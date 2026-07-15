CyberLogitec assina contrato para fornecer soluções de TOS e Digital Twin ao TTI ALGECIRAS, na Espanha

OPUS Terminal e Digital Twin apoiarão o projeto de expansão do terminal semiautomatizado do TTI ALGECIRAS

SEUL, Coreia do Sul, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A CyberLogitec, fornecedora global de sistemas operacionais para terminais (TOS) e soluções de TI para logística, anunciou a assinatura de um contrato com a Total Terminal International Algeciras S.A. (TTI ALGECIRAS), na Espanha, para fornecer seu Sistema Operacional de Terminais (TOS) OPUS Terminal e sua solução Digital Twin para o projeto de expansão B1 do terminal.

O projeto representa um importante marco para a CyberLogitec, reforçando sua presença no mercado europeu e consolidando sua posição como fornecedora de soluções para terminais inteligentes.

Localizado no Porto da Baía de Algeciras, no sul da Espanha, o TTI ALGECIRAS é um dos principais terminais de contêineres da Europa e pertence conjuntamente à HMM e a uma empresa de investimentos afiliada ao Grupo CMA CGM. Reconhecido como o primeiro terminal de contêineres semiautomatizado do Mediterrâneo e do sul da Europa, o terminal possui atualmente capacidade anual de 1,6 milhão de TEUs, que deverá aumentar para 2,1 milhões de TEUs em 2028, após a conclusão da expansão B1.

Atuando como um hub estratégico que conecta a Europa, a África, a Ásia e as Américas, o terminal está localizado em um dos mais importantes centros de transbordo do continente e segue investindo continuamente em inovação tecnológica e excelência operacional.

O projeto de expansão B1 constitui um investimento estratégico destinado a ampliar a capacidade operacional do terminal e fortalecer sua competitividade de longo prazo. Pelo acordo, a CyberLogitec fornecerá sua solução OPUS Terminal, juntamente com sua tecnologia Digital Twin, para apoiar a operação do terminal semiautomatizado do TTI ALGECIRAS.

Com a implementação do OPUS Terminal, o TTI ALGECIRAS contará com uma plataforma operacional integrada capaz de gerenciar operações de navios, pátio, gates e equipamentos em um único sistema. A solução deverá ampliar a visibilidade operacional, otimizar os fluxos de trabalho e proporcionar operações mais seguras, eficientes e confiáveis.

Além disso, a solução Digital Twin da CyberLogitec oferecerá visualização em tempo real das operações do terminal e do status dos equipamentos. A tecnologia permitirá ao operador monitorar as operações com maior precisão, simular diferentes cenários operacionais e apoiar a tomada de decisões baseada em dados.

O projeto demonstra a capacidade da CyberLogitec de combinar um TOS comprovado com tecnologias digitais avançadas para apoiar o desenvolvimento da próxima geração de terminais inteligentes.

O Porto da Baía de Algeciras foi classificado como o porto de contêineres mais eficiente da Europa no Container Port Performance Index (CPPI 2025), publicado pelo Banco Mundial e pela S&P Global, consolidando sua posição como um dos principais hubs de transbordo do continente. A expansão B1 deverá aumentar a capacidade de movimentação de contêineres do terminal, fortalecer seu desempenho operacional e apoiar seu crescimento futuro, mantendo o compromisso com a inovação tecnológica e a excelência operacional.

Atualmente, a CyberLogitec fornece soluções para terminais de contêineres na Ásia, Oriente Médio, Europa e Américas. Além de sistemas operacionais para terminais, a empresa continua expandindo seu portfólio nas áreas de Digital Twin, Operational Visibility e tecnologias para terminais inteligentes.

Espera-se que o projeto do TTI ALGECIRAS se torne um importante case de referência para a CyberLogitec na Europa, fortalecendo ainda mais sua posição como fornecedora global de soluções para terminais inteligentes.

Sobre o TTI ALGECIRAS

O Total Terminal International Algeciras S.A. (TTI ALGECIRAS) é um terminal de contêineres semiautomatizado localizado no Porto da Baía de Algeciras, na Espanha, junto ao Estreito de Gibraltar, um dos corredores marítimos mais movimentados do mundo. De propriedade conjunta da HMM e de uma empresa de investimentos afiliada ao Grupo CMA CGM, o terminal está atualmente executando seu projeto de expansão B1, que elevará sua capacidade anual de movimentação em 500.000 TEUs, alcançando 2,1 milhões de TEUs a partir de 2028. O TTI ALGECIRAS oferece serviços de gateway e transbordo em um dos principais hubs marítimos da Europa e continua investindo em automação, digitalização e infraestrutura para oferecer operações cada vez mais eficientes, seguras e sustentáveis.

Sobre a CyberLogitec

A CyberLogitec é uma fornecedora global de Sistemas Operacionais para Terminais (TOS) e soluções de TI para logística. Sua principal solução, OPUS Terminal, é utilizada por terminais de contêineres em diversas regiões do mundo, apoiando a gestão integrada das operações portuárias. A empresa também vem ampliando seu portfólio com soluções de Digital Twin, Operational Visibility e tecnologias para terminais inteligentes, contribuindo para aumentar a eficiência operacional, a produtividade e a visibilidade das operações de seus clientes.

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FONTE CyberLogitec