Creality Summit Brasil 2026 destaca a crescente demanda e a expansão do ecossistema de impressão 3D Creality 17 dez, 2025, 12:00 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Creality, líder global no setor de impressão 3D, realizou seu primeiro Creality Summit Brasil 2026 em São Paulo, reunindo quase 200 distribuidores, parceiros, criadores e representantes do setor. O evento destacou a crescente maturidade do mercado de impressão 3D do Brasil e a crescente presença de fabricantes globais na região. Perspectivas de mercado do Brasil e estratégia local da Creality Continue Reading

Quase 200 participantes se reúnem no palco para foto em grupo no Creality Summit Brasil 2026 Jimmy Xiao, Gerente Nacional da Creality Brasil, fazendo uma apresentação na cúpula Palestrante convidado apresentando estudos de caso de impressão 3D na cúpula Cerimônia de premiação de parceiros no Creality Summit Brasil 2026

A cúpula começou com uma visão geral das tendências internacionais e nacionais de impressão 3D, além de atualizações sobre o desenvolvimento da Creality nos últimos anos. As apresentações enfatizaram o envolvimento crescente da marca no Brasil por meio de colaborações com criadores locais, instituições educacionais, empresas de arquitetura, competições de robótica e eventos culturais, refletindo um compromisso mais amplo com o apoio a uma comunidade de impressão 3D mais ativa e diversificada.

A cúpula também introduziu a direção atualizada da Creality para 2026, destacando uma estrutura de distribuição mais estruturada, apoio reforçado aos parceiros e iniciativas destinadas a melhorar a estabilidade do mercado a longo prazo.

Ecossistema completo apresentado pela primeira vez no Brasil

O evento apresentou a linha mais completa de produtos da Creality até o momento no Brasil, com foco nos novos lançamentos. Os destaques incluíram impressoras FDM que abrangem a série Ender e a próxima geração da série K2, novas adições na impressão de resina com o Halot X1 e a estreia do scanner 3D Sermoon P1 e do gravador a laser Falcon T1. Juntos, esses produtos demonstraram a ampliação das ofertas da Creality para 2026, abrangendo usuários domésticos, prototipagem profissional e fluxos de trabalho focados em engenharia.

Estudos de caso refletem uma adoção mais ampla pelo setor

Dois palestrantes convidados ilustraram como a impressão 3D está avançando a inovação em áreas profissionais no Brasil. Um deles apresentou aplicações na personalização de motocicletas usando impressoras de mesa para prototipagem rápida, enquanto um integrante do ecossistema aeroespacial destacou os requisitos de alta precisão e confiabilidade. Esses exemplos ofereceram uma validação externa clara da estabilidade e do desempenho da tecnologia, reforçando a confiança entre os parceiros participantes.

Comunidade de impressão 3D e envolvimento do ecossistema

Mais de uma dúzia de criadores brasileiros exibiram modelos impressos em 3D, mostrando a diversidade da criatividade local. A cúpula também incluiu uma breve cerimônia de premiação de parceiros, sorteios e uma sessão de networking conectando distribuidores, criadores e engenheiros, fortalecendo ainda mais o foco da comunidade e do ecossistema do evento.

Com forte participação e uma agenda focada, a cúpula refletiu a crescente atividade da Creality no Brasil e a expansão contínua do cenário de impressão 3D do país. À medida que a adoção aumenta nos segmentos de consumidores e profissionais, espera-se que reuniões semelhantes da indústria desempenhem um papel cada vez mais importante na região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846396/Nearly_200_participants_gather_stage_a_group_photo_Creality_Summit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846397/Jimmy_Xiao_Creality_Brazil_National_Manager_presenting_summit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846398/Guest_speaker_presenting_3D_printing_case_studies_summit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846399/Partner_awards_ceremony_Creality_Summit_Brazil_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/5683728/CREALITY_3D_Logo.jpg

FONTE Creality