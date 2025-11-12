State Grid Publica o Primeiro Relatório sobre Contribuição para a Iniciativa de Segurança Global* de uma Empresa Chinesa

BELÉM, Brasil, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Relatório sobre a Contribuição da State Grid para a Iniciativa de Segurança Global foi divulgado durante a Sessão de Narrativas sobre a Civilização Ecológica dos Oceanos "Baías Belas, Vidas Melhores", realizada no Pavilhão da China na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Este marco representa o primeiro relatório de contribuição de uma empresa chinesa sobre a implementação da Iniciativa de Segurança Global. Esta é também a terceira vez que a State Grid divulga um relatório de contribuição corporativa numa plataforma das Nações Unidas, após a publicação do primeiro Relatório de Desenvolvimento Verde e de Baixo Carbono por uma empresa estatal central na COP27, e do primeiro *Relatório sobre Contribuição para a Iniciativa de Desenvolvimento Global* por uma empresa estatal central durante a 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU.

A State Grid lança o primeiro relatório soe central da China sobre a contribuição para a Iniciativa de Segurança Global no "Pavilhão da China" da COP30

No contexto das mudanças climáticas globais, acelerar a transição energética e enfrentar eficazmente o triplo desafio da segurança energética, sustentabilidade e eficiência económica tornou-se um consenso global. A State Grid implementa integralmente a nova estratégia de segurança energética "Quatro Reformas e Uma Cooperação", acelerando o desenvolvimento de um novo sistema energético e a construção de um Novo Tipo de Sistema de Energia Elétrica. A Empresa está a avançar de forma proativa e coordenada para o pico de carbono, fomentando estilos de produção e vida verdes, e garantindo um fornecimento de eletricidade fiável para apoiar tanto o desenvolvimento económico como os meios de subsistência da população. Através destes esforços, a State Grid forneceu um modelo e soluções chinesas que outros países podem utilizar para fortalecer a sua segurança energética e avançar na transição verde e de baixo carbono.

O *Relatório* está estruturado em cinco seções: Prefácio, A ISG, A ISG e a State Grid, Medidas e Práticas da State Grid na Implementação da ISG, e Perspetivas. Apresenta uma exposição sistemática das práticas e experiências da State Grid em segurança energética e na transição verde e de baixo carbono. O *Relatório* ilustra vividamente como a State Grid promoveu a ISG através do fortalecimento da segurança energética nacional, servindo à segurança económica nacional, apoiando a segurança ecológica nacional e fomentando a sinergia na segurança energética internacional. Através de medidas inovadoras e conquistas notáveis, a State Grid contribuiu para os esforços globais na promoção do desenvolvimento sustentável da energia global, na salvaguarda da segurança energética global e no fomento da cooperação energética internacional.

