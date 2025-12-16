Dê um presente que transforma o ano inteiro: LG inspira uma rotina com mais cuidado, tempo e bem-estar

Mais do que eletrodomésticos, soluções da LG são um convite para presentear com o que realmente importa: uma vida mais prática e conectada para quem você ama

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A busca pelo presente ideal, o Natal já está chegando, muitas vezes nos leva a uma pergunta: o que pode realmente fazer a diferença na vida de quem amamos? Em vez de algo passageiro, o verdadeiro valor está em um presente que continua a entregar carinho, praticidade e bem-estar, dia após dia. É com essa inspiração que a LG Electronics posiciona seu portfólio como a escolha perfeita para um presente que transforma a rotina e celebra o conceito de que "A vida é melhor com LG".

REF

A proposta da LG é presentear com o que há de mais valioso: tempo de qualidade, cuidado com a saúde e momentos que criam memórias.

O presente de ter a cozinha como o coração da casa

Uma geladeira LG é mais do que um lugar para guardar alimentos; é um presente que inspira saúde e criatividade na cozinha. Tecnologias como Linear Cooling™ e DoorCooling+™ garantem que os ingredientes para a ceia de Natal e para as refeições de todo o ano mantenham o frescor e o sabor por muito mais tempo, reduzindo o desperdício.

"Presentear com uma de nossas geladeiras é como oferecer um banquete de possibilidades todos os dias. É a tranquilidade de saber que a família terá sempre à mão alimentos bem conservados, prontos para se transformarem em pratos deliciosos e momentos inesquecíveis à mesa", afirma Edianne Menezes, Gerente de Produto de Geladeiras da LG Brasil.

O presente de ter mais tempo para o que realmente importa. A lavanderia, muitas vezes vista como um local de tarefas intermináveis, pode se tornar um símbolo de eficiência e cuidado. Uma Lava e Seca LG é um presente que devolve horas preciosas para a família.

"Nosso objetivo é libertar as pessoas da preocupação com a lavagem de roupas. Com a inteligência artificial AI DD™, que cuida dos tecidos de forma personalizada, e a tecnologia Steam™, que higieniza as peças, estamos na verdade presenteando com tempo. Tempo para brincar com os filhos, para relaxar ou para simplesmente não fazer nada. É um presente de cuidado que se renova a cada ciclo de lavagem", comenta Rodrygo Silveira, Gerente de Produto de Lava e Seca e Micro-Ondas da LG Brasil.

O presente de ter um lar que funciona em harmonia. A magia de uma casa conectada é a simplicidade. Pelo aplicativo LG ThinQ™, todos esses presentes se integram, permitindo controlar a temperatura da geladeira ou iniciar um ciclo de lavagem pelo celular. É a praticidade de ter um ecossistema inteligente que trabalha em segundo plano para tornar a vida mais fácil.

Neste fim de ano, ao escolher um presente LG, a escolha é por uma solução duradoura e inteligente, que eleva a qualidade de vida e reforça os laços de carinho e cuidado no dia a dia. São mais do que presentes: são soluções duráveis e inteligentes que elevam a qualidade de vida, comprovando que a vida é, de fato, melhor com LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

CONTATO ASSESSORIA DE IMPRENSA: Alex de Cara - [email protected], Celia Almudena – [email protected], Edgard Assis – [email protected], Julia Oliveira – [email protected];

CONTATO – LG: Angela Sakuma – [email protected], Melissa Castro – [email protected]; LG ELECTRONICS - SAC, 4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas), 0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846055/REF.jpg

FONTE LG Electronics Brasil