CSafe revela inovações de ponta para atender às necessidades dos clientes da cadeia fria

A empresa lançará três novas tecnologias no próximo evento LogiPharma 2024

MONROE, Ohio, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ --A CSafe, fornecedora líder de soluções de remessa com temperatura controlada ativa e passiva para o setor biofarmacêutico, anuncia que está lançando três novas tecnologias no mercado internacional Evento LogiPharma 2024, que acontece de 16 a 18 de abril em Lyon, França. Os produtos se baseiam no abrangente portfólio de soluções da CSafe, alavancado por dados, integrando o rastreamento de dados em tempo real para garantir o máximo de visibilidade e confiança durante toda a jornada de transporte.

"2024 marca um ano ousado de inovação para a CSafe – estamos redefinindo o cenário da logística da cadeia fria", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "Estamos constantemente ouvindo nossos clientes e isso garante que possamos atender às suas necessidades atuais e antecipar e enfrentar seus desafios futuros."

As novas tecnologias da CSafe abordam os desafios mais urgentes que as empresas farmacêuticas e outros participantes importantes do setor de cadeia fria enfrentam atualmente.

Os dewars multiúso da CSafe, os primeiros da Série CGT Cryo, foram projetados para atender ao mercado de terapia genética e celular, que cresce rapidamente. Esses dewars criogênicos e reutilizáveis mantêm a faixa de temperatura mais fria de qualquer dewar disponível no mercado, -150°C ou mais frio. Essa tecnologia de ponta utiliza unidades de vapor seco de nitrogênio líquido e inclui um dispositivo de rastreamento de dados em tempo real TracSafe RLT integrado.

O CSafe Connect Control Tower, o novo serviço de monitoramento de remessas da empresa, oferece aos clientes a melhor visibilidade dos dados de remessa em tempo real, como localização por GPS, temperatura da carga e muito mais. A equipe de serviço dedicada da empresa monitora as remessas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para identificar e encaminhar possíveis desvios de temperatura ou problemas para as partes interessadas apropriadas. O serviço também inclui a criação e o pré-condicionamento de remessas, além de relatórios sobre a entrega das remessas.

O Silverpod MAX RE é a mais nova solução de remessa reutilizável da CSafe, projetada para ajudar os clientes a atingir suas metas de sustentabilidade. Uma evolução da principal tecnologia Silverpod da CSafe, o Silverpod MAX RE é um transportador de paletes altamente durável feito inteiramente de componentes reutilizáveis. Ele usa refrigerantes PCM recicláveis e de alto desempenho para permitir o armazenamento seguro antes e durante o transporte e fornece mais de 120 horas de proteção térmica qualificada. Um dispositivo de rastreamento em tempo real integrado oferece aos clientes o máximo em visibilidade da remessa.

A CSafe é conhecida por ser uma fornecedora confiável de soluções digitais e com controle de temperatura que ajudam as organizações de ciências biológicas a proteger e transportar produtos críticos que melhoram a vida, em qualquer lugar do mundo. A adição de seus produtos mais recentes fortalece seu abrangente portfólio de ofertas e ressalta seu compromisso de atender às demandas dos clientes por meio de soluções criativas.

"Estamos abrindo caminho para soluções que estabelecem altos padrões no setor e, acima de tudo, elevam a experiência do cliente", disse Tom Weir, diretor de operação (COO) e diretor de tecnologia (CTO) da CSafe. "Esses novos produtos indicam que estamos inovando para o que está por vir."

A empresa detém várias patentes, e sua última rodada de inovações continua a ultrapassar os limites que a diferenciam dos concorrentes. Recentemente, os designs patenteados dos contêineres de carga aérea da CSafe foram confirmados pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO), reafirmando a natureza nova e inovadora das invenções da CSafe.

