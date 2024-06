Conitec abre consulta pública para incorporação ao SUS de medicamento da Lilly para tratamento da espondiloartrite axial (EpA)

Doenças como a EpA podem ser controladas por tratamento médico, fundamental para qualidade de vida das pessoas com a doença.1 A Consulta Pública para incorporação do fármaco fica aberta até 12 de junho 2

SÃO PAULO, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Ministério da Saúde, por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), abriu, no dia 24 de maio, Consulta Pública para que a sociedade opine em processo de incorporação do medicamento Taltz (ixequizumabe), da farmacêutica Eli Lilly do Brasil, à lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de adultos com espondiloartrite axial, doença reumatológica inflamatória que gera quadro de dor crônica1,2,3,4

O medicamento já faz parte do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a mesma indicação, além de psoríase e artrite psoriásica.5 A contribuição para a consulta pública de Taltz (ixequizumabe) pode ser realizada pela plataforma Participa Mais Brasil.

Caráter genético e mais comum em homens

Mais comuns na fase adulta e com predominância no sexo masculino, a espondiloartrite axial é uma doença reumatológica com caráter genético e inflamatório que atinge, principalmente, a coluna vertebral e região sacroilíaca, com possibilidade de acometimento de articulações importantes, como tornozelos, cotovelos e joelhos.1,4

Caracterizada por dores físicas frequentes e, em muitos casos, limitantes, a espondiloartrite axial, também chamada de espondilite anquilosante, é multifatorial, podendo afetar outros órgãos e sistemas, como olhos, sistema gastrointestinal, pele e coração. Além do aspecto familiar, lesões mecânicas também podem desencadear ou agravar quadros de inflamação em pessoas com a doença. O que faz do tratamento algo ainda mais importante para oferecer bem-estar para as pessoas com a patologia.1,4

Embora a espondiloartrite axial não tenha cura, há tratamento, sobretudo, para controlar a inflamação e as dores, em especial para permitir a manutenção da mobilidade das articulações.1,4

Além do uso de medicamentos específicos, o tratamento deve ser iniciado o quanto antes e vir acompanhado de estilo de vida saudável, com práticas regulares de alongamentos e atividades físicas para fortalecimento e correção postural, bem como de acompanhamento médico especializado.1,4

A consulta pública faz parte do processo de análise da tecnologia pela Conitec e está disponível para as contribuições até 12 de junho.2 Posteriormente, o órgão realizará deliberações técnicas e pode repassar ao ministério recomendação positiva ou negativa para incorporação, avaliando impactos do novo medicamento para a rede pública e para o tratamento de pacientes com a doença no Brasil.2

Contribuição popular

As Consultas Públicas são mecanismos de participação social que permitem a contribuição e o engajamento da sociedade civil e de especialistas em decisões importantes do poder público, neste caso, acerca de incorporação de novos tratamentos, procedimentos e medicamentos à lista do SUS.

Por meio deles, por exemplo, pacientes, médicos, organizações da sociedade civil, familiares e amigos de pessoas impactadas por doenças como a espondiloartrite axial podem encaminhar suas opiniões e considerações técnicas, no caso de especialistas, para que a Conitec as utilize como subsídios de análise para fechar parecer favorável, ou não, à incorporação de uma nova tecnologia ao sistema público de saúde do país.

A fim de simplificar a participação, todas as Consultas Públicas relacionadas ao SUS estão reunidas na plataforma Participa Mais Brasil. Ao acessar o site, é preciso realizar o login na plataforma gov.br, clicar na aba "opine", localizar a Consulta Pública de interesse por número e seguir com o preenchimento de todos os campos do formulário para enviar suas respostas.

No caso do medicamento Taltz3, a consulta pública pode ser localizada pelo número 27/2024, e as contribuições podem ser realizadas até 12 de junho.2

