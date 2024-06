Consul "veste" cervejeira com camisa histórica do Juventus

Após 'Patrocínio Limpo', produto com design exclusivo reforça relação da marca com o futebol e o clube no ano de seu centenário

SÃO PAULO, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Consul, marca de eletrodomésticos da Whirlpool que está presente na vida dos brasileiros há mais de sete décadas, tem criado um laço muito forte com os fãs de futebol. No início deste ano, a marca se uniu com um dos clubes paulistas mais clássicos, o Juventus, e lançou o patrocínio limpo na camisa do centenário do time da Mooca. Após o grande sucesso dessa ativação, criada pela DM9, a marca decidiu presentear os torcedores com a nova Cervejeira Consul Juventus, a cervejeira bem pensada para quem torce.

Credito: divulgação Credito: divulgação

A nova edição do produto queridinho da marca traz a camisa do centenário estampada na cervejeira e com toda personalidade do Garoto Travesso da Mooca para a casa dos consumidores. "O Juventus é o time de coração de muitos torcedores, e por sermos uma marca orgulhosamente brasileira, nada como criar um produto único que homenageia a grande paixão dos brasileiros que é o futebol", conta Bertha Fernandes, head de marca e comunicação da Whirlpool.

Essa parceria, que começou no início de 2024, se deu através do patrocínio limpo na camisa centenária do Juventus, onde a Consul entregou para os torcedores uma camisa sem nenhum logo de patrocínio estampado, deixando com que o brilho e valor do escudo do time fosse o grande destaque da camisa. Algo que apenas a Consul, que cuida tão bem de todas as roupas, poderia entregar, uma limpeza eficaz que deixa tudo mais bonito.

Para propagar então esse novo lançamento, a marca está trabalhando com uma comunicação 360º, com um enorme diferencial, que foi trazer pessoas reais e de grande importância para o bairro da Mooca e para o Juventus, como os influenciadores dessa campanha. O Juventus é um clube de futebol com uma torcida repleta de apaixonados, criado dentro de um bairro com uma enorme influência da colônia italiana na zona leste de São Paulo, e nada melhor para representar esses torcedores do que o Roberto Brida, ex jogador, preparador físico e técnico do Juventus, além do Rubão e sua filha Priscila, um ícone da torcida juventina. O filme produzido pela DM9 foi ao ar no último dia 05 de junho, nas redes sociais oficiais da marca, confira aqui.

"O Juventus é um time que tem uma história imensa, assim como a Consul. A construção dessa parceria foi pensada em entregar o melhor aos nossos torcedores e consumidores da marca, só a Consul poderia entregar algo tão especial quanto a nossa camisa centenária limpa de patrocínios e ainda por cima trazer a cervejeira vestindo nosso manto, é o produto bem pensado para quem torce", afirma Dilson Tadeu Deradeli, Presidente do Juventus da Mooca.

A Cervejeira Consul Juventus, é bem pensada para quem torce, afinal não é todo dia que uma cervejeira veste uma camisa. O produto conta com um design exclusivo - edição limitada, com prateleiras ajustáveis, porta de vidro para melhor visualização interna, painel digital para controle de todas as funções, sistema Frost Free, luzes internas de LED, 5 níveis de temperatura que chegam até - 4ºC sem congelar e um super espaço interno com capacidade total de até 82 Litros, ou seja, 75 latinhas de 350 ml, 37 garrafas de 600 ml e até 5 barris, num tamanho ideal para você colocar em sua sala, churrasqueira, cozinha ou onde preferir (48 cm de Largura, 87cm de Altura, 58 cm de Profundidade e somente 28 Kg).

"A Consul é uma marca completamente brasileira, assim como o Juventus, que é um time tradicional e querido, que faz parte da história do futebol. Essa nossa união junta a paixão pelo futebol e sua cultura tão tradicional, que está intrínseca no povo brasileiro, com uma marca que está presente na maioria dos lares. Uma conexão emocional genuína com a audiência, através de uma entrega especial e funcional a todos os fãs de futebol e Consul.", finaliza Bertha.

Sobre Consul

Há mais de 70 anos no mercado brasileiro, a Consul é pioneira no desenvolvimento de soluções bem pensadas e criativas no segmento de eletrodomésticos. A marca está presente em mais de 50% dos lares brasileiros. É parte da Whirlpool Latin America, empresa líder no setor de eletrodomésticos e da Whirlpool Corporation, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. Mais sobre a Consul em: www.consul.com.br

