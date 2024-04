CSafe otimiza transporte de terapia celular e genética com solução criogênica reutilizável

MONROE, Ohio, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A CSafe, fornecedora de soluções de remessa ativa e passiva com temperatura controlada para o setor biofarmacêutico, anuncia com orgulho o lançamento de uma nova linha de Dewars criogênicos multiuso para o mercado de terapia celular e genética. A tecnologia progressiva, que é a primeira da série CGT Cryo da CSafe, mantém temperaturas mais baixas que -150°C.

Dewar CSafe CGT Cryo M e caixa com registrador de dados TracSafe RLT. (PRNewsfoto/CSafe)

Os Dewars reutilizáveis e as caixas de transporte resistentes a alto impacto são projetados para transportar com segurança terapias celulares e genéticas críticas, incluindo materiais biológicos pré-congelados, medicina regenerativa, imunoterapias, células-tronco e células CAR-T.

"O setor de terapia celular e genética precisa de mais soluções que integrem dados com produtos, juntamente com uma rede global com capacidades avançadas e infraestrutura de serviços", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para desenvolver essas novas soluções para garantir a integridade da valiosa carga de nossos clientes e, por fim, proporcionar tranquilidade".

Essas soluções de ponta oferecem uma infinidade de recursos importantes adaptados para atender aos rigorosos padrões do setor. Pré-condicionadas com nitrogênio líquido, essas unidades de vapor seco apresentam um tempo de espera impressionante de mais de 10 dias em relação ao perfil térmico ISTA 7D, proporcionando altos níveis de confiabilidade para remessas críticas. Elas incluem dispositivos integrados de rastreamento de dados em tempo real TracSafe RLT para monitorar a temperatura interna do produto, temperatura ambiente externa, choque, inclinação e localização durante toda a jornada de remessa. Através do CSafe Connect, o portal digital da empresa, os clientes podem rastrear facilmente seus pedidos, acessar dados em tempo real e atualizar para o serviço premium de monitoramento de remessas do Control Tower para monitoramento e controle adicionais.

Além disso, os Dewars multiuso oferecem proteção extra com selos de segurança e uma caixa de transporte com chave para evitar adulterações durante o transporte. A unidade de vapor seco está em conformidade com o Regulamento de Mercadorias Perigosas da IATA, e a tampa abaulada da caixa de transporte evita o empilhamento para garantir uma orientação estável e vertical durante o transporte e manuseio. Qualificadas de acordo com os padrões da indústria, incluindo ISTA 3A para distribuição e ISTA 7D para qualificação térmica, essas soluções de alto desempenho oferecem tranquilidade aos clientes.

"Nossa nova linha de Dewars não é apenas um produto – é uma promessa", disse Emilio Frattaruolo, vice-presidente de terapias celulares e genéticas. "Uma promessa de precisão e confiabilidade à medida que nos aventuramos na próxima fronteira da inovação em terapias celulares e genéticas."

Os Dewars multiuso da CSafe estão atualmente disponíveis em todo o mundo, em dois tamanhos: Capacidade de 4 litros e 10 litros.

Sobre a CSafe

A CSafe oferece um conjunto abrangente de soluções de transporte térmico para necessidades de transporte farmacêutico da cadeia de frio em todo o mundo. Com foco no "paciente em primeiro lugar", profundo conhecimento do setor e compromisso com a inovação, a CSafe oferece produtos nos segmentos ativo e passivo. O portfólio de ponta a ponta da CSafe inclui cargas aéreas a granel ativas e passivas, encomendas, células e genes, e casos de uso especiais de última milha, atendendo a uma variedade de requisitos de remessa da cadeia de frio farmacêutica com qualidade e confiabilidade. Oferecendo praticamente qualquer tamanho, duração e temperatura, a CSafe está no centro da sua cadeia de frio. csafeglobal.com

