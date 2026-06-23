Dalian Recebe Pela Nona Vez o Summer Davos à Medida que a Cidade Avança em Inovação e Transformação Industrial

O evento ocorre enquanto Dalian continua sua transição de um centro industrial tradicional para um crescente polo de ciência, tecnologia e manufatura avançada. Na Cidade Científica de Yinggeshi, pesquisadores trabalham em áreas que vão da catálise aos rolamentos de alto desempenho, enquanto empresas da Zona de Alta Tecnologia de Dalian buscam comercializar pesquisas por meio de novas aplicações industriais. Esses esforços abrangem setores como tecnologias de hidrogênio, software industrial e manufatura avançada.

O desenvolvimento de Dalian também está intimamente ligado às discussões mais amplas sobre modernização industrial e transição energética global. Como um dos principais centros petroquímicos da China, a cidade está investindo na modernização de suas indústrias de energia e química por meio da digitalização, de melhorias de eficiência e de tecnologias de menor emissão de carbono. Instituições de pesquisa como o Instituto de Física Química de Dalian estão contribuindo para trabalhos em áreas que incluem conversão catalítica de energia e materiais químicos avançados, apoiando os esforços da cidade para diversificar e modernizar sua base industrial.

Os preparativos para o encontro internacional incluíram melhorias no transporte, na infraestrutura de comunicações e nos serviços da conferência. Como cidade-piloto nacional de baixo carbono, Dalian utilizará uma frota composta majoritariamente por veículos de nova energia para o transporte relacionado ao evento. A conectividade dos locais da conferência também foi aprimorada por meio de tecnologias como as redes 5G-A.

Além da programação da conferência, os participantes terão a oportunidade de conhecer o ambiente costeiro e as atividades culturais da cidade. Eventos sazonais, incluindo o Festival da Cerejeira e o Festival da Praia, juntamente com as áreas à beira-mar e os espaços públicos de Dalian, oferecem aos visitantes uma perspectiva mais ampla de uma das maiores cidades do nordeste da China.

À medida que líderes globais, executivos empresariais, empreendedores e pesquisadores se reúnem em Dalian, a cidade volta a servir como uma plataforma para discussões sobre inovação, transformação industrial e cooperação internacional. Em um contexto marcado pela incerteza econômica e pelas mudanças tecnológicas, o encontro busca explorar como a inovação pode contribuir para o crescimento sustentável e o desenvolvimento compartilhado.

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FONTE Information Office Of Dalian Municipal Government