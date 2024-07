Conheça a nova Geladeira LG Side by Side InstaView: inovação, alta capacidade e eficiência energética em um só produto

Com 647 litros, modelo é o maior da categoria e garante um design premium às cozinhas

SÃO PAULO, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG anuncia o lançamento da Geladeira LG Side by Side Instaview (GC-V257) que combina tecnologia avançada, eficiência energética e design elegante para proporcionar uma experiência de uso excepcional aos consumidores. A nova geladeira da LG possui uma impressionante capacidade de 647 litros, tornando-se a maior geladeira Side by Side da categoria. Embora seja compacta por fora, seu interior espaçoso é perfeito para armazenar grandes quantidades de alimentos de forma organizada e acessível.

Geladeira LG Side by Side Instaview. Crédito: Divulgação LG

"A nova Geladeira Side by Side da LG redefine o padrão de excelência em tecnologia doméstica, combinando design premium e tecnologia. Com alta capacidade, eficiência energética de ponta com o compressor Inverter e conectividade através do aplicativo LG ThinQ, estamos oferecendo uma solução que não só otimiza o espaço, mas também eleva a experiência na cozinha e preserva a qualidade dos alimentos por mais tempo", comenta Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

A Geladeira LG Side by Side Instaview apresenta a exclusiva tecnologia InstaView. Com apenas duas batidas no painel de vidro, é possível visualizar o interior da geladeira sem a necessidade de abrir a porta, mantendo o ar frio dentro do aparelho. Esta inovação contribui para uma maior economia de energia e preserva os alimentos frescos por mais tempo. Equipada com o compressor Inverter, o produto oferece operação mais econômica, silenciosa e durável, com uma garantia de 10 anos no compressor. Esta tecnologia Inverter é uma das razões pelas quais a geladeira possui a classificação energética A+++, garantindo uma economia significativa na conta de luz.

Outras funcionalidades avançadas do modelo são:

Filtro Hygiene Fresh+: Elimina bactérias e reduz odores, mantendo o ambiente interno da geladeira sempre fresco e higienizado.

DoorCooling+: Proporciona um resfriamento rápido e uniforme em toda a geladeira.

Conectividade com o ThinQ: Permite controlar a temperatura da geladeira e do freezer à distância pelo smartphone, além de receber notificações caso a porta fique aberta, por exemplo.

O novo eletrodoméstico se junta ao portfólio de produtos da LG, que já conta com a Geladeira LG InstaView GC-X257, lançada anteriormente e com capacidade de 598 litros. Com o lançamento da Geladeira Side by Side InstaView GC-V257, a LG continua a inovar e oferecer produtos que combinam tecnologia de ponta, eficiência energética e design sofisticado, atendendo às diversas necessidades dos consumidores modernos.

Com um design premium e exclusivo em Black Inox, prateleiras de vidro temperado, a geladeira adiciona um toque de elegância a qualquer cozinha. Disponível nas voltagens 127V e 220V, este modelo se adapta às necessidades de todos os consumidores e está à venda com o preço sugerido de R$12.999,00. Para mais informações, acesse o site: www.lg.com/br/geladeiras/geladeiras-side-by-side/gc-v257sqv2/

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

