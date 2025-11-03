Orforgliprona, GLP-1 oral da Lilly, demonstra controle glicêmico superior em dois estudos bem-sucedidos de Fase 3, reconfirmando seu potencial como opção de tratamento do diabetes tipo 2

No ACHIEVE-2, a orforgliprona reduziu a HbA1c (hemoglobina glicada) em até 1,7% em comparação com 0,8% da dapagliflozina, atingindo o desfecho primário do estudo

Já no ACHIEVE-5, a orforgliprona reduziu a HbA1c (hemoglobina glicada) em adicionais 2,1% quando tomada junto à insulina glargina, também atingindo o desfecho primário do estudo

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Eli Lilly and Company anunciou hoje resultados positivos topline dos estudos de Fase 3 ACHIEVE-2 e ACHIEVE-5. O ACHIEVE-2, o segundo estudo head-to-head do programa, avaliou orforgliprona versus dapagliflozina, um inibidor de SGLT-2, em adultos com diabetes tipo 2 inadequadamente controlados em uso de metformina. Separadamente, o ACHIEVE-5 avaliou orforgliprona versus placebo em adultos com diabetes tipo 2 e controle glicêmico inadequado com insulina glargina titulada, com ou sem metformina e/ou inibidores de SGLT-2. Em ambos os estudos, a orforgliprona (3 mg, 12 mg e 36 mg) atingiu o desfecho primário e todos os desfechos secundários principais na 40ª semana tanto para eficácia e regime de tratamento estimado, comprovando significativa redução superior da HbA1c (hemoglobina glicada) e controle do peso, além de melhorias nos fatores de risco cardiovascular, todos consistentes com os estudos divulgados de diabetes tipo 2 1,2,3.

"Orforgliprona agora demonstrou superioridade vs. dois comparadores ativos em estudos clínicos para diabetes tipo 2", disse Jeff Emmick, M.D., Ph.D., vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Produto da área de Cardiometabolismo da Lilly. "No estudo ACHIEVE-2, a orforgliprona superou a dapagliflozina, uma terapia SGLT-2 comumente utilizada, e no ACHIEVE-3 demonstrou mais eficácia do que a semaglutida oral. Os resultados do ACHIEVE-5 reforçam esse avanço, mostrando uma redução significativa da A1C e perda de peso quando usado em combinação com insulina basal titulada. Juntos, esses resultados reforçam o potencial da orforgliprona para se tornar um novo padrão de tratamento para diabetes tipo 2",

"É importante que médicos e pessoas que vivem com diabetes tipo 2 possam contar com diferentes opções terapêuticas de forma a atender a um plano de cuidado individualizado. A Lilly tem avançado consistentemente no desenvolvimento de soluções inovadoras para pessoas que vivem com doenças cardiometabólicas. Mounjaro® já demonstrou seu potencial no tratamento do diabetes tipo 2. Agora, com os novos resultados positivos de nosso pipeline, reforçamos esse compromisso e seguimos ampliando as possibilidades de cuidado para milhões de pacientes ao redor do mundo", afirma Luiz André Magno, diretor médico sênior da Eli Lilly do Brasil.

Resultados do ACHIEVE-2 e ACHIEVE-5 ACHIEVE-2 Desfecho Primário



Orforgliprona

3 mg Orforgliprona

12 mg Orforgliprona

36 mg Dapagliflozina

10 mg Mudança na HbA1c a partir da linha basal de 8,1% na semana 40 Eficácia estimada1 -1,3 % -1,7 % -1,7 % -0,8 % Regime de tratamento estimado2 -1,2 % -1,5 % -1,6 % -0,8 % ACHIEVE-5 Desfecho Primário



Orforgliprona

3 mg Orforgliprona

12 mg Orforgliprona

36 mg Placebo Mudança na HbA1c a partir da linha basal de 8,5% na semana 40

com insulina glargina titulada i,ii Eficácia estimada1 -1,5 % -2,1 % -1,9 % -0,8 % Regime de Tratamento estimado2 -1,6 % 1,9 % -1,8 % -0,8 %

i Todas as doses de orforgliprona alcançaram significância estatística em comparação com o grupo de controle, com p < 0,001 sob ambos os comparadores: de eficácia e de regime de tratamento."

ii As doses de insulina glargina foram ajustadas por algoritmo de tratamento para atingir a meta, sem restrição da semana quatro à semana 40.

Em ambos os estudos, o perfil geral de segurança e tolerabilidade da orforgliprona, bem como as taxas de descontinuação do tratamento, foram consistentes com estudos anteriores. Os eventos adversos mais comuns foram relacionados ao trato gastrointestinal e geralmente de gravidade leves a moderados. Nenhum sinal de segurança hepática foi observado.

Os resultados detalhados desses estudos serão apresentados em uma futura reunião médica e publicados em um periódico revisado por pares. Os resultados são esperados no primeiro trimestre de 2026 para o ACHIEVE-4, o estudo final de registro global no programa ACHIEVE. A Lilly planeja submeter a orforgliprona para o tratamento de diabetes tipo 2 às agências regulatórias globais em 2026, enquanto a submissão para o tratamento da obesidade está no caminho para ocorrer até o final deste ano.

Sobre a orforgliprona

A orforgliprona é uma molécula sintética (não peptídica) agonista do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1) oral, experimental, de dose única diária, que pode ser tomada a qualquer hora do dia sem restrições de ingestão de alimentos e água.4 A orforgliprona foi descoberta pela Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. e licenciada pela Lilly em 2018. A Chugai e a Lilly publicaram os dados de farmacologia pré-clínica dessa molécula juntas5. A Lilly está conduzindo estudos de Fase 3 sobre a orforgliprona para o tratamento de diabetes tipo 2 e para o controle de peso em adultos com obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade. A molécula também está sendo estudada como um tratamento potencial para apneia obstrutiva do sono, hipertensão e osteoartrite em adultos com obesidade.

