혁신과 산업 전환을 추진하는 다롄 , 제 9 회 하계 다보스 포럼 개최

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Information Office Of Dalian Municipal Government

2026년 06월 24일 02:06 KST

중국   다롄, 2026년 6월 24일  /PRNewswire/ -- 6 월  23 일부터  25 일까지 다롄은 세계경제포럼 (World Economic Forum) 이 주최하는 제 17 차 뉴 챔피언 연차총회를 개최한다 . 이는 흔히  ' 하계 다보스 (Summer Davos)' 로 불리는 이 행사를 다롄이 개최하는 아홉 번째 사례이다 . 90 개가 넘는 국가와 지역에서  1,700 명 이상의 참가자가 참석할 것으로 예상되며 , 이는 행사 역사상 최대 규모가 될 전망이다 . "Innovation at Scale" 을 주제로 , 급변하는 글로벌 환경 속에서 기술 혁신이 새로운 성장 모델과 경제적 회복력을 어떻게 뒷받침할 수 있는지에 대한 논의가 진행될 예정이다 .

이번 행사는 다롄이 전통적인 산업 중심지에서 과학기술과 첨단 제조업의 중심지로 발전을 이어가는 가운데 개최된다 . 잉거스 과학도시 (Yinggeshi Science City) 에서는 촉매 기술부터 고성능 베어링에 이르는 다양한 분야의 연구가 진행되고 있으며 , 다롄 하이테크 산업단지의 기업들은 새로운 산업 응용을 통해 연구 성과의 상용화를 추진하고 있다 . 이러한 노력은 수소 기술 , 산업용 소프트웨어 , 첨단 제조업 등 다양한 분야에 걸쳐 이루어지고 있다 .

다롄의 발전은 산업 현대화와 글로벌 에너지 전환에 관한 보다 폭넓은 논의와도 밀접하게 연관되어 있다 . 중국의 주요 석유화학 산업 중심지 중 하나인 다롄은 디지털화 , 효율성 향상 , 저탄소 기술 도입을 통해 에너지 및 화학 산업의 고도화를 추진하고 있다 . 다롄화학물리연구소 (Dalian Institute of Chemical Physics) 와 같은 연구기관들은 촉매 에너지 전환과 첨단 화학 소재 분야의 연구를 수행하며 , 다롄의 산업 기반 다각화와 현대화를 지원하고 있다 .

국제회의 개최를 위해 교통 , 통신 인프라 및 회의 서비스 분야의 개선이 이루어졌다 . 국가 저탄소 시범도시인 다롄은 행사 참가자 수송을 위해 주로 신에너지차로 구성된 차량을 운영할 예정이다 . 또한  5G-A 네트워크와 같은 기술을 활용하여 행사장의 통신 환경도 향상되었다 .

회의 프로그램 외에도 참가자들은 다롄의 해안 환경과 문화 활동을 경험할 수 있다 . 체리 페스티벌과 비치 페스티벌 등 계절 행사와 함께 , 다롄의 해안가 지역과 공공 공간은 방문객들에게 중국 동북지역의 대표 도시 중 하나인 다롄을 보다 폭넓게 이해할 수 있는 기회를 제공한다 .

세계 각국의 지도자 , 기업 경영진 , 기업가 , 연구자들이 다롄에 모이는 가운데 , 다롄은 다시 한 번 혁신 , 산업 전환 , 국제 협력을 논의하는 플랫폼 역할을 하게 된다 . 경제적 불확실성과 기술 변화가 지속되는 환경 속에서 , 이번 회의는 혁신이 지속 가능한 성장과 공동 발전에 어떻게 기여할 수 있는지를 모색하는 것을 목표로 한다 .

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SOURCE Information Office Of Dalian Municipal Government

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