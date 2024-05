Um mundo emocionante: lançada oficialmente a Exposição Global HUAWEI XMAGE

O HUAWEI XMAGE Awards 2024, o concurso anual que celebra a plataforma aberta da Huawei para a excelência fotográfica de smartphones, também foi lançado oficialmente durante a cerimônia de abertura da exposição. Agora em seu oitavo ano consecutivo, a competição tem como objetivo inspirar os consumidores a liberar totalmente sua criatividade e imaginação, aproveitando a tecnologia de imagem XMAGE líder da Huawei, infundindo cada fotografia com uma ressonância emocional e cultural mais profunda.

"Um mundo emocionante – 12 anos de fotografia da Huawei"

Estreando sob o tema "A Heartwarming World", a exposição apresenta cerca de 300 fotografias tiradas por smartphones Huawei, selecionadas entre milhões de inscrições. Essas imagens exibem momentos de calor, tranquilidade e brilho de todos os cantos do mundo, bem como a genuinidade das pessoas comuns e encapsulam a nova filosofia da marca HUAWEI XMAGE, "O poder da imagem". A filosofia tem como objetivo despertar a imaginação, a criatividade e o apreço dos consumidores com a suprema tecnologia e experiências de imagem, mostrando seu poderoso impacto além do que é capturado.

A última década foi um período de rápido desenvolvimento para a fotografia móvel. Esta exposição apresenta trabalhos da série de smartphones da Huawei nos últimos 12 anos. Durante esse período, a Huawei impulsionou a evolução e o desenvolvimento da tecnologia de imagem móvel por meio de inovação contínua. Além disso, a Huawei tem se envolvido continuamente em atividades globais, como competições de fotografia, eventos comunitários e relatórios de tendências, promovendo a disseminação mundial da cultura da fotografia móvel.

Hoje, a série HUAWEI P foi atualizada para a série HUAWEI Pura. A série HUAWEI Pura recomeça com uma nova atitude, integrando perfeitamente a fotografia definitiva, o design estético e o estilo único. Segundo a última avaliação da DXOMARK, o HUAWEI Pura 70 Ultra garantiu o primeiro lugar na classificação de câmeras de smartphones da DXOMARK com uma impressionante pontuação de 163 pontos. 1

Com a série HUAWEI Pura 70 estabelecendo um novo padrão, a HUAWEI XMAGE continua ultrapassando os limites da tecnologia e da experiência junto aos usuários globais, levando a fotografia inteligente a novos patamares.

Keith Ladzinski, fotógrafo da National Geographic, compartilhou durante a cerimônia de abertura: "A fotografia, como uma linguagem universal, pode capturar a beleza e inspirar conversas. Esta exposição reflete a contemplação da Huawei sobre 'tecnologia' e 'arte', apresentando uma filosofia de marca genuinamente sincera."

A exposição explora oito temas diferentes: "Os segredos da mãe natureza", "Paisagens e espaços", "Um diálogo com os animais", "A história da vida", "Você e eu", "A alegria dos esportes", "O poder dos momentos" e "O mundo da juventude".

"Em uma era dominada pela tecnologia e pela velocidade, é fácil para as pessoas ficarem sobrecarregadas pelo ruído externo e pelo estresse", observou Chen Xiaobo, curador da exposição e 9º vice-presidente da Associação de Fotógrafos da China. "É emocionante ver criadores de todo o mundo capturando e transmitindo momentos emocionantes com os smartphones da Huawei. Essas imagens funcionam como pontes que ressoam com as almas, transmitindo calor e beleza genuínos."

A exposição "A Heartwarming World – 12 Years of Huawei Photography" será realizada de 8 a 10 de maio. Os trabalhos excepcionais serão exibidos nas plataformas oficiais da Huawei, como @HuaweiXmageAwards no Instagram, @HuaweiMobile no Instagram, X e Facebook.

HUAWEI XMAGE Awards de 2024: Inspirações inspiradoras, liderando a cultura global da fotografia

O HUAWEI XMAGE Awards 2024 teve início oficialmente durante a cerimônia de abertura da exposição. Como uma plataforma aberta para a excelência fotográfica de smartphones, a competição anual incentiva o uso de perspectivas exclusivas e criatividade ilimitada para dar à fotografia móvel um significado artístico e uma expressão estética mais profundos. Desde 2017, usuários de mais de 170 países e regiões participaram da competição anual, contribuindo com quase 4 milhões de inscrições até o momento. Isso torna o HUAWEI XMAGE Awards um patrimônio cultural próprio, contendo fragmentos da história humana a partir de perspectivas mundiais.

O XMAGE Awards deste ano apresenta novas categorias "Momentos", "Rostos", "Tão longe, tão perto" e "Estilo", mostrando a liderança da Huawei em instantâneos, fotografia de retrato, telefoto e macro fotografia e estilo de cores. Além disso, novos prêmios, como "Best of Pura Series" e "Best of Mate series" foram criados para incentivar os artistas a explorar diversas formas e temas expressivos usando os principais recursos de imagem da Huawei. Todos os vencedores poderão ter seus trabalhos apresentados em plataformas globais de publicidade e no cartão de transporte público HUAWEI Pay, entre outras oportunidades.

A competição também dá as boas-vindas a um novo painel de jurados estimados, incluindo Chen Xiaobo – 9º vice-presidente da Associação de Fotógrafos da China, Keith Ladzinski – fotógrafo da National Geographic e diretor indicado ao Emmy, James Perolls –fotógrafo e diretor de moda, Susi Belianska – fotógrafa de retratos e artista visual, Li Changzhu – Huawei Consumer Business Group, que selecionarão coletivamente as histórias fotográficas mais atraentes com base em suas profundas percepções sobre a expressão da imagem.

As inscrições para o HUAWEI XMAGE Awards 2024 já estão abertas, com encerramento em 15 de setembro de 2024, às 24:00, horário de Pequim (GMT+8). Para obter mais informações e participar da competição, acesse: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

