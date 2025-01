Corero Network Security alcança crescimento de 16% em ARR, impulsionando o momento para 2025

ARR recorde de US$ 19,5 milhões e forte crescimento de pedidos consolidam a liderança da Corero em proteção DDoS orientada por SaaS

MARLBOROUGH, Massachusetts, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), especialista em proteção contra DDoS, anunciou hoje uma forte atualização comercial para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024. A empresa continuou a executar sua estratégia de crescimento, entregando resultados financeiros impressionantes e avançando em sua transição para um modelo de receita baseado em SaaS, posicionando-a para um crescimento sustentado em 2025 e além.

Os principais destaques financeiros e operacionais para o ano fiscal de 2024 incluem:

A receita recorrente anual (ARR) cresceu 16%, para US$ 19,5 milhões, impulsionada pela forte demanda por proteção DDoS como serviço (DDPaaS) baseada em assinatura

milhões, impulsionada pela forte demanda por proteção DDoS como serviço (DDPaaS) baseada em assinatura A entrada de pedidos aumentou 13%, para US$ 28,2 milhões, refletindo a crescente adoção por parte dos clientes

milhões, refletindo a crescente adoção por parte dos clientes A receita aumentou 10% para US$ 24,6 milhões, acima dos US$ 22,3 milhões em 2023

milhões, acima dos milhões em 2023 Espera-se que o EBITDA cresça para US$ 2,1 a US$ 2,5 milhões, em comparação com US$ 1,8 milhão no ano fiscal de 2023

a milhões, em comparação com milhão no ano fiscal de 2023 Aumento de mais de 70% na aquisição de novos clientes

Taxa de retenção de clientes de 97%, com um pipeline robusto rumo a 2025

A Corero também encerrou o ano fiscal de 2024 com uma sólida posição financeira, com US$ 5,3 milhões em caixa e sem dívidas. Espera-se que US$ 4,8 milhões adicionais em novos pedidos de clientes faturados no 4º trimestre de 2024 sejam coletados no início do 1º trimestre de 2025, proporcionando mais confiança para o próximo ano.

"2024 foi um ano transformador para a Corero. Entregamos ARR recorde e crescimento robusto de pedidos, ao mesmo tempo em que aprimoramos nossa estratégia de entrada no mercado e aprimoramos nossos recursos tecnológicos. Nossa transição para um modelo baseado em SaaS não apenas fortaleceu nossa base financeira, mas também tem gerado resultados consistentes e impressionantes", disse Carl Herberger, CEO da Corero.

No quarto trimestre, lançamos nossa nova plataforma CORE, destacando o compromisso da Corero com a inovação e reforçando nossa liderança em proteção contra DDoS. Com uma taxa excepcional de retenção de clientes e o pipeline mais robusto que já vimos até hoje, estou confiante de que entregaremos crescimento contínuo em 2025 e nos anos seguintes."

Sobre a Corero Network Security

A Corero Network Security é uma fornecedora líder de soluções de proteção contra DDoS, especializada em soluções de detecção e proteção automáticas com visibilidade de rede, análise e ferramentas de relatórios. A tecnologia Corero protege contra ameaças DDoS externas e internas em ambientes complexos de ponta e assinantes, garantindo a disponibilidade do serviço de Internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, EUA, e Edimburgo, Reino Unido, a Corero está sediada em Londres e listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres (ticker: CNS) e no mercado OTCQX dos EUA (OTCQX: DDOSF).

