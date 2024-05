HUAWEI anuncia lançamento global WATCH FIT 3 em evento em Dubai; Relógio inteligente deve chegar ao Brasil em breve

SÃO PAULO, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Ontem, dia 7 de maio, a Huawei realizou um evento em Dubai, anunciando os principais lançamentos de vestíveis, áudio e escritório inteligente do segundo bimestre, incluindo o HUAWEI WATCH FIT 3, que será lançado no Brasil em breve. A marca também anunciou o laptop HUAWEI MateBook X Pro, e o tablet HUAWEI MatePad 11"S, entre outros produtos.

Contando com lançamento de diversos dispositivos inteligentes em diferentes mercados ao redor do mundo, este foi um dos maiores evento de produtos da Huawei dos últimos anos, revelando não apenas novos hardwares, mas também soluções de software proprietárias da empresa.

HUAWEI WATCH FIT 3: lançamento global

Captando a essência da visão "Fashion Forward" da Huawei, o WATCH FIT 3 herda o design quadrado dos modelos FIT anteriores, com melhorias em termos de materiais e processos de fabricação. Com tela AMOLED de alta resolução de 1,82 polegadas - que proporciona uma experiência visual mais interativa - e corpo feito de liga de alumínio, o smartwatch tem um design fino e leve para maior conforto durante o dia: por volta de 9,9 mm de espessura e pesando cerca 26 g1.

Na frente fitness, que é um destaque da linha de vestíveis da marca, o HUAWEI WATCH FIT 3 oferece análises e orientações personalizadas sobre os treinos2, para que cada usuário consiga alcançar seu potencial. O novo vestível cria planos de exercícios individuais, tem suporte para mais de 100 modos de atividades físicas, gera relatórios de cada treino realizado no aplicativo Huawei Health, com isso, o relógio é quase como um assistente direto do pulso². Ele ainda conta com GPS embutido para exercícios ao ar livre e certificação de resistência à água de 5 ATM para treinos aquáticos3.

O WATCH FIT 3 marca a estreia do Smart Sports, que traz recomendações de treinos² com base nos hábitos e objetivos de cada usuário, status dos anéis de atividade e condições climáticas de onde a pessoa está localizada para incentivar um estilo de vida mais saudável.

O smartwatch também ajuda os usuários a monitorarem sua saúde por meio de sensores precisos e algoritmos inteligentes, que analisam os indicadores vitais em tempo rea4. Estreiando a quarta geração da tecnologia de acompanhamento do sono HUAWEI TruSleepTM em sua linha FIT, o dispostivo traz melhorias abrangentes em relação a seus antecessores, podendo ajudar ainda mais os usuários a melhorarem a qualidade do descanso.

Trazendo uma gama mais completa de indicadores fisiológicos, o WATCH FIT 3 conta com sistema de pontuação do sono aprimorado e oferece interpretação do padrão de sono e aconselhamento personalizado4. Por meio da análise de respiração, o aparelho consegue identificar sintomas de apneia do sono, entre outros fatores que prejudicam a qualidade do sono4.

Isso é possível graças ao apoio do HUAWEI TruSeenTM 5.5, algortimo que mede a frequência cardíaca de uma forma 30% mais estável, acompanha a oxigenação do sangue continuamente (fazendo a medição em apenas 25 segundos) e acompanha o stress ao longo do dia, sugerindo momentos de respiração4, para levar mais tranquilidade ao cotidiano4.

O WATCH FIT 3 ainda oferece atualizações no aplicativo de gestão calórica Stay Fit, que teve seu banco de dados expandido para cobrir melhor 50 países e regiões diferentes, e traz um novo recurso de análise nutricional, ajudando os usuários a encontrarem um equilíbrio entre dieta e exercício por meio de análises científicas4.

Acesse o site da marca e confira as redes sociais da Huawei para saber mais sobre o WATCH FIT 3 e os outros lançamentos globais que aconteceram em Dubai.

MateBook X Pro e MatePad 11.5 "S

A mais recente versão do HUAWEI MateBook X Pro herda a inovação tecnológica, design e a experiência inteligente, marcas registradas dos PCs da Huawei. O laptop é portátil, leve e potente, pesando por volta de 980 g e com cerca de 13,5 mm de espessura, sendo o único laptop com um processador Intel® Core™ Ultra 9 de alto desempenho a pesar menos de 1 kg¹.

Com Arquitetura HUAWEI Cloud Falcon, sistema de dissipação de calor Shark Fin, e tecnologia de desempenho adaptativo Super Turbo, o MateBook X Pro traz melhorias impactantes para a experiência do usuário, que contará com mais velocidade e uma interface prática.

Já o MatePad 11.5 "S é o primeiro tablet a apresentar a nova geração do HUAWEI PaperMatte Display, que reduz a refletividade do monitor para menos de 2% e elimina até 99% da interferência da luz, além de reunir impressionantes especificações, incluindo uma taxa de atualização de 144 Hz e uma resolução de 2.8K5.

Trazendo o conceito de "Criação de Beleza", o tablet traz o programa GoPaint, que oferece baixa latência, suporta grande número de camadas e tem altas taxas de fotogramas, proporcionando uma resposta instantânea às pinceladas do usuário.

O evento também revelou o fone sem fio HUAWEI FreeBuds 6i, o HUAWEI MateBook 14, um novo modelo do HUAWEI WATCH GT 4, e o HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, que apresenta uma nova estética cósmica. Além disso, entre os dias 8 a 10 de maio, a Huawei organiza uma exposição intitulada "Um mundo encantador - 12 anos de fotografia Huawei", que será a maior mostra de fotos que a marca já realizou.

Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, dispositivos portáteis e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais oficiais da marca no Facebook , Instagram e YouTube .

Contato de imprensa:

FSB Comunicação – [email protected]

1 As especificações relacionadas a tamanho e peso do produto são apenas teóricas. As medidas reais de cada produto podem variar. Todas as especificações estão sujeitas ao produto real.

2 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

3 Pode ser usado para atividades em águas rasas em piscinas ou ao longo da costa. Não deve ser usado durante mergulho, banho quente, mergulhar em fontes termais ou sauna, ou participar de outras atividades em águas profundas ou atividades que envolvam o fluxo de água em alta velocidade. As pulseiras de couro e metal não foram projetadas para resistir à natação ou ao suor e, portanto, outras pulseiras são recomendadas em tais cenários. Lembre-se de enxaguar o dispositivo em água doce e secá-lo após usá-lo na água do oceano. Para mais informações sobre a resistência à água dos wearables Huawei, visite o site. A resistência à água não é permanente e o desempenho pode deteriorar-se com o desgaste diário. Recomenda-se que leve regularmente o seu dispositivo a um centro de assistência técnica autorizada da Huawei para inspeção e manutenção. Para detalhes sobre lojas e modelos, acesse o site.

4 Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

5 É suportada uma taxa máxima de atualização do monitor de até 144 Hz. A taxa de atualização do monitor pode variar consoante a aplicação ou o jogo específico. A resolução de 2,8K é de 2800 × 1840.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408464/Evento_Dubai.jpg

FONTE Huawei