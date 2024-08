Datacolor anuncia o próximo lançamento do Spectro 55, oferecendo precisão de cores acessível para lojas de tintas de varejo

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Datacolor, fornecedora líder de soluções de gerenciamento de cores, anunciou o lançamento do Spectro 55, uma ferramenta de correspondência de cores personalizada simples, mas acessível, projetada especificamente para varejistas de tintas.

Os métodos tradicionais para obter cores de tinta personalizadas são caros, muitas vezes dependendo de processos de mistura manuais que são demorados e propensos a erros. Muitas "soluções" existentes ficaram aquém, sendo proibitivamente caras e sem funcionalidade intuitiva.

O Spectro 55 é simples de usar com o mínimo de treinamento. Quando combinado com o Datacolor Paint Software, os revendedores podem evitar erros dispendiosos causados pela correspondência de cores puramente visual e fornecer facilmente cores precisas com base nos ingredientes que já possuem.

A abordagem econômica da Datacolor permite que as lojas de tintas atendam à crescente preferência do consumidor por cores de tintas especiais com facilidade, garantindo precisão e eficiência desde a formulação até a distribuição.

"O dispositivo oferece uma solução de alta precisão e correspondência de cores a um preço acessível para atender à crescente demanda por cores de tinta personalizadas no mercado latino-americano e em outras regiões", disse Suleman Madha, diretor de vendas e suporte, Américas, Datacolor. "Permite que pequenas lojas ofereçam uma ampla gama de benefícios de cores personalizadas sem fazer grandes investimentos."

A ferramenta de correspondência de cores Spectro 55 tem lançamento programado para este outono.

Para obter mais informações sobre os produtos e serviços da Datacolor, visite https://www.datacolor.com/business-solutions/paint-and-coatings.

Sobre a Datacolor

A Datacolor, líder global em soluções de gerenciamento de cores, fornece software, instrumentos e serviços para garantir cores precisas de materiais, produtos e imagens. As principais marcas, fabricantes e profissionais de criação do mundo usam as soluções inovadoras da Datacolor para obter consistentemente as cores certas há mais de 50 anos. A empresa fornece vendas, serviços e suporte a mais de 100 países em toda a Europa, Américas e Ásia. Os setores atendidos incluem têxtil e vestuário, tintas e revestimentos, automotivo e plásticos, além de fotografia, design e videografia. Para mais informações, visite: www.datacolor.com.

