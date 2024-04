CyberLogitec apresenta nova IC corporativa 'CLT'

SEUL, Coreia do Sul, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A CyberLogitec, empresa líder de TI em tecnologias de operações marítimas, portuárias / terminais e logísticas, anunciou que sua IC (Identidade Corporativa) foi renovada em 1º de abril de 2024. O novo logotipo foi renovado do anterior 'CyberLogitec' para o novo 'CLT' em 3 meses.

O CI recém-projetado destaca a tecnologia CLT. Consiste em um diagrama geométrico, que significa 'módulo'. O novo CI significa a expansão e sustentabilidade da empresa através do desenvolvimento de motivos e montagem de unidades gráficas. As formas conectadas entre as grafias da CLT representam o valor central da CLT, que é desenvolver um sistema integrado através da cooperação.

Além disto, foi criada uma nova IC com base na futura direção da empresa, que contém os seguintes significados:

1) Centrada no cliente: Prover o sistema de módulos flexíveis e a solução independente de integração colaborativa para atender à satisfação do cliente

2) Liderança: Representar a orientação futura e a escalabilidade para ir além da tecnologia marítima, portuária e logística para se tornar uma empresa líder mundial em TI.

3) Tecnologia: Busca da marca digital por um melhor futuro e eficiência de vida por meio da melhor e mais sofisticada tecnologia e TI da CLT.

Desde sua criação em 2000, a CyberLogitec tem sido bem conhecida no exterior, mais do que no mercado interno, como uma empresa de exportação de TI especializada em portos / terminais marítimos, com 90% de sua receita proveniente do exterior. A CyberLogitec anunciou que a renovação da IC visa prover serviços de TI inovadores no setor marítimo, portuário / terminal e de logística como uma empresa internacional de TI.

A CyberLogitec capacita a cadeia de fornecimento mundial com tecnologias inovadoras que abordam desafios operacionais, melhoram a visibilidade e atendem às demandas do setor. Como líder mundial no setor marítimo, portuário e de logística, nossas soluções flexíveis e completas e serviços de consultoria ajudam o setor a se adaptar rapidamente às necessidades em transformação do mercado.

