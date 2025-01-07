شركة Corero Network Security تُحَقق نمو بنسبة 16% في الإيرادات المُتكررة السنوية ARR))، مما يُحَقق زَخَم قوي نحو عام 2025

سجلت الشركة إيرادات سنوية مُتكررة (ARR) قياسية بلغت 19.5 مليون دولار أمريكي، مدعومة بزيادة كبيرة في الطلبات، مما يُعَزز ريادتها في الحلول القائمة على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، للحماية من هجَمات حَجب الخدمة المُوَزعة (DDoS)

مارلبورو، ماساتشوستس، 7 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Corero Network Security المُسجلة بالرمز (AIM:CNS) (OTCQX:DDOSF)، والمُتخصصة في الحماية من هجَمات حَجب الخدمة المُوَزعة DDoS، اليوم عن تحديث تُجاري قوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

واصلت الشركة تنفيذ إستراتيجيتها للنمو، وحققت نتائج مالية مُميَّزة ومُتقدمة في تحوُّلها إلى نموذج الإيرادات القائم على البرمجيات كخدمة SaaS))، مما يضعها في مكانة قوية للنمو المستدام في عام 2025 وما بعده.

وتشمل أبرز النقاط المالية والتشغيلية الرئيسية للسنة المالية 2024 ما يلي:

ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة ( ARR ) بنسبة 16% لتصل إلى 19.5 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالطلب القوي على الحماية من هجَمات حَجب الخدمة المُوَزعة DDoS القائمة على الاشتراك كخدمة ( DDPaaS ).

زيادة حجم الطلبات بنسبة 13% لتصل إلى 28.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تبنيًا مُتزايدًا من قِبل العُملاء.

ارتفاع الإيرادات بنسبة 10% إلى 24.6 مليون دولار أمريكي مُقارنةً بـ 22.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

من المُتوقَّع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA )، إلى ما بين 2.1 مليون و2.5 مليون دولار أمريكي مُقارنةً بـ 1.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

زيادة بنسبة 70% في استقطاب عُمَلاء جُدد.

بلغ مُعَدل الاحتفاظ بالعملاء 97% مع وجود مُعَدَّل تدَفُّق قوي من الطلبات المُتوقَّعة لعام 2025.

كما أنهت Corero السنة المالية 2024 في وضعٍ ماليٍ قويٍ، مع 5.3 مليون دولار نقدًا، وبدون ديون. تم إصدار فواتير لطلبات عملاء جُدد بقيمة إضافية تبلغ 4.8 مليون دولار أمريكي خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، ومن المُتَوقع تحصيلها في أوائل الرُّبع الأول من عام 2025، مما يُعَزز الثقة في أداء الشركة للعام المُقبِل.

"لقد كان عام 2024 عامًا تحوُّليًا بالنسبة لشركة Corero، حيث حققنا نمُوًا قياسيًا في الإيرادات المُتكررة السنوية ARR))، وزيادة قوية في حجم الطلبات، مع تعزيز إستراتيجيتنا التسويقية وتحسين قدراتنا التقنية. لقد أدى انتقالنا إلى نموذج الإيرادات القائم على البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى تعزيز الأُسُس المالية لدينا، كما يُواصِل تحقيق نتائج قوية، ومبهرة باستمرار"، وفقًا لما قاله Carl Herberger، الرئيس التنفيذي لشركة Corero.

خلال الرُّبع الرابع، أطلقنا منصتنا الجديدة CORE، مما يؤكد التزام Corero بالابتكار ويُعَزز ريادتنا في مجال الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، مع مُعَدل احتفاظ استثنائي بالعملاء وأقوى خط طلبات لدينا حتى الآن، أنا واثق من أننا سنواصل تحقيق النمو في عام 2025 وما بعده".

نبذة عن شركة Corero Network Security

شركة Corero Network Security، هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة DDoS))، وهي متخصصة في حلول الاكتشاف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة، والتحليلات، وأدوات إعداد التقارير. وتعمل تكنولوجيا شركة "Corero" على الحماية من التهديدات الخارجية والداخلية لهجَمات حَجب الخدمة المُوَزعة (DDoS) في البيئات المُعَقدة للحافة والمشتركين، مما يَضمن توافُر خدمة الإنترنت. تشمل فروع "Corero" المراكز التشغيلية في مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مُدرَجة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) التابعة لبورصة لندن (رمز التداول: CNS) والسوق الأمريكي للتداول خارج البورصة (OTCQX) تحت الرمز (OTCQX: DDOSF).

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