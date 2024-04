Databye by Firstoken da GM Sectec: redefinindo a certificação PCI DSS com inovação em tokenização

Com o DataBye by FirsToken, as organizações podem remover dados confidenciais de seu ambiente, armazená-los externamente, controlar com segurança sua exposição a riscos e simplificar a conformidade com as normas internacionais PCI DSS 4.0.

SAN JUAN, Puerto Rico e MIAMI, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A GM Sectec, líder global em segurança de pagamentos, anuncia o lançamento global do Databye by FirsToken, sua solução avançada de tokenização. Com a entrada em vigor do PCI DSS v4.0 em abril deste ano, o Databye oferece uma transição perfeita e uma redução significativa no escopo da certificação PCI DSS, permitindo que as organizações removam completamente os dados confidenciais de seu ambiente sem afetar seus fluxos de dados. Isso permite a transmissão, o armazenamento e o processamento seguros e controlados, simplificando a conformidade com a norma.

O PCI DSS v4.0 entrou oficialmente em vigor em 1º de abril de 2024, portanto, os comerciantes e prestadores de serviços devem fazer a transição do PCI DSS v3.2.1 agora para obter conformidade regulamentar e garantir operações comerciais ininterruptas. Embora o objetivo principal dessa nova versão permaneça o mesmo, para garantir a segurança dos dados do titular do cartão, a nova versão do padrão deve levar em conta a evolução das ameaças em um cenário de segurança cibernética em constante mudança.

Uma das principais mudanças no PCI DSS 4.0 é a adoção de uma abordagem mais baseada em riscos. Essa mudança permite que as organizações adaptem suas medidas de segurança mais de perto aos riscos específicos que enfrentam, incentivando uma postura de segurança mais proativa e dinâmica.

A Databye by FirsToken permite que os comerciantes e prestadores de serviços obtenham a certificação PCI DSS com um escopo de redução de controle sem precedentes. Isso representa uma evolução monumental do nosso comprovado serviço de tokenização, acelerando o tempo de conformidade e protegendo dados confidenciais em meios de pagamento com maior eficiência e segurança.

A experiência indica que, com a Databye, até 80% do esforço de conformidade com a PCI 4.0 pode ser reduzido, dependendo da configuração e do ambiente do cliente.

A Databye by FirsToken nasceu da necessidade de inovação na interação com dados confidenciais, sem o ônus de possuí-los diretamente. "A Databye mudará a forma como vemos o PCI DSS atualmente; o tempo e o esforço que as entidades precisam investir para obter a certificação. De agora em diante, a conformidade com o PCI DSS será muito mais simples e acessível para todos", Héctor Guillermo Martínez, Presidente da GM Sectec.

A Databye by FirsToken se destaca por seus seguintes recursos:

Coleta: oferece uma solução avançada para a captura segura de dados confidenciais em vários formatos e modalidades, ajudando as empresas com a complexidade e o risco envolvidos no manuseio de informações confidenciais em seus próprios sistemas.

Proteção: protege dados confidenciais em um ambiente seguro e fornece aos clientes tokens não confidenciais, reutilizáveis e universais, garantindo o gerenciamento interno de dados sem exposição a ameaças.

Transferência: permite a troca contínua e segura de dados confidenciais com terceiros, removendo barreiras e mantendo a integridade e a confidencialidade dos dados em todos os momentos.

Conformidade acelerada: reduz drasticamente o tempo e os recursos necessários para obter a certificação PCI DSS, tornando a conformidade mais rápida e econômica.

Com o Databye by FirsToken, as empresas podem simplificar o caminho da certificação PCI DSS, tornando-o mais rápido e menos oneroso. O objetivo é eliminar o ônus da segurança e da conformidade dos dados, deixando as organizações livres para inovar e entrar no mercado com mais rapidez e eficiência.

Sobre a GM Sectec

A GM Sectec é líder no fornecimento de defesa cibernética e serviços gerenciados de segurança, com operações em 50 países ao redor do mundo e mais de 50 anos de serviços contínuos. As soluções e os serviços da GM Sectec abrangem três áreas principais: Risco, Governança e Conformidade, Serviços Gerenciados de Segurança e Prevenção e Consultoria contra Fraudes, que, combinados, protegem, detectam e respondem de forma eficaz a ataques avançados, reduzindo o risco comercial, a fraude e o crime cibernético. Fundada em 1970 como General Computer Corporation e, posteriormente, como GM Group na década de 1990, a GM Sectec tem um extenso histórico e experiência no gerenciamento de políticas e processos integrados de tecnologias e padrões para proteção de dados em risco de sistemas de pagamento. A GM Sectec está listada na lista das 150 maiores empresas de segurança cibernética da Cybercrime Magazine em 2022 e foi nomeada vencedora de dois prêmios globais InfoSec em 2023: Hot Company MDR Service Provider e Hot Company MSSP. Para obter mais informações sobre a GM Sectec, visite nosso site: www.gmsectec.com

