COP30: La Fundación Rockefeller apoya a organizaciones de Brasil para impulsar soluciones alimentarias sostenibles

La Fundación invierte 5,4 millones de $ en 12 organizaciones para apoyar la agricultura regenerativa relacionada con el programa de comidas escolares en Brasil, apoyando a los agricultores familiares a la vez que mejora la salud del suelo y nutre a los niños

BELÉM, Brasil, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), la Fundación Rockefeller anunció más de $ 5.4 millones para ayudar a fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios en Brasil y en todo el mundo, al tiempo que proporciona alimentos nutritivos y de origen local a los niños a través de las comidas escolares. La organización filantrópica, que ha estado invirtiendo en la región durante casi 100 años, apoyará a 12 organizaciones, entre ellas el Instituto Comida do Amanhã, el Instituto Clima e Sociedade (ICS) y la Fundación Ambition Loop, para avanzar en soluciones de agricultura regenerativa que sirvan a las personas en Brasil y más allá.

"Apoyar a los agricultores y desbloquear las finanzas es fundamental para nuestra gran apuesta por las comidas escolares regenerativas, una de las herramientas más poderosas del mundo para mejorar la vida de los niños, construir economías locales y sostener el planeta", dijo Elizabeth Yee, vicepresidenta ejecutiva de The Rockefeller Foundation. "Brasil ha liderado el diseño de un programa de comidas escolares que alimenta a los niños, aumenta la demanda de cultivos locales y regenerativos y fomenta el crecimiento económico. Con estas inversiones, nuestros socios pueden permitir que más agricultores adopten prácticas regenerativas, reforzando la estabilidad económica a largo plazo para sus familias y contribuyendo al mismo tiempo a sistemas alimentarios más sólidos ".

La Fundación Rockefeller también está apoyando al Centro de Excelencia de Brasil del Programa Mundial de Alimentos para compartir ejemplos de estos proyectos piloto con otros países que buscan desarrollar programas de comidas escolares locales y de origen regenerativo.

"La Fundación Rockefeller se enorgullece de apoyar a algunas de las organizaciones más efectivas de la región a medida que avanzan en técnicas agrícolas sostenibles mientras nutren a los niños a través del programa de alimentación escolar nacional y de renombre mundial de Brasil", dijo Lyana Latorre, vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe.

Esta nueva inversión de $ 5,4 millones en Brasil y en todo el mundo forma parte de los más de $ 220 millones que la Fundación Rockefeller ha comprometido con las iniciativas de transformación de los sistemas alimentarios. Sobre la base del trabajo inicial en Brasil y Kenia, esto incluye 100 millones de $ estadounidenses para llegar a 100 millones de niños en todo el mundo con alimentos más nutritivos, cultivados localmente y de origen regenerativo mediante el apoyo a los esfuerzos de más de una docena de países para expandir y desarrollar aún más sus programas de comidas escolares. La Fundación Rockefeller también está invirtiendo 100 millones de $ estadounidenses para promover soluciones de Food is Medicine en los Estados Unidos y más de 20 millones de $ estadounidenses para la Iniciativa de la Tabla Periódica de Alimentos.

FUENTE The Rockefeller Foundation