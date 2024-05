Conheça cinco tecnologias exclusivas da nova linha de Lava e Seca Smart LG

Novos modelos da marca oferecem maior capacidade mantendo o tamanho compacto e recursos IA integrados

SÃO PAULO, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LG anunciou recentemente a sua nova linha de Lava e Seca Smart dos modelos VC2, VC4 e VC5 com maior capacidade, mantendo o tamanho compacto. Isso significa que agora o portfólio conta com modelos de até 14kg no mesmo tamanho do modelo de 11kg, levando a um aumento equivalente de 3kg a mais de capacidade, sem alterar a configuração da sua lavanderia. Aproveitamos para destacar as diversas qualidades e tecnologias surpreendentes para que os consumidores usufruam ao máximo seus aparelhos de forma prática.

Imagem: Reprodução LG.com/br

Confira 5 recursos integrados da nova linha de Lava e Seca Smart LG:

Maior Capacidade

Como principal recurso dos novos produtos, podemos enfatizar a capacidade inédita da LG Lava e Seca. É possível lavar edredons, toalhas, almofadas e até bichos de pelúcia. Tudo isso preservando o tamanho compacto do produto. O aparelho que antes possuía tamanhos 11kg e 13kg, agora possuem 12kg e 14kg. Isso significa que é possível lavar e secar até 14kg mantendo o mesmo tamanho do modelo anterior, o equivalente a um aumento de 3kg de capacidade.

Inteligência Artificial

A nova linha também conta com a tecnologia Inteligência Artificial AIDD™, responsável por analisar automaticamente o peso e a textura dos tecidos dentro do cesto e escolher o melhor padrão de lavagem para as roupas. Com base em um estudo de 20.000 lavagens acumuladas, os modelos de Lava e Seca da LG adaptam os movimentos do cesto para otimizar as lavagens e preservar até 18% mais os tecidos, bem como economizar água, energia e tempo.

Lavagem a vapor

Pensando no maior cuidado com sua saúde e suas roupas, a nova linha de Lava e Seca Smart LG também possui a tecnologia Steam. Por meio da lavagem com vapor, ela elimina 99,99% dos ácaros e bactérias, além de diminuir em até 30% os amassados das roupas. Dessa forma, peças que costumam ficar guardadas no armário por muito tempo e demandam lavagem na hora de serem utilizadas para evitar problemas típicos da estação, como crises alérgicas e problemas respiratórios, não serão mais um problema. Caso precise de agilidade na rotina, os modelos também oferecem a opção de Ciclo Rápido de lavagem, com apenas 14 minutos de duração. Assim, o consumidor pode lavar pequenas cargas de roupas em menos de 1 hora.

Conectividade

Os eletrodomésticos também possuem conectividade a fim de facilitar a rotina dos consumidores. Por meio do aplicativo LG ThinQ é possível personalizar os hábitos com os recursos avançados da máquina, além de controlar a máquina à distância e fazer o download de ciclos adicionais de lavagem, como edredom, uniforme escolar ou lingerie, por exemplo. Assim, mesmo se sair de casa, as tarefas domésticas não serão um problema com o app ThinQ na palma da mão.

Design Premium

As Lava e Seca Smart LG foram projetadas para lavar edredons, inclusive King Size, toalhas, roupas de cama volumosas, almofadas, travesseiros e até mesmo bichinhos de pelúcia sem perder a qualidade do toque. Todas as máquinas contam com um design sofisticado, com uma exclusiva porta de vidro temperado, que apresenta maior resistência a impactos e altas temperaturas, oferecendo maior durabilidade e segurança. O seu tambor é 100% em aço inox, o que garante mais higiene para as lavagens, pois não acumula sujeira, evitando o mau cheiro na máquina.

"A nova linha de Lava e Seca da LG que, além da tecnologia de ponta com Inteligência Artificial, agora possui mais capacidade em tamanho compacto e traz ainda mais praticidade para a vida do consumidor, traduzindo o conceito 'Life's Good – A Vida é Boa' da LG.", explica Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

"Essa nova linha foi desenvolvida pensando no cotidiano dos nossos consumidores, por isso incluímos diferentes tecnologias para que nossos clientes possam utilizar o produto da melhor forma, até de forma intuitiva, visto que os produtos já foram desenvolvidos para oferecer essas vantagens de forma integrada e prática", conclui Rodrygo.

Os novos modelos VC2, VC4 e VC5 estão disponíveis nas cores Branca, Inox Look, Black Inox e Titanium. Para mais informações da nova linha de Lava e Seca Smart LG, acesse o site aqui.

