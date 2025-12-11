Crowley nomeia Megan Davidson como diretora de operações, sucedendo a Ray Fitzgerald

Transição perfeita promove o crescimento contínuo da Crowley nos setores da cadeia de suprimentos

Principais fatos:

A nova COO Megan Davidson aproveitará o talento e a cultura da Crowley para expandir os negócios e gerar resultados.

A Crowley é uma empresa marítima, de logística e de energia, com 5.000 funcionários que opera nos EUA e internacionalmente desde 1892.

Ray Fitzgerald torna-se consultor da Crowley como parte de sua célebre carreira de quatro décadas.

JACKSONVILLE, Flórida, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Crowley anunciou hoje que o diretor de operações Ray Fitzgerald será sucedido por Megan Davidson, a partir de 1º de janeiro de 2026. A sucessão planejada foi pensada para promover continuamente a excelência operacional e a trajetória de crescimento da empresa.

O diretor de operações da Crowley, Ray Fitzgerald, será sucedido por Megan Davidson, a partir de 1º de janeiro de 2026.

Fitzgerald foi diretor de operações por mais de cinco anos, conduzindo a evolução da estrutura operacional da Crowley e promovendo a inovação e soluções focadas no cliente. Seu trabalho posicionou a empresa para crescer nos setores de energia, transporte marítimo e transporte terrestre. Ele continuará como consultor da Crowley enquanto faz a transição para sua aposentadoria antecipada em 2026.

"Ray tem sido fundamental para moldar o sucesso da Crowley em um período dinâmico de crescimento e evolução", disse o presidente e CEO Tom Crowley. "Com décadas de experiência em nosso setor, o compromisso inabalável do Ray com a excelência operacional e com nosso pessoal estabeleceu uma base sólida para nosso futuro como fornecedor de soluções não apenas no setor marítimo, mas também nos setores de transporte terrestre e de energia. Agradecemos sua liderança e visão, e estamos satisfeitos por ele continuar atuando como consultor da empresa."

Desde que foi nomeada diretora de pessoal da Crowley em 2021, Davidson liderou a evolução contínua da cultura da empresa, fortalecendo seus sistemas de gestão de talentos, governança e desempenho em toda a empresa. Ela alinhou estratégias de talentos aos resultados comerciais e construiu sistemas (metas claras, padrões de liderança e responsabilidade) que ajudam as equipes a trabalhar mais rápido e entregar resultados. Em 2024, ela também começou a liderar funções relacionadas a questões jurídicas, riscos, segurança e garantia ambiental como diretora de pessoal e regulamentação.

"É uma honra liderar os próximos passos da Crowley a partir da base que Ray criou", disse Davidson. "Meu foco sempre esteve em nosso pessoal e em capacitá-los para que realizem seu melhor trabalho. Juntos, promovemos nosso sucesso coletivo. Acredito que o maior trunfo da Crowley é a nossa equipe, e estou empenhada em aprimorar nossa cultura de excelência, onde cada pessoa reconhece o valor de sua contribuição e nos apoiamos mutuamente. Juntos, continuaremos fazendo o possível pelos nossos clientes, comunidades e uns pelos outros."

"Tem sido uma honra liderar as operações da Crowley e trabalhar ao lado de pessoas tão talentosas e dedicadas", disse Fitzgerald. "Estou confiante na liderança de Megan e entusiasmado com o próximo capítulo para a empresa em sua evolução como líder inovadora da cadeia de suprimentos dos EUA. Estou ansioso para apoiar a organização enquanto fazemos essa transição."

Sobre a Crowley

A Crowley é uma empresa privada, de propriedade e operação norte-americana, que oferece soluções marítimas, energéticas e logísticas. Há mais de 130 anos, seu portfólio de negócios oferece serviços inovadores de transporte marítimo e terrestre para os setores comercial e governamental. Como proprietária e operadora global de navios, a Crowley atende 36 nações e territórios insulares e é um dos principais empregadores de marinheiros dos EUA. Acesse www.crowley.com para saber mais.

