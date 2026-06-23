DAREU apresenta linhas FLEX e ULTRA na Eletrolar Show 2026

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DAREU, marca líder em periféricos gamer com 20 anos de experiência no setor, participará da Eletrolar Show 2026 de 22 a 25 de junho no Distrito Anhembi, estande B39. A empresa apresentará suas linhas mais recentes antes do lançamento oficial no Brasil.

DAREU na Eletrolar Show 2026

A Eletrolar Show é uma das maiores feiras de eletroeletrônicos da América Latina e reúne milhares de profissionais do setor, distribuidores e representantes da imprensa. A feira funciona como plataforma para lançamentos de produtos, parcerias comerciais e análise de tendências do setor, dando às marcas acesso direto aos mercados de tecnologia do Brasil e da região.

A DAREU apresentará a Série FLEX, com lançamento previsto no Brasil para julho, incluindo os modelos FLEX 75, FLEX 87 e FLEX 98. A Série FLEX combina:

Conectividade em três modos (Bluetooth, sem fio de 2,4 GHz e com fio)

(Bluetooth, sem fio de 2,4 GHz e com fio) Experiência premium de digitação mecânica

Iluminação RGB dinâmica

Alta durabilidade e confiabilidade

Projetada para equilibrar desempenho e preço acessível, a Série FLEX mira consumidores que buscam teclados de alta qualidade para jogos e uso profissional. O portfólio destaca conforto para o usuário, confiabilidade de longo prazo e inovação com boa relação custo-benefício, posicionando a DAREU de forma competitiva no mercado brasileiro de periféricos gamer, em expansão.

Além disso, a DAREU apresentará sua Série ULTRA de última geração, incluindo o Teclado Magnético ULTRA 75 e o Mouse Modular para Jogos ULTRA 07. A série ULTRA já chamou a atenção do mercado na China e nos Estados Unidos por seu design modular, materiais de alto padrão e recursos personalizáveis. A apresentação oferece aos gamers e entusiastas de tecnologia brasileiros a primeira oportunidade de experimentar os produtos pessoalmente.

Como parte de sua estratégia de expansão global, a DAREU busca distribuidores e parceiros de canal. Os interessados podem visitar o estande B39 na Eletrolar Show.

Para obter mais informações sobre os produtos, acesse www.dareu.com.

Sobre a DAREU

Fundada em 2006, a DAREU é uma das principais fornecedoras de periféricos gamers e profissionais, incluindo teclados mecânicos, teclados com switches magnéticos, mouses gamer e headsets. Guiada pela filosofia da marca "DARE TO BE YOU" (OUSE SER VOCÊ MESMO), a DAREU oferece produtos inovadores e de alto desempenho, projetados para atender às necessidades de gamers e profissionais em todo o mundo.

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FONTE DAREU