam a cuidar da saúde².

Para estimular as mães a praticarem mais atividades físicas e ajudá-las a se exercitarem de maneira mais segura e eficiente, o GT 4 suporta mais de 100 modos de exercícios. O relógio ainda conta com GPS integrado, consegue fazer ligações por meio da conexão Bluetooth e está disponível em dois tamanhos (46mm e 41mm) e diversas cores, para agradar diferentes estilos.

Promoção: diversos modelos do GT 4 estão em promoção, sendo que o destaque vai para a versão de 46mm preta, no preço sugerido de R$ 1.249,00 para R$ 1.049,00 no site da Amazon.

HUAWEI Band 8

Sendo a pulseira mais fina da Huawei até o seu lançamento, a Band 8 tem o conforto e o custo-benefício como protagonistas. Pesando cerca de 14g e com aproximadamente 8,99mm de espessura[3], a smartband é uma ótima opção para quem tem pulso pequeno, ou simplesmente deseja um aparelho que seja menor e mais discreto.

Ideal para monitoramento do sono já que mal pode ser sentido na pele, a pulseira reúne um total de 100 modos de exercícios baseados na ciência², bateria para até duas semanas de uso³ e assistente com Inteligência Artificial.

Promoção: na versão preta, seu preço sugerido caiu de R$ 399,00 para R$ 274,00 no site da Amazon.

HUAWEI FreeBuds 5i

Entregando recursos avançados que vão muito além de seu preço de venda, o HUAWEI FreeBuds 5i oferece uma experiência de áudio consistente e confortável em diversos cenários de uso, levando praticidade para o dia a dia. O fone in-ear traz cancelamento de ruído ativo[4] de até 42 decibéis³, certificado Hi-Res de áudio sem fio de alta resolução[5] e autonomia para até 28 horas de música com a caixa de carregamento, tendo até 7 horas e meia de reprodução de áudio contínua³.

Equipado com driver dinâmico de 10 milímetros³, o FreeBuds 5i fornece som cristalino e imersivo, independente da batida da música. O Equalizador Duplo Adaptativo ainda detecta a estrutura do canal auditivo e o status de uso, otimizando as frequências sonoras para proporcionar uma experiência sonora mais consistente.

Além disso, o fone sem fio também oferece conexão com dois dispositivos simultaneamente - alternando entre ambos de forma inteligente de acordo com a necessidade -, e permite personalização da experiência por meio do aplicativo HUAWEI AI Life.

Promoção: na versão preta, seu preço sugerido na Amazon vai de R$ 399,00 para R$ 341,10.

HUAWEI FreeBuds SE 2

Outro aparelho incluso na promoção que vem fazendo muito sucesso desde o seu lançamento é o HUAWEI FreeBuds SE 2. Compondo a linha de fones de entrada da marca, ele foi desenvolvido por meio de meticulosos processos de engenharia e com base em mais de 300 mil testes em canais auditivos, resultando em um dispositivo com preço bastante acessível, sem abrir mão da qualidade sonora.

Oferecendo experiência de áudio digna de fones de ponta, o dispositivo conta com Bluetooth 5.3 (geração mais recente da tecnologia), bateria impressionante de até 40 horas de duração³, design ergonômico com encaixe confortável[6], recursos inteligentes, entre outras funcionalidades.

Promoção: o preço sugerido na versão branca vai de R$ 229,00 para R$ 179,10, no site da Amazon.

HUAWEI WiFi Mesh 3

Apresentando poderosos recursos de conectividade, o roteador é recomendado para grandes casas, para quem tem alta demanda de internet doméstico ou possui muitos dispositivos inteligente conectados, já que cada unidade apresenta até 200 m² de área de cobertura e pode suportar mais de 250 conexões simultâneas³. Podendo resolver os problemas de cobertura de Wi-Fi de qualquer casa e facilitar a vida da família inteira, o Mesh 3 apresenta Wi-Fi 6 Plus de banda dupla e consegue alcançar uma velocidade de até 3.000 Mbps³, possibilitando streaming 4K, download e upload mais rápidos e jogos online com menos atraso.

Graças ao Harmony OS Mesh+[7] o aparelho pode formar uma rede única com outros roteadores da Huawei, provendo uma latência de alternância baixa de 50ms ao alternar entre pontos de conexão. Pelo HUAWEI AI Life App, os usuários têm uma ampla variedade de ferramentas de gerenciamento de rede, como o Diagnóstico Inteligente, que mostra o status do Wi-Fi e oferece solução de problemas, e o mapa de calor do sinal, além de ser fácil de instalar e de apresentar poderosos recursos de segurança e privacidade.

Promoção: no site da Amazon, o pacote com dois roteadores vai de R$ 899,00 para R$ 746,10.

