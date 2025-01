DeepL reforça a API com o modelo LLM de última geração e DeepL Write

A solução de API foi ampliada e oferece recursos avançados de tradução e novas ferramentas

de escrita, permitindo que as empresas incorporem a IA linguística em seus fluxos de trabalho para uma

comunicação mais eficaz e o crescimento dos negócios.

COLÔNIA, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O DeepL, empresa líder internacional em IA linguística, anunciou hoje a ampliação de sua popular API com dois novos recursos poderosos: o modelo de linguagem de última geração do DeepL e o DeepL Write. O modelo de última geração oferece traduções mais precisas e exatas, ao passo que, com a introdução do DeepL Write, os usuários têm acesso às ferramentas avançadas de escrita da empresa na API, incluindo sugestões de reescrita, correções ortográficas e muito mais. Desta forma, a empresa proporciona a sua crescente rede de clientes da API do DeepL um conjunto ainda mais completo de ferramentas de IA linguística, melhorando a comunicação, aumentando a eficiência e gerando economia de custos.

"A ampliação da API do DeepL com a introdução de traduções com a tecnologia do LLM de última geração e de recursos avançados de escrita é um marco importante para nós em nossa missão de romper as barreiras linguísticas para empresas do mundo inteiro, permitindo que acelerem sua expansão para novos mercados", afirma Sebastian Enderlein, CTO do DeepL. "A API é uma das soluções mais populares do DeepL devido à sua flexibilidade e facilidade de uso. Ela realmente se tornou fundamental para empresas que buscam aumentar a qualidade e a eficiência de seus processos relacionados a idiomas por meio da automação. Com a API do DeepL, as empresas podem integrar nossas ferramentas de IA linguística diretamente em seus aplicativos internos e externos, como fluxos de trabalho de e-mail e plataformas de comércio eletrônico, para superar desafios relacionados a barreiras linguísticas, à tradução de conteúdo e à clareza na comunicação escrita. A solução também segue os rigorosos padrões de segurança de nível empresarial pelos quais somos conhecidos, para que os dados confidenciais dos clientes estejam sempre protegidos.

As marcas líderes em uma variedade de setores, como Deutsche Bahn, Weglot, Panasonic Connect, 24Translate e Alza, confiam na API do DeepL, que fornece acesso programático à tecnologia especializada de IA linguística do DeepL. Isso permite que as empresas utilizem os recursos de tradução (e agora de escrita) de alta qualidade, seguros e mundialmente reconhecidos da empresa diretamente em sites e aplicativos internos e externos.

Com as atualizações mais recentes, a API do DeepL agora oferece os seguintes recursos e benefícios:

Melhoria significativa na qualidade e na precisão das traduções, com a tecnologia de LLM de última geração do DeepL: agora, os usuários da API podem acessar traduções de maior qualidade, economizando ainda mais tempo na tradução e edição, graças à integração do modelo de linguagem de última geração do DeepL, que conta com as tecnologias de IA linguística e LLM proprietária do DeepL, desenvolvidas especificamente para tradução. Testes cegos realizados com especialistas em idiomas mostraram resultados notáveis da nova tecnologia de LLM: em comparação com o modelo antigo do DeepL nas traduções de inglês para japonês e chinês simplificado, a melhora foi de 1,7x; e, na combinação entre inglês e alemão, a melhora foi de 1,4x. O modelo de última geração do DeepL também supera significativamente os concorrentes em qualidade da tradução: em 2024, os testes cegos constataram que as traduções do DeepL precisam de menos edições do que as dos concorrentes, com o Google Tradutor precisando de 2 vezes mais edições e o ChatGPT-4 precisando de 3 vezes mais edições, para obter o mesmo nível de qualidade.

Novos recursos de escrita e edição do DeepL Write disponíveis na API: o DeepL Write, a ferramenta de escrita avançada da empresa para comunicações comerciais, agora está disponível para usuários da API por meio da mesma interface do Tradutor DeepL, oferecendo uma solução poderosa para empresas que buscam aprimorar a qualidade de sua escrita. Indo além das ferramentas de IA generativas comuns, que preenchem automaticamente o texto, ou das ferramentas de correção gramatical básicas, o DeepL Write atua como um assistente durante o processo de escrita, aprimorando o texto com sugestões em tempo real, com a tecnologia da IA, sobre a escolha de palavras, frases, estilo e tom. A inclusão dessa ferramenta transformará a maneira como os profissionais do conhecimento criam conteúdo corporativo, melhorando a precisão e a qualidade de tudo, desde comunicações internas até mensagens e contratos voltados para o cliente em escala internacional.

"Quando minha equipe e eu estávamos nos preparando para a expansão internacional [...] escolhemos a API do DeepL, o que acabou se revelando uma decisão fantástica. A transição foi rápida e fácil, e sentimos o impacto positivo imediatamente. Nossos revisores se tornaram mais produtivos, e nós economizamos milhares de euros em custos operacionais mensais. A API do DeepL desempenhou um papel fundamental na inserção da nossa plataforma de comércio eletrônico no cenário global, proporcionando eficiência e economia de custos", comenta Jakub Kalina, chefe da equipe de localização da Alza.

A API do DeepL com tecnologia do modelo de linguagem de última geração já está disponível para traduções em inglês, japonês, alemão, coreano e chinês simplificado. Outros idiomas serão disponibilizados em breve. Agora, o DeepL Write também está disponível na API do DeepL em alemão, inglês (britânico e americano), espanhol, francês, italiano e português (europeu e brasileiro). Os usuários do DeepL API Pro também estão protegidos com os mais elevados padrões em termos de segurança e conformidade com a garantia de que os seus textos nunca são utilizados para treinar os modelos do DeepL.

Para obter mais informações e experimentar a API do DeepL para sua empresa, visite https://www.deepl.com/products/api .

Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de cem mil empresas e instituições governamentais e milhões de pessoas em 228 mercados confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais na forma escrita e oral, bem como aperfeiçoar a redação. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de mil funcionários dedicados e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

