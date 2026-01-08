Da ideia à impressão: Creality SPARKX i7 estreia na CES 2026 para criadores do dia a dia

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- No dia de abertura do CES 2026, a Creality, líder global no setor de impressão 3D, apresentou uma vitrine abrangente em seu estande (Venetian 54359), com novos produtos de desktop para criação, além de instalações interativas e exibições de modelos em destaque. A mostra destacou o mais recente progresso da Creality em fabricação inteligente e habilitada para IA, demonstrando como as tecnologias avançadas de criação 3D estão se tornando mais acessíveis, intuitivas e alinhadas com os casos de uso criativo do dia a dia.

Estande 54359, da Creality, no Venetian, na CES2026 SPARKX i7

O SPARKX i7 estreou oficialmente na CES, destacando-se por elementos de iluminação limpos e refinados que representam uma estética de impressora de mesa moderna e acolhedora. Como sua primeira aparição pública, a estreia também marcou o lançamento oficial do i7, apresentando uma experiência de impressão 3D simplificada e pronta para uso, projetada para criadores do dia a dia.

O SPARKX i7 combinou uma série de recursos importantes, incluindo um hotend de troca rápida para manutenção sem esforço, um mecanismo de mudança de cor redesenhado e um sistema de filamentos de quatro cores que reduziu significativamente o desperdício de material. Os recursos baseados em IA aprimoraram ainda mais a experiência, oferecendo suporte à geração de modelos inteligentes, à impressão assistida e à operação móvel em tempo real. Após sua apresentação na CES, as pré-encomendas do i7 já foram abertas na América do Norte, com disponibilidade global em breve.

Juntamente com o SPARKX i7, a Creality também apresentou outros produtos essenciais de seu ecossistema de criação de desktop, abrangendo impressão 3D, gravação a laser, digitalização 3D e ferramentas de criação com inteligência artificial. Os destaques incluíram a impressora 3D Ender-3 V4, a próxima evolução da série icônica e mais vendida da Creality; o gravador a laser Falcon T1, o primeiro sistema a laser 5 em 1 do mundo; o scanner 3D Sermoon P1, que combina a precisão do laser azul com a conectividade Wi-Fi 7; e o CubeMe, uma nova função de IA da Creality Cloud que permite aos usuários gerar modelos 3D personalizados a partir de uma única foto em minutos.

O estande da CES da Creality combinou instalações interativas em grande escala com vitrines de modelos localizados para criar uma atmosfera altamente envolvente. Uma instalação de máquina caça-níqueis de 1,8 metro e uma gigantesca máquina de venda automática de cápsulas convidaram os visitantes a interagir e ganhar presentes impressos em 3D. Ao mesmo tempo, os modelos em destaque, inspirados na cultura do fabricante americano, e a sinalização iluminada no estilo de Las Vegas demonstraram as possibilidades criativas da impressão 3D em cores, materiais e efeitos.

À medida que a CES avança, o estande da Creality 54359 na Venetian permanece aberto aos visitantes que desejam explorar seus lançamentos mais recentes e experiências práticas. Por meio de sua vitrine na CES, a Creality destacou seus esforços contínuos para tornar a impressão 3D mais acessível aos criadores do dia a dia no cenário mais amplo dos eletrônicos de consumo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857125/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857126/SPARKX_i7.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg

