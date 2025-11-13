Dealism se asegura $ 15 millones en fondos ángel para interrumpir la participación del cliente en Brasil

SINGAPUR y SÃO PAULO, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/-- DEALISM PTE., recientemente fundada y con sede en Singapur. LTD. Ha recaudado con éxito $ 15 millones en fondos ángel para transformar la participación del cliente e impulsar el éxito de ventas. Esta ronda de financiación, liderada por GL Ventures con la participación de HSG, Linear Capital y otros inversores ángeles, marca un hito importante para la empresa, ya que se prepara para ingresar al mercado brasileño como un disruptor en la tecnología de conversación de ventas.

Un revolucionario agente de ventas de IA

Vender no es solo cerrar — es timing, tono y confianza. Hoy, nuestro fundador Leo Huan presenta Dealism: el primer Agente de Ventas con IA del mundo, construido sobre los principios de Vibe Selling, diseñado para entender la psicología, la intención y la emoción en cada conversación. Con el respaldo de una ronda ángel de US$ 15 millones liderada por GL Ventures, con la participación de HSG, Linear Capital y otros ángeles, Dealism va más allá de la automatización hacia la persuasión inteligente. Se adapta como un humano, analiza como un estratega y vende con una intuición que se siente real — ayudándote a comunicar, persuadir y convertir a través de múltiples canales conversacionales.

Dealism ha lanzado el primer agente de IA de ventas de Vibe del mundo que vende por ti, diseñado específicamente para mejorar la comunicación entre las empresas y sus clientes. A diferencia de los chatbots tradicionales, que a menudo proporcionan una automatización básica, la plataforma de Dealism interpreta el contexto, identifica la intención del cliente y reconoce las señales emocionales. Esto permite a la IA aplicar mensajes estratégicos que guían las interacciones hacia resultados significativos.

Características distintivas: más que un chatbot

Si bien muchos chatbots se centran en respuestas de consulta simples, Dealism va más allá al facilitar conversaciones complejas que ayudan activamente a vender y cerrar tratos. La plataforma admite múltiples canales de comunicación, incluidos WhatsApp Web, Instagram DM y una aplicación dedicada, lo que permite a las empresas mantener un compromiso profesional y oportuno con sus clientes.

Además, la IA de Dealism aprende continuamente de las interacciones, adaptando sus estrategias como lo haría un humano. Evoluciona con cada conversación, lo que lo diferencia de los chatbots tradicionales, lo que garantiza que las conversaciones no solo sean automatizadas, sino también dinámicas y receptivas a las necesidades de los clientes.

Configuración rápida y sencilla

Configurar Dealism es sencillo y requiere entradas mínimas para que la IA funcione en cuestión de minutos. Aprovecha los conocimientos sobre los productos y el comportamiento de la audiencia para garantizar respuestas precisas y persuasivas, convirtiendo las interacciones en oportunidades de ventas.

Estrategias de ventas integradas para un compromiso eficaz

La IA de Dealism incluye estrategias de ventas integradas para la negociación y la gestión de objeciones. Al utilizar perfiles de usuario inteligentes, la plataforma garantiza respuestas auténticas y personalizadas, refinando continuamente su enfoque para mejorar los resultados del compromiso.

Empoderar a diversos grupos de usuarios

Dealism sirve a empresarios y equipos de atención al cliente, ayudándolos a convertir clientes potenciales y generar confianza. En las conversaciones B2B, la IA apoya a los profesionales a lo largo de las discusiones y negociaciones, guiando las interacciones hacia el éxito.

La visión detrás del trato

Leo Huan, fundador de Dealism y ex presidente de la primera empresa SaaS de China que cotiza en bolsa, tiene como objetivo crear una plataforma que mejore la comunicación y empodere a las empresas. Afirmó: "Esperamos aprovechar la experiencia de operación de ventas acumulada al lograr cientos de miles de millones en GMV en WeChat en China para capacitar a los propietarios de negocios en Brasil". Esta visión refleja el compromiso de Dealism de facilitar una participación eficiente y auténtica del cliente.

Conclusión: acerca la IA a cada conversación.

Con una configuración rápida, un compromiso inteligente, soporte multicanal y orientación estratégica de ventas, Dealism permite a los profesionales convertir las conversaciones en resultados tangibles . Su lanzamiento significa un avance significativo en las herramientas de ventas impulsadas por la IA, proporcionando a las empresas una solución escalable para atraer clientes potenciales, impulsar las conversiones y, en última instancia, cerrar más acuerdos.

Para obtener más información sobre Dealism y sus soluciones innovadoras, visite https://dealism.ai

También puede seguirnos en las redes sociales para obtener actualizaciones:

Twitter: @Dealism

LinkedIn: @Dealism

Instagram: @Dealism

YouTube: @Dealism

Facebook : @Dealism

Contáctenos:

Cici

info@dealism .ai

Video - https://www.youtube.com/watch?v=1XJekFFim-4

FUENTE DEALISM PTE. LTD.