DeepL inclui francês e espanhol entre os idiomas oferecidos em seu assistente de escrita baseado em IA

COLÔNIA, Alemanha, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL, empresa líder em IA linguística, anunciou hoje o lançamento de mais dois idiomas em seu assistente de escrita baseado em IA, o DeepL Write. Lançado originalmente apenas para inglês e alemão, o DeepL Write agora passa a oferecer espanhol e francês, reforçando o serviço com dois idiomas extremamente importantes no mundo dos negócios. Com a expansão da oferta de idiomas, as empresas podem otimizar a escrita e a comunicação de suas equipes e ampliar seu alcance, mantendo a consistência e a voz da marca em ainda mais idiomas.

"Escutamos com frequência dos nossos clientes que a falta de clareza e eficácia na comunicação pode ser um problema para os negócios, mesmo quando se trata da língua materna. Essa demanda impulsionou a criação do DeepL Write. Empresas do mundo inteiro, inclusive de países de língua francesa e espanhola, estão percebendo a importância não apenas de traduzir, mas também de elaborar textos claros e estruturados para a comunicação com os clientes locais. Nós ficamos sabendo de usuários que estavam traduzindo um texto para um idioma aleatório e traduzindo de volta ao idioma original para usar os resultados de qualidade do Tradutor DeepL, o que inspirou o desenvolvimento do DeepL Write", diz Jarek Kutylowski, fundador e CEO do DeepL.

Pesquisas sobre o tema indicam que textos de má qualidade podem custar bilhões de dólares para as empresas todos os anos. Uma pesquisa recente da Forbes com 1.000 funcionários de escritórios dos EUA constatou que uma comunicação deficiente teve um efeito negativo sobre a produtividade de 49% dos entrevistados, afetando a satisfação profissional de 50% deles e o nível de estresse de 42%.**

O DeepL Write Pro foi desenvolvido para ajudar as empresas a superarem esses desafios. A solução conta com grandes modelos de linguagem (LLMs) próprios que permitem oferecer sugestões inteligentes de melhoria para tornar os textos mais claros, precisos e eficazes. O DeepL Write baseia-se na mesma arquitetura do carro-chefe da empresa, o Tradutor DeepL, e é capaz de detectar nuances linguísticas, como contexto e estilo de escrita, em tempo real, oferecendo sugestões de palavras alternativas e correções gramaticais à medida que o usuário escreve. Também é possível aplicar ao texto um dos estilos de escrita disponíveis: simples, corporativo, acadêmico ou coloquial. Com todos esses recursos à disposição, os usuários podem se comunicar de forma mais efetiva, o que tem um impacto positivo nas relações de trabalho com colegas, parceiros e sócios.

O DeepL Write Pro permite encontrar as palavras certas para qualquer contexto e escrever com clareza e sofisticação independentemente do nível de conhecimento do idioma. O DeepL também oferece recursos avançados de segurança, incluindo criptografia TLS e garantia de eliminação dos textos após o processamento para uma máxima proteção de dados.

"Além disso, temos o prazer de anunciar que o português e italiano farão parte dos idiomas oferecidos no DeepL Write Pro até o final de 2024. Assim, nossos clientes no Brasil, em Portugal e na Itália também poderão impulsionar sua comunicação escrita, tanto interna quanto externamente", completa Kutylowski.

Desde sua criação em 2017, o DeepL se tornou o provedor de IA de idiomas preferido por empresas de vários setores, incluindo manufatura, jurídico, varejo, saúde, tecnologia e serviços profissionais. Sua plataforma de IA especializada em idiomas tornou-se um investimento essencial para as empresas internacionais, ajudando a superar desafios linguísticos associados a temas estratégicos, que vão de comunicação interna e atendimento ao cliente até expansão internacional. As soluções avançadas de tradução e escrita do DeepL têm um importante diferencial: seus modelos de IA são especializados e adaptados especificamente para contextos de linguagem e idiomas. Como resultado, é possível obter traduções mais exatas para uma variedade de casos de uso e reduzir o risco de distorções e ambiguidades.

Acesse a página do DeepL Write Pro para saber mais sobre como sua empresa pode elevar o nível da comunicação em inglês, alemão, francês e espanhol.

O lançamento de novos idiomas no DeepL Write ocorre após o anúncio de uma rodada de investimento e de uma avaliação de US$ 2 bilhões para o DeepL, bem como a integração de tecnologia de LLM própria em seu tradutor e sua inclusão na lista Forbes AI 50 das empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo.

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas e instituições governamentais, bem como milhões de pessoas em 228 mercados, confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

