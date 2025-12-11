Crowley designa a Megan Davidson como directora de operaciones, sucediendo a Ray Fitzgerald

Una transición fluida impulsa el crecimiento continuo de Crowley en los sectores de cadena de suministro

La nueva directora de operaciones, Megan Davidson, aprovechará los talentos y la cultura de Crowley para promover el crecimiento del negocio y ofrecer resultados.

Crowley es una empresa marítima, de logística y energía de 5.000 empleados que ha operado en EE. UU. y en otras regiones del mundo desde 1892.

Ray Fitzgerald se convertirá en asesor de Crowley como parte de su notable carrera de cuatro décadas.

JACKSONVILLE, Florida, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Crowley anunció que el director de operaciones, Ray Fitzgerald, será sucedido por Megan Davidson a partir del 1 de enero de 2026. La sucesión planificada tiene por fin fomentar de manera fluida la excelencia operativa y la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Fitzgerald se ha desempeñado como director de operaciones durante más de cinco años, cargo en el que se dedicó a impulsar la evolución de la estructura operativa de Crowley y a promover la innovación y las soluciones centradas en el cliente. Estos esfuerzos han posicionado a la empresa para el crecimiento en los sectores de energía, marítimo y transporte terrestre. Él seguirá prestando servicio como asesor de Crowley mientras realiza la transición a su jubilación anticipada en 2026.

"Ray ha sido fundamental en el logro del éxito de Crowley durante un período dinámico de crecimiento y evolución", señaló Tom Crowley, presidente y director ejecutivo. "Con décadas de experiencia en nuestro sector, el firme compromiso de Ray con la excelencia operativa y nuestra gente ha establecido una base sólida para el futuro como proveedor de soluciones no solo en el sector marítimo, sino también en los sectores de transporte terrestre y energía. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por su liderazgo y visión, así como nuestra alegría por seguir contando con él como asesor de la empresa".

Desde que fuera designada directora de personal de Crowley en 2021, Davidson lideró la evolución continua de la cultura de la empresa, fortaleció sus sistemas de gestión de talentos, gobernanza y desempeño en toda la empresa. Davidson hizo posible la coherencia entre las estrategias de talentos y los resultados comerciales; asimismo, creó sistemas (objetivos claros, estándares de liderazgo y responsabilidad) que ayudan a los equipos a trabajar más rápido y ofrecer resultados. En 2024, también comenzó a dirigir funciones relacionadas con asuntos legales, riesgos, seguridad y garantía medioambiental como directora de personal y normativa.

"Para mí, es un honor dirigir los próximos pasos en Crowley a partir de las bases que Ray ha establecido", comentó Davidson. "Mi enfoque siempre ha estado en las personas y en facultarlas para que desempeñen su trabajo de la mejor manera posible. En conjunto, fomentamos nuestro éxito colectivo. Creo que el mayor activo de Crowley es nuestro equipo y me comprometo a mejorar nuestra cultura de excelencia en la que cada persona ve el valor de su contribución y todos colaboramos como equipo. Juntos, seguiremos avanzando en lo que es posible para nuestros clientes, comunidades y entre nosotros".

"Ha sido un honor dirigir las operaciones en Crowley y trabajar junto a personas tan talentosas y dedicadas", afirmó Fitzgerald. "Confío en el liderazgo de Megan y siento mucha expectativa respecto a la próxima etapa de la empresa en su evolución como líder innovador de cadena de suministro con sede en EE. UU. Espero apoyar a la organización mientras efectuamos tal transición".

Acerca de Crowley

Crowley es una empresa privada de soluciones marítimas, energéticas y logísticas de propiedad y operación estadounidenses. Durante más de 130 años, su cartera de negocios ha brindado servicios innovadores de transporte marítimo y terrestre para los sectores comercial y gubernamental. Como propietario y operador de barcos a nivel mundial, Crowley presta servicios a 36 naciones y territorios insulares y es uno de los principales empleadores de marineros estadounidenses. Para obtener más información, visite www.crowley.com.

