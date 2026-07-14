CovationBio apresenta fibra elasterell-p Sorona®

Fio bicomponente produzido nos EUA pela CovationBio, agora disponível nos EUA e na América Latina com o parceiro de distribuição regional Mercados Internacionales

NEWARK, Delaware, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a Covation Biomaterials LLC ("CovationBio®") apresenta a fibra elasterell-p Sorona®. Feita com polímero Sorona® parcialmente à base de plantas, é a primeira fibra elástica bicomponente produzida nos EUA oferecida pela CovationBio. A fibra elasterell-p Sorona® agora está disponível comercialmente por meio do parceiro de distribuição regional Mercados Internacionales (MI), nos EUA e na América Latina, com estoque local e atendimento ao cliente regional para atender à crescente demanda.

A fibra elasterell-p da Sorona® oferece elasticidade durável e retenção excepcional da forma sem o uso de elastano, para que as roupas mantenham o ajuste e recuperem a forma, o desgaste e a lavagem após a lavagem.

A fibra elasterell-p da Sorona® oferece elasticidade durável e retenção excepcional da forma sem o uso de elastano, para que as roupas mantenham o ajuste e recuperem a forma, o desgaste e a lavagem após a lavagem. Projetada para aplicações de vestuário que dependem de elasticidade responsiva e durável, incluindo roupas esportivas e de trabalho, a fibra elasterell-p Sorona® oferece o benefício adicional de sua base de base biológica, dando às marcas de vestuário o duplo benefício de roupas com desempenho e menor pegada ambiental.

"A fibra elasterell-p Sorona® é a nossa primeira fibra de marca", diz Steven Ackerman, CEO da CovationBio. "Como um polímero parcialmente de base biológica, a Sorona® tem sido um ingrediente em soluções têxteis inovadoras usadas pelas principais marcas de vestuário em todo o mundo. Com a introdução da fibra elasterell-p Sorona®, estamos combinando nossa reputação de desempenho confiável e benefícios de sustentabilidade com uma nova solução de stretch criada para o que as marcas precisam a seguir."

A MI é a parceira regional de vendas e desenvolvimento de mercado da Sorona® na América Latina. O inventário local de fibra elasterell-p Sorona® já está disponível para uma ampla gama de aplicações de vestuário, incluindo roupas esportivas, esportivas, de trabalho, uniformes e outros tecidos que exigem alongamento e recuperação duráveis.

Desde a sua estreia, o polímero Sorona® tornou-se um ingrediente globalmente reconhecido para vestuário e artigos para o lar, com a reputação de combinar melhor impacto ambiental com desempenho intransigente para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo. Ele é usado para adicionar maciez, elasticidade, durabilidade e respirabilidade quente a tecidos em uma variedade de aplicações, incluindo roupas esportivas, roupas de exterior, roupas de trabalho, prêt-à-porter, alta costura, carpete e muito mais.

Para obter mais informações sobre a fibra elasterell-p da Sorona®, visite Sorona.com e siga os anúncios da marca nas páginas do LinkedIn da CovationBio e do Instagram da Sorona (@ Soronafiber).

Sobre o Sorona® O

Sorona® é um polímero inovador de 37% de base biológica que oferece uma combinação única de conforto e alto desempenho há mais de 25 anos. Sua suavidade inerente, recuperação de alongamento, respirabilidade e resistência a rugas ajudam a criar tecidos com melhor aparência, sensação e durabilidade. Como um filamento ou fibra descontínua, Sorona® combina sem esforço com fibras naturais e celulósicas, como lã, algodão e linho, trazendo desempenho aprimorado para roupas esportivas, roupas esportivas, casuais e prêt-à-porter. Para mais informações, acesse Sorona.com e siga @soronafiber no Instagram.

Sobre a CovationBio

Fundada em 2022 em Newark, Delaware, a Covation Biomaterials LLC é uma inovadora líder global em soluções sustentáveis e de alto desempenho disponíveis comercialmente para as indústrias de vestuário e artigos para o lar. O legado de inovação científica inovadora da empresa começou com a comercialização do polímero Sorona® há 25 anos e continua hoje com a promessa de fornecer novos biomateriais em escala em vários setores, incluindo sua mais recente inovação Xatryx® bioPTMEG, com planos de comercialização em 2026. Para obter mais informações, acesse CovationBio.com e siga no LinkedIn.

Sobre a Mercados Internacionales A

Mercados Internacionales (MI) é especializada em materiais avançados para a indústria têxtil. Parceiros de apoio como CovationBio e Lenzing AG, a MI fornece cadeias de suprimentos para polímeros, fibras, filamentos e fios. A MI fornece inteligência de mercado, desenvolvimento de produtos, acesso a estoques, com atenção especial ao atendimento ao cliente e à logística.

Contato com a mídia: Heather Barbod, [email protected]

FONTE CovationBio