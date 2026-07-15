CyberLogitec firma un contrato para suministrar soluciones TOS y Digital Twin a TTI ALGECIRAS, en España

OPUS Terminal y Digital Twin respaldarán el proyecto de ampliación de la terminal semiautomatizada de TTI ALGECIRAS

SEÚL, Corea del Sur, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CyberLogitec, proveedor global de sistemas de gestión de terminales (TOS) y soluciones TI para logística, anunció la firma de un contrato con Total Terminal International Algeciras S.A. (TTI ALGECIRAS) para suministrar su OPUS Terminal y su solución Digital Twin para el proyecto de ampliación B1 de la terminal.

El proyecto representa un importante hito para CyberLogitec, reforzando su presencia en el mercado europeo y consolidando su posición como proveedor de soluciones para terminales inteligentes.

Ubicada en el Puerto Bahía de Algeciras, en el sur de España, TTI ALGECIRAS es una de las principales terminales de contenedores de Europa y es propiedad conjunta de HMM y de una sociedad de inversión vinculada al Grupo CMA CGM. Como la primera terminal de contenedores semiautomatizada del Mediterráneo y del sur de Europa, cuenta actualmente con una capacidad anual de 1,6 millones de TEU, que aumentará hasta 2,1 millones de TEU en 2028 tras la finalización del proyecto de ampliación B1.

Como hub estratégico que conecta Europa, África, Asia y América, la terminal opera en uno de los principales centros de transbordo del continente y continúa invirtiendo en innovación tecnológica y excelencia operativa.

El proyecto de ampliación B1 constituye una inversión estratégica destinada a incrementar la capacidad operativa de la terminal y reforzar su competitividad a largo plazo. En virtud del acuerdo, CyberLogitec suministrará su solución OPUS Terminal, junto con su tecnología Digital Twin, para apoyar las operaciones de la terminal semiautomatizada de TTI ALGECIRAS.

Con la implantación de OPUS Terminal, TTI ALGECIRAS dispondrá de una plataforma integrada capaz de gestionar las operaciones de buques, patio, puertas de acceso y equipos desde un único sistema. Se espera que la solución mejore la visibilidad operativa, optimice los procesos y contribuya a unas operaciones más seguras, eficientes y fiables.

Asimismo, la solución Digital Twin permitirá visualizar en tiempo real las operaciones de la terminal y el estado de los equipos. Esta tecnología facilitará la supervisión de las operaciones, la simulación de distintos escenarios operativos y la toma de decisiones basada en datos.

El proyecto demuestra la capacidad de CyberLogitec para combinar un TOS de eficacia probada con tecnologías digitales avanzadas que impulsan el desarrollo de la nueva generación de terminales inteligentes.

El Puerto Bahía de Algeciras fue reconocido como el puerto de contenedores más eficiente de Europa en el Container Port Performance Index (CPPI 2025), elaborado por el Banco Mundial y S&P Global, consolidando su posición como uno de los principales hubs de transbordo del continente. La ampliación B1 incrementará la capacidad de movimiento de contenedores, reforzará el rendimiento operativo de la terminal y respaldará su crecimiento futuro, manteniendo el compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia operativa.

Actualmente, CyberLogitec presta servicio a terminales de contenedores en Asia, Oriente Medio, Europa y América. Además de sus soluciones TOS, la compañía continúa ampliando su cartera con tecnologías Digital Twin, Operational Visibility y soluciones para terminales inteligentes.

Se espera que el proyecto de TTI ALGECIRAS se convierta en un importante caso de referencia en Europa, fortaleciendo aún más la posición de CyberLogitec como proveedor global de soluciones para terminales inteligentes.

Acerca de TTI ALGECIRAS

Total Terminal International Algeciras S.A. (TTI ALGECIRAS) es una terminal de contenedores semiautomatizada ubicada en el Puerto Bahía de Algeciras, junto al Estrecho de Gibraltar, uno de los corredores marítimos con mayor tráfico del mundo. Propiedad conjunta de HMM y de una sociedad de inversión vinculada al Grupo CMA CGM, la terminal desarrolla actualmente su proyecto de ampliación B1, que incrementará su capacidad anual en 500.000 TEU, alcanzando 2,1 millones de TEU a partir de 2028. TTI ALGECIRAS presta servicios de gateway y transbordo en uno de los principales hubs marítimos de Europa y continúa invirtiendo en automatización, digitalización e infraestructuras para ofrecer operaciones cada vez más eficientes, seguras y sostenibles.

Acerca de CyberLogitec

CyberLogitec es un proveedor global de sistemas de gestión de terminales (TOS) y soluciones TI para logística. Su solución OPUS Terminal se utiliza en terminales de contenedores de todo el mundo para gestionar de forma integrada las operaciones portuarias. Además, la compañía continúa ampliando su cartera con soluciones Digital Twin, Operational Visibility y tecnologías para terminales inteligentes, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la visibilidad de las operaciones de sus clientes.

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