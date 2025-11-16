COP30: Relatório da State Grid Corporation da China sobre a contribuição para a Iniciativa de Segurança Global recebe reconhecimento generalizado de especialistas

BELÉM, Brasil, 16 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, uma cidade na floresta Amazon, a State Grid Corporation of China (SGCC) divulgou oficialmente O Relatório sobre a Contribuição da State Grid para a Iniciativa de Segurança Global . O relatório fornece uma análise aprofundada do trabalho contínuo da empresa para fortalecer a confiabilidade do sistema e a resiliência da rede, no contexto das mudanças climáticas globais. Ele destaca os esforços da SGCC para impulsionar a transformação de energia da China - através do consumo de energia, fornecimento, tecnologia e reformas regulatórias - enquanto expande os esforços cooperativos com concessionárias e operadores de rede em todo o mundo.

COP30: Relatório da State Grid Corporation of China sobre a contribuição para a Iniciativa de Segurança Global recebe reconhecimento generalizado de especialistas

Wang Xiaoguang, reitor do Instituto de Responsabilidade Social Corporativa Rongzhi de Pequim , observou durante a conferência que a transição para energias renováveis em resposta às mudanças climáticas é, em sua essência, uma reestruturação do cenário global de segurança energética. Ele enfatizou a demonstração do relatório - apoiada por extensos dados e estudos de caso - de como a State Grid Corporation of China está desenvolvendo um sistema de energia de próxima geração para garantir uma transição acessível, ambientalmente responsável e segura para um crescimento sustentável e de alta qualidade.

Wang comentou ainda que o relatório foi muito elogiado pelos participantes da conferência, acrescentando que se sentia profundamente orgulhoso como delegado. Ele observou que, embora os países em todo o mundo estejam expandindo a geração de energia renovável, eles continuam a enfrentar riscos e desafios de fornecimento de energia devido à sua intermitência inerente. A SGCC apresentou soluções inovadoras para enfrentar esse desafio, implementando uma série de iniciativas, como a construção de um sistema de energia modernizado e a expansão de parcerias internacionais do setor de serviços públicos em energia e eletricidade. Essas medidas visam fortalecer a base da segurança energética, encontrando um equilíbrio entre o progresso sustentável e de baixo carbono e a manutenção de serviços confiáveis para comunidades e empresas.

O Dr. Paul Jefferiss, Diretor do Centro de Engajamento Climático da Hughes Hall, Universidade de Cambridge, comentou depois de analisar o relatório que ficou satisfeito em ver como a State Grid da China equilibrou efetivamente a energia e a segurança energética, a transição verde e de baixo carbono e o desenvolvimento econômico - uma conquista altamente louvável. "Esse sucesso é sustentado por seu investimento sustentado em infraestrutura de rede e inovação contínua em tecnologias de rede, ambos críticos para garantir um fornecimento eficiente e confiável de eletricidade limpa."

