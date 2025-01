Delta Air Lines e Endeavor Air selecionam a AeroCore Technologies para um contrato exclusivo de 10 anos de lavagem de motores com espuma

INDIANAPOLIS, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Delta Air Lines e a Endeavor Air firmaram um contrato de 10 anos, elegendo a AeroCore Technologies como sua fornecedora exclusiva de lavagem de motores com espuma. O programa de lavagem aproveita a tecnologia de espuma nucleada patenteada mundialmente pela AeroCore para restaurar o desempenho do motor, melhorar a eficiência de combustível, reduzir as emissões de carbono e economizar horas de manutenção na maior parte da frota da Delta e da Delta Connection.

A abordagem inovadora da AeroCore à limpeza de motores de aeronaves oferece resultados imediatos e duradouros. Ao reduzir as temperaturas do motor, restaurar a economia de combustível e reduzir as emissões de CO2, a lavagem com espuma ambientalmente segura da AeroCore proporciona uma recuperação de desempenho superior em comparação com os métodos tradicionais de limpeza do motor com água ou detergente.

Independente do tipo de motor e não invasiva, a lavagem com espuma limpa todo o caminho do combustível do motor sem a necessidade de desmontagem, configurações complexas ou reboