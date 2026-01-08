Da ideia à impressão: Creality SPARKX i7 estreia na CES 2026 para criadores do dia a dia

Notícias fornecidas por

Creality

08 jan, 2026, 20:34 GMT

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- No dia de abertura do CES 2026, a Creality, líder global no setor de impressão 3D, apresentou uma vitrine abrangente em seu estande (Venetian 54359), com novos produtos de desktop para criação, além de instalações interativas e exibições de modelos em destaque. A mostra destacou o mais recente progresso da Creality em fabricação inteligente e habilitada para IA, demonstrando como as tecnologias avançadas de criação 3D estão se tornando mais acessíveis, intuitivas e alinhadas com os casos de uso criativo do dia a dia.

Continue Reading
Estande 54359, da Creality, no Venetian, na CES2026
Estande 54359, da Creality, no Venetian, na CES2026
SPARKX i7
SPARKX i7

O SPARKX i7 estreou oficialmente na CES, destacando-se por elementos de iluminação limpos e refinados que representam uma estética de impressora de mesa moderna e acolhedora. Como sua primeira aparição pública, a estreia também marcou o lançamento oficial do i7, apresentando uma experiência de impressão 3D simplificada e pronta para uso, projetada para criadores do dia a dia.

O SPARKX i7 combinou uma série de recursos importantes, incluindo um hotend de troca rápida para manutenção sem esforço, um mecanismo de mudança de cor redesenhado e um sistema de filamentos de quatro cores que reduziu significativamente o desperdício de material. Os recursos baseados em IA aprimoraram ainda mais a experiência, oferecendo suporte à geração de modelos inteligentes, à impressão assistida e à operação móvel em tempo real. Após sua apresentação na CES, as pré-encomendas do i7 já foram abertas na América do Norte, com disponibilidade global em breve.

Juntamente com o SPARKX i7, a Creality também apresentou outros produtos essenciais de seu ecossistema de criação de desktop, abrangendo impressão 3D, gravação a laser, digitalização 3D e ferramentas de criação com inteligência artificial. Os destaques incluíram a impressora 3D Ender-3 V4, a próxima evolução da série icônica e mais vendida da Creality; o gravador a laser Falcon T1, o primeiro sistema a laser 5 em 1 do mundo; o scanner 3D Sermoon P1, que combina a precisão do laser azul com a conectividade Wi-Fi 7; e o CubeMe, uma nova função de IA da Creality Cloud que permite aos usuários gerar modelos 3D personalizados a partir de uma única foto em minutos.

O estande da CES da Creality combinou instalações interativas em grande escala com vitrines de modelos localizados para criar uma atmosfera altamente envolvente. Uma instalação de máquina caça-níqueis de 1,8 metro e uma gigantesca máquina de venda automática de cápsulas convidaram os visitantes a interagir e ganhar presentes impressos em 3D. Ao mesmo tempo, os modelos em destaque, inspirados na cultura do fabricante americano, e a sinalização iluminada no estilo de Las Vegas demonstraram as possibilidades criativas da impressão 3D em cores, materiais e efeitos.

À medida que a CES avança, o estande da Creality 54359 na Venetian permanece aberto aos visitantes que desejam explorar seus lançamentos mais recentes e experiências práticas. Por meio de sua vitrine na CES, a Creality destacou seus esforços contínuos para tornar a impressão 3D mais acessível aos criadores do dia a dia no cenário mais amplo dos eletrônicos de consumo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857125/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857126/SPARKX_i7.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg

FONTE Creality

Da mesma fonte

Creality Summit Brasil 2026 destaca a crescente demanda e a expansão do ecossistema de impressão 3D

Creality Summit Brasil 2026 destaca a crescente demanda e a expansão do ecossistema de impressão 3D

A Creality, líder global no setor de impressão 3D, realizou seu primeiro Creality Summit Brasil 2026 em São Paulo, reunindo quase 200 distribuidores, ...
More Releases From This Source

Explorar

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

News Releases in Similar Topics