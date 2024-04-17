CSafe 憑藉可重複使用的低溫解決方案提升細胞和基因治療產品的運輸水平

俄亥俄州門羅2024年4月17日 /美通社/ -- 生物製藥業的主動式和被动式恆溫運輸解決方案提供商 CSafe 今日欣然宣佈，為細胞和基因治療市場推出新型低溫多用途杜瓦瓶系列。這項先進技術是 CSafe 的 CGT Cryo 系列中的第一項技術，可將溫度保持在 -150°C 以下。

可重複使用的杜瓦瓶和高抗衝擊的運輸箱經過精心設計，可安全運送重要的細胞和基因療法物料，包括預先冷凍的生物材料、再生醫藥產品、免疫療法產品、幹細胞和 CAR-T 細胞。

CSafe CGT Cryo M 杜瓦瓶和箱子，配備 TracSafe RLT 資料記錄器。

「細胞和基因治療行業需要更多將資料與產品整合的解决方案，以及具備先進功能和服務基礎設施的全球網絡，」CSafe 行政總裁 Patrick Schafer 表示，「我們的團隊將堅持不懈地開發出全新的解決方案，保障客戶重要貨件完好無缺，最終令客戶安枕無憂。」

這些尖端解決方案可提供為滿足嚴格的業界標準而量身定制的一系列重要功能。這些乾蒸氣機組使用液態氮進行預處理，在 ISTA 7D 溫度曲線下具備驚人的 10 天以上保存時間，為重要貨運提供極高的保障。它們具有內置的 TracSafe RLT 即時資料追蹤裝置，可在整個運輸過程中監測產品內部溫度、外部環境溫度、碰撞、傾斜和貨物的位置。透過 CSafe Connect（公司的數位門戶），客戶可以輕鬆追踪訂單、存取即時資料，以及升級至優質的 Control Tower 貨運監控服務，以獲得額外的監控和控制功能。

除此之外，多用途杜瓦瓶具備安全封條和可上鎖的運輸箱，可提供額外的保護，在運輸過程中防止篡改。乾蒸氣機組符合 IATA《危險物品條例》，其運輸箱的圓形頂蓋設計可防止堆疊，確保運輸和搬運過程中保持穩定直立的狀態。這些高性能解決方案符合業界標準，包括適用於分銷的 ISTA 3A 以及適用於溫度認證的 ISTA 7D，能為客戶帶來安心保障。

「我們的新杜瓦瓶系列不僅僅是一種產品，更是一種承諾，」Cell & Gene Therapies 副總裁 Emilio Frattaruolo 表示，「在我們踏入細胞和基因治療創新的下一個前沿之際，向您承諾精度及可靠性。」

CSafe 的多用途杜瓦瓶目前在全球範圍內有售，提供兩種尺寸：4 升和 10 升容量。

媒體聯絡： Emma Lupp

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網站：csafeglobal.com

關於 CSafe

CSafe 為全球藥物冷鏈運輸需求提供全面的保溫運輸解決方案套件。以「患者為尊」為重點、深厚的行業專業知識和對創新的承諾，CSafe 在主動和被動領域提供產品。CSafe 是一家擁有端到端產品組合的供應商，包括主動和被動散裝航空貨運、包裹、細胞和基因以及特殊的末端用例，能夠以品質和可靠性滿足一系列藥物冷鏈運輸要求。CSafe 可滿足任何尺寸、保溫時間和溫度的需求，是您的冷鏈核心。csafeglobal.com

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