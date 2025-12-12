Garantia estendida de Ar-Condicionado LG reforça compromisso com qualidade e durabilidade

Garantia estendida de 2 anos das máquinas e de 10 anos do compressor* reforça a qualidade dos ares-condicionados LG e a liderança da marca na América Latina por uma década

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics do Brasil dá um passo estratégico para redefinir o conceito de confiança no mercado de climatização com a nova garantia completa de 2 anos para peças e serviços1 em sua linha de ar-condicionado residencial. A iniciativa não é uma promoção, mas a prova pública da filosofia de durabilidade da marca, que já oferece 10 anos de garantia no compressor2, o coração do produto. Juntas, as garantias formam a mais sólida proposta de valor do setor, transformando a compra de um ar-condicionado em um investimento de longo prazo.

A decisão de dobrar a garantia é o reflexo direto de uma engenharia focada em longevidade. A tecnologia proprietária DUAL Inverter opera em frequências mais baixas e com menor vibração, o que reduz o desgaste natural dos componentes e prolonga sua vida útil. Essa operação mais estável diminui o atrito interno e contribui diretamente para uma durabilidade superior com menos chances de falhas.

"Em um mercado focado no preço de curto prazo, a LG escolhe focar no valor de longo prazo. Esta nova garantia de 2 anos não é uma campanha, é a materialização da nossa confiança na engenharia que desenvolvemos. É a prova de que um produto LG não é um gasto, mas um investimento em segurança e desempenho", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil. "Estamos oferecendo ao consumidor a tranquilidade total: a segurança de uma cobertura completa por 2 anos e a confiança de que o componente mais vital de seu aparelho está protegido por uma década."

A estratégia diferencia a LG de concorrentes que competem agressivamente por preço, posicionando a marca como uma parceira que oferece um ecossistema completo de suporte, incluindo uma vasta rede de assistência técnica e produção local. Líder em vendas de ar-condicionado no Brasil há mais de 10 anos3, a LG reforça sua credibilidade ao entregar não apenas tecnologia, mas também continuidade e conforto ao consumidor.

1 A garantia de 2 anos no produto é válida para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como "LG AI DUAL Inverter", ou "DUAL Inverter", e 02 (dois) modelos específicos da linha "LG AI Smart Inverter", ou "Smart Inverter": S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monosplit ou single split.Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia.

2 Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.

3 Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria ArCondicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024)

