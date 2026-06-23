DAREU presentará la serie FLEX & ULTRA en Eletrolar Show 2026

SÃO PAULO, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DAREU, una marca líder en dispositivos periféricos para juegos con más de 20 años de experiencia en la industria, participará en Eletrolar Show 2026 del 22 al 25 de junio en el Distrito Anhembi, stand B39, para mostrar sus líneas de productos más recientes antes de su lanzamiento oficial en Brasil.

DAREU en Eletrolar Show 2026

Eletrolar Show es uno de los eventos comerciales de electrónica de consumo más grandes de América Latina, que atrae a miles de profesionales de la industria, distribuidores y representantes de los medios de comunicación. La exposición sirve como plataforma para lanzamientos de productos, asociaciones comerciales y análisis de tendencias de la industria, ya que proporciona a las marcas acceso directo a los mercados tecnológicos brasileños y regionales.

DAREU presentará la serie FLEX, que se lanzará en Brasil en julio, que incluye los teclados FLEX 75, el FLEX 87 y el FLEX 98. La serie FLEX combina:

Conectividad trimodal (Bluetooth, inalámbrica de 2.4 GHz, con cable)

(Bluetooth, inalámbrica de 2.4 GHz, con cable) Experiencia de escritura mecánica premium

Iluminación RGB dinámica

Alta durabilidad y fiabilidad

Diseñada para equilibrar el rendimiento y la asequibilidad, la serie FLEX se dirige a los consumidores que buscan teclados de alta calidad tanto para juegos como para uso profesional. La línea enfatiza la comodidad del usuario, la confiabilidad a largo plazo y la innovación rentable, lo que pone a DAREU en una posición competitiva en el creciente mercado de dispositivos periféricos para juegos de Brasil.

Además, DAREU presentará su serie ULTRA de alta gama, que incluye el teclado magnético ULTRA 75 y el ratón para juegos modular ULTRA 07. La serie ULTRA ya ha generado una importante atención en el mercado de China y Estados Unidos por su diseño modular, materiales de primera calidad y características personalizables. La exhibición ofrece a los jugadores y entusiastas de la tecnología brasileños la primera oportunidad de experimentar estos productos en persona.

Como parte de su estrategia de expansión mundial, DAREU busca activamente distribuidores y socios de canal. Los interesados pueden visitar el stand B39 de Eletrolar Show.

Para obtener información adicional sobre el producto, visite www.dareu.com.

Acerca de DAREU

Fundada en 2006, DAREU es un proveedor líder de dispositivos periféricos para juegos y profesionales, como teclados mecánicos, teclados magnéticos, ratones para juegos y auriculares. Guiada por la filosofía de la marca "DARE TO BE YOU" (atrévete a ser tú), DAREU ofrece productos innovadores y de alto rendimiento diseñados para satisfacer las necesidades de los jugadores y profesionales de todo el mundo.

SIGUE LUCHANDO.

FUENTE DAREU