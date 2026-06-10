Cricut celebra 20 anos com lançamentos que reforçam tendência da personalização sob demanda

Levantamento da CNDL e do SPC Brasil aponta que 99,2 milhões de brasileiros pretendem consumir produtos ou serviços ligados ao período dos jogos, abrindo oportunidades para pequenos negócios criativos

SÃO PAULO, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A personalização sob demanda ganha força como tendência econômica e comportamental no Brasil, impulsionada por consumidores que buscam produtos mais criativos, afetivos e conectados a momentos de grande mobilização. Em 2026, com a proximidade dos grandes jogos de futebol, pequenos negócios ligados à economia criativa já começam a se preparar para atender a um público interessado em entrar no clima da torcida com camisetas, ecobags, brindes, adesivos, lembrancinhas e adereços personalizados.

Vinicius Gonçalves, gerente da Cricut no Brasil

Segundo levantamento da CNDL e do SPC Brasil, 60% dos brasileiros pretendem comprar produtos ou serviços relacionados ao período dos jogos, o equivalente a 99,2 milhões de pessoas. O dado reforça uma oportunidade para microempreendedores e pequenas marcas que atuam com personalização, papelaria criativa, moda, festas, decoração e brindes.

É nesse cenário que a Cricut, marca global reconhecida pelas máquinas de corte mais vendidas do mundo, celebra 20 anos em 2026 com o lançamento de duas novas máquinas no mercado brasileiro: a Cricut Explore 5 e a Cricut Joy 2. As novidades chegam para ampliar as possibilidades de criação de produtos personalizados para uso pessoal, presentes, projetos autorais, ações temáticas ou venda.

Mais do que equipamentos para artesanato, as máquinas dialogam com uma mudança no comportamento de consumo. Em vez de produzir grandes quantidades de itens antecipadamente, pequenas marcas podem criar peças sob demanda, conforme a procura, reduzindo a necessidade de estoque e o risco de produtos encalhados após datas específicas. A lógica é especialmente relevante em períodos de alta mobilização, quando consumidores procuram produtos temáticos, mas o interesse tende a se concentrar em janelas curtas de tempo.

A Cricut Explore 5 é a nova geração da linha intermediária da marca, indicada para quem busca versatilidade na criação de produtos personalizados. O modelo tem design mais compacto, conexão simplificada com o Design Space, aplicativo gratuito da Cricut, e compatibilidade com mais de 100 tipos de materiais.

Com a Explore 5, é possível cortar papéis, vinis, adesivos e termocolantes; criar camisetas, ecobags, convites, caixas, brindes e lembrancinhas; usar a função Print Then Cut para adesivos impressos; além de escrever e desenhar com canetas Cricut. A versatilidade permite que empreendedores criem desde peças únicas até pequenas séries personalizadas para diferentes ocasiões, incluindo produtos inspirados no clima dos jogos de futebol.

Já a Cricut Joy 2 chega como opção compacta e portátil para quem está começando ou deseja produzir projetos rápidos no dia a dia. Pequena e prática, a máquina facilita a criação de etiquetas, cartões, tags, pequenos brindes e itens de organização, sendo uma alternativa para produções ágeis, personalizadas e sob demanda. A portabilidade também favorece empreendedores que precisam criar em casa, em pequenos ateliês, em eventos ou em espaços compartilhados.

A experiência também foi pensada para facilitar os primeiros passos. O Design Space orienta o usuário durante o processo criativo e permite testar ideias, materiais e formatos com mais autonomia, mesmo para quem ainda está começando na personalização.

Os lançamentos também dialogam com professores e educadores, público cada vez mais presente na comunidade Cricut. As máquinas facilitam a criação rápida de recursos pedagógicos, materiais de apoio, cartazes, murais, etiquetas, atividades personalizadas e decorações de sala de aula, contribuindo para uma rotina escolar mais criativa, visual e organizada.

Além dos equipamentos, as redes sociais oficiais da Cricut reúnem tutoriais gratuitos, inspirações e moldes prontos para diferentes ocasiões, incluindo projetos temáticos ligados ao futebol e a datas de grande mobilização. O conteúdo ajuda novos usuários a explorarem melhor as máquinas e reforça o papel da marca como parceira de quem deseja criar, ensinar e empreender.

Segundo Vinicius Gonçalves, gerente da Cricut no Brasil, os lançamentos representam um novo momento da marca no país. "Celebrar os 20 anos da Cricut com novos produtos é muito simbólico. A Explore 5 e a Joy 2 foram desenvolvidas para tornar a experiência criativa mais simples, intuitiva e inspiradora. Em um ano marcado por grandes oportunidades para a personalização, queremos mostrar que qualquer pessoa pode transformar ideias em projetos personalizados, seja por hobby, para presentear, para apoiar a rotina escolar ou até criar uma fonte de renda", afirma.

Nos últimos anos, a Cricut se consolidou como uma das principais referências globais em personalização e DIY, impulsionando pequenos negócios ligados à papelaria, festas, decoração, brindes e moda personalizada. Com os novos modelos, a marca reforça sua atuação em um mercado em que criatividade, tecnologia doméstica e produção sob demanda caminham cada vez mais juntas.

As novas máquinas já começam a chegar ao mercado brasileiro por meio de canais oficiais e parceiros especializados da marca.

Sobre a Cricut®

Cricut nasceu para ajudar as pessoas a levarem vidas criativas a partir do desenvolvimento de ferramentas para tornar projetos DIY (faça você mesmo) bonitos, divertidos e fáceis. A empresa americana oferece soluções domésticas que ajudam a criar e personalizar os mais diferentes produtos, potencializando a economia criativa, a expressão e a conexão entre as pessoas. As máquinas de corte Cricut são controladas por um aplicativo simples e intuitivo, transformando a maneira como a sociedade pensa o artesanato e o design.

Presente no Brasil desde 2021, a Cricut oferece equipamentos que unem a alta tecnologia à qualidade. As máquinas de corte e prensas térmicas, grandes aliadas na criação e personalização de diversos projetos, são as preferidas por artesãos, designers, educadores e empreendedores devido a precisão, a rapidez e a adaptabilidade aos mais diversos materiais de sua plataforma inteligente.

FONTE Cricut