Sobre o ACHIEVE-2, ACHIEVE-5 e o programa de estudos clínicos ACHIEVE

O ACHIEVE-2 (NCT06192108) é um estudo de Fase 3, de 40 semanas, randomizado, controlado ativamente e aberto, comparando a eficácia e segurança de orforgliprona 3 mg, 12 mg e 36 mg com dapagliflozina 10 mg em participantes com diabetes tipo 2 e controle glicêmico inadequado em uso de metformina. O estudo randomizou 962 participantes em uma proporção de 1:1:1:1 para receber orforgliprona 3 mg, 12 mg ou 36 mg, ou dapagliflozina 10 mg uma vez ao dia, além da terapia de metformina de base. O objetivo do estudo foi demonstrar que a orforgliprona não demonstrou inferioridade na redução da A1C (hemoglobina glicada) a partir da linha basal após 40 semanas, em comparação com a dapagliflozina. Os participantes do estudo tinham uma A1C entre ≥7,0% e ≤10,5% e um IMC de ≥23 kg/m². Os participantes randomizados para orforgliprona iniciaram o tratamento com 1 mg uma vez ao dia e aumentaram a dose a cada quatro semanas até atingir a dose randomizada de 3 mg, 12 mg ou 36 mg.

O ACHIEVE-5 (NCT06109311) é um estudo de Fase 3, de 40 semanas, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, avaliando a eficácia e segurança de orforgliprona 3 mg, 12 mg e 36 mg em participantes com diabetes tipo 2 e controle glicêmico inadequado com insulina glargina, com ou sem metformina e/ou inibidores de SGLT-2. O estudo randomizou 546 participantes em uma proporção de 1:1:1:1 para receber orforgliprona 3 mg, 12 mg ou 36 mg, ou placebo com terapia de base de insulina glargina titulada isoladamente ou em combinação com metformina e/ou inibidores de SGLT-2. O objetivo do estudo foi demonstrar que a orforgliprona é superior na redução da A1C a partir da linha de base após 40 semanas, em comparação com o placebo. Os participantes do estudo tinham uma HbA1C entre ≥7,0% e ≤10,5% e um IMC de ≥23 kg/m². Os participantes randomizados para orforgliprona iniciaram o tratamento com 1 mg uma vez ao dia e aumentaram a dose a cada quatro semanas até atingir a dose randomizada de 3 mg, 12 mg ou 36 mg.

O programa de desenvolvimento clínico global de Fase 3 ACHIEVE para orforgliprona recrutou mais de 6.000 pessoas com diabetes tipo 2 em cinco estudos de registro globais. O programa começou em 2023 com resultados adicionais previstos para o início de 2026.

Sobre a Eli Lilly do Brasil

A Lilly é uma empresa de medicina que transforma a ciência em cura para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Somos pioneiros em descobertas que mudam vidas há quase 150 anos e, hoje, nossos medicamentos ajudam mais de 51 milhões de pessoas em todo o mundo. Potencializando o poder da biotecnologia, química e medicina genética, seguimos avançando em novas descobertas para resolver alguns dos desafios de saúde mais importantes do mundo: redefinir o tratamento do diabetes; tratar a obesidade e reduzir seus efeitos devastadores de longo prazo; avançar na luta contra a doença de Alzheimer; oferecer soluções para alguns dos distúrbios mais debilitantes do sistema imunológico; e transformar os cânceres de tratamento mais difíceis em doenças controláveis. A cada passo em direção a um mundo mais saudável, somos motivados por uma coisa: melhorar a vida de milhões de pessoas. Isso inclui a realização de estudos clínicos inovadores que reflitam a diversidade do nosso mundo e trabalhar para garantir que nossos medicamentos sejam mais acessíveis aos pacientes. Para saber mais, acesse o site da Lilly do Brasil, e nossas redes sociais: Instagram, Facebook e LinkedIn.

Notas e referências

1 A estimativa de eficácia representa a eficácia caso todos os participantes randomizados tivessem permanecido na intervenção do estudo (com possíveis interrupções ou modificações de dose) sem iniciar medicações anti-hiperglicêmicas adicionais (uso superior a 14 dias)

2 A estimativa de regime de tratamento representa o efeito médio estimado do tratamento, independentemente da adesão à intervenção do estudo ou da introdução de medicamentos anti-hiperglicêmicos adicionais.

3 O peso corporal para orforgliprona 3 mg versus dapagliflozina 10 mg não foi um desfecho primário nem secundário chave no estudo ACHIEVE-2.

4Ma X, Liu R, Pratt EJ, Benson CT, Bhattachar SN, Sloop KW. Effect of Food Consumption on the Pharmacokinetics, Safety, and Tolerability of Once-Daily Orally Administered Orforglipron (LY3502970), a Non-peptide GLP-1 Receptor Agonist. Diabetes Ther. 2024 Apr;15(4):819-832. https://doi.org/10.1007/s13300-024-01554-1 . Epub 2024 Feb 24. PMID: 38402332; PMCID: PMC10951152.

5 T. Kawai, B. Sun, H. Yoshino, D. Feng, Y. Suzuki, M. Fukazawa, S. Nagao, D.B. Wainscott, A.D. Showalter, B.A. Droz, T.S. Kobilka, M.P. Coghlan, F.S. Willard, Y. Kawabe, B.K. Kobilka, & K.W. Sloop, Structural basis for GLP-1 receptor activation by LY3502970, an orally active nonpeptide agonist, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 117 (47) 29959-29967, https://doi.org/10.1073/pnas.2014879117 (2020).

FONTE Eli Lilly do Brasil