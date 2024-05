Cory lança embalagens com frases populares de mães

Iniciativa faz parte da campanha 'Papo de Mãe', uma edição limitada na linha de palitos cobertos com chocolate da marca

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Com frases típicas das mães brasileiras, a Cory Alimentos lança a campanha 'Papo de Mãe'. A iniciativa traz um novo design para as embalagens de palitos cobertos com chocolate da tradicional marca com célebres "recomendações". Desde as tradicionais "Na volta a gente compra", "Esse é pra comer depois da janta, hein?" e "Você não é todo mundo!", até o novo jargão que se repete nos lares "Sai um pouco desse celular", integram a divertida lista.

Objetivo da campanha ‘Papo de Mãe’ é gerar reconhecimento, com bom humor, por meio de frases ditas pelas mães (Crédito: Divulgação Cory)

São as quatro frases que compõe a nova linha de embalagens. De acordo com a empresa, as frases foram escolhidas após análise da persona da campanha. "Ela é a que representa a 'mãe millennial' na Cory. Muito bem resolvida, na maioria das vezes assume a missão de levar para casa o que a família precisa e também aquilo que vai reunir todo mundo na hora gostosa de ver a série, por exemplo. O objetivo da 'Papo de Mãe' é gerar reconhecimento, com bom humor, por meio das diferentes frases populares e divertidas ditas pelas mães. Foi um trabalho feito pelas mães que compõem a equipe Cory e, pelas primeiras reações e diversões, parece que será um sucesso", revela o diretor de marketing, vendas e inovação da Cory, Daniel Andreolli.

A campanha também contará com a parceria da produtora de conteúdo sobre maternidade, Sonja Chacon. Os produtos com as novas embalagens chegam aos mercados e distribuidores a partir desta segunda-feira, dia 06.

Sobre a Cory

Fundada em 1969, a Cory é uma empresa genuinamente nacional, que começou com uma padaria. Ao longo do tempo, se estruturou, investindo em novas criações e inovando o mercado com produtos como balas, drops, biscoitos e chocolates. Atualmente são duas fábricas no Brasil, localizadas nos municípios de Ribeirão Preto/SP e Arceburgo/MG e mais de 500 colaboradores. Em seu portfólio estão produtos e marcas consagrados como Icekiss; Chita; Azedinha; Lilith; Cory Pão Dimel; Cory Palitos; Hipopó; Show Gol; Quero Quero; e Dimel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2410167/MKP_CORY_PLT_CHOC_LEITE_68g_M_E_MUNDO_A_27_03_24.jpg

