Dealism garante US$ 15 milhões em financiamento anjo para revolucionar o engajamento do cliente no Brasil

SINGAPURA e SÃO PAULO, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A recém-fundada DEALISM PTE. LTD. Arrecadou com sucesso $ 15 milhões em financiamento anjo para transformar o envolvimento do cliente e impulsionar o sucesso das vendas. Esta rodada de financiamento, liderada pela GL Ventures com a participação da HSG, da Linear Capital e de outros investidores anjos, é um marco significativo para a empresa, que se prepara para entrar no mercado brasileiro como um disruptor na tecnologia de conversas de vendas.

Um Agente de Vendas de IA Revolucionário

Vender não é apenas fechar — é timing, tom e confiança. Hoje, nosso fundador Leo Huan apresenta a Dealism: o primeiro Agente de Vendas com IA do mundo, baseado nos princípios do Vibe Selling, projetado para entender psicologia, intenção e emoção em cada conversa. Com o apoio de uma rodada anjo de US$ 15 milhões liderada pela GL Ventures, com participação da HSG, Linear Capital e outros investidores, a Dealism vai além da automação para a persuasão inteligente. Ela se adapta como um humano, analisa como um estrategista e vende com uma intuição que parece real — ajudando você a se comunicar, persuadir e converter em todos os canais de conversa.

O Dealism lançou o primeiro agente de IA de vendas do mundo que vende para você, projetado especificamente para melhorar a comunicação entre as empresas e seus clientes. Ao contrário dos chatbots tradicionais, que geralmente fornecem automação básica, a plataforma do Dealism interpreta o contexto, identifica a intenção do cliente e reconhece pistas emocionais. Isso permite que a IA aplique mensagens estratégicas que orientam as interações em direção a resultados significativos.

Características distintivas: Mais do que apenas um chatbot

Enquanto muitos chatbots se concentram em respostas de consulta simples, o Dealism vai mais longe, facilitando conversas complexas que ajudam ativamente a vender e fechar negócios. A plataforma suporta vários canais de comunicação, incluindo WhatsApp Web, DMs do Instagram e um aplicativo dedicado, permitindo que as empresas mantenham um envolvimento profissional e oportuno com seus clientes.

Além disso, a IA do Dealism aprende continuamente com as interações, adaptando suas estratégias como um humano faria. Ele evolui a cada conversa, o que o diferencia dos chatbots tradicionais, garantindo que as conversas não sejam apenas automatizadas, mas também dinâmicas e responsivas às necessidades do cliente.

Configuração rápida e fácil

A configuração do Dealism é simples, exigindo o mínimo de insumos para colocar a IA em operação em poucos minutos. Ele aproveita insights sobre produtos e comportamento do público para garantir respostas precisas e persuasivas, transformando interações em oportunidades de vendas.

Estratégias de vendas integradas para um envolvimento eficaz

A IA do Dealism inclui estratégias de vendas integradas para negociação e gerenciamento de objeções. Ao utilizar o perfil inteligente do usuário, a plataforma garante respostas autênticas e personalizadas, refinando continuamente sua abordagem para melhorar os resultados do engajamento.

Capacitando diversos grupos de usuários

O Dealism atende empreendedores e equipes de suporte ao cliente, ajudando-os a converter leads e criar confiança. Nas conversas B2B, a IA apoia os profissionais ao longo das discussões e negociações, orientando as interações para o sucesso.

A visão por trás do Dealismo

Leo Huan, fundador do Dealism e ex-presidente da primeira empresa SaaS de capital aberto da China, pretende criar uma plataforma que melhore a comunicação e capacite as empresas. Ele afirmou: "Esperamos alavancar a experiência de operação de vendas acumulada ao alcançar centenas de bilhões em GMV no WeChat na China para capacitar os empresários no Brasil". Essa visão reflete o compromisso do Dealism em facilitar o envolvimento eficiente e autêntico do cliente.

Conclusão: coloque a IA mais perto de cada conversa.

Com configuração rápida, engajamento inteligente, suporte multicanal e orientação estratégica de vendas, o Dealism capacita os profissionais a converter conversas em resultados tangíveis . Seu lançamento significa um avanço significativo nas ferramentas de vendas orientadas por IA, fornecendo às empresas uma solução escalável para envolver clientes em potencial, gerar conversões e, por fim, fechar mais negócios.

Para obter mais informações sobre o Dealism e suas soluções inovadoras, visite https://dealism.ai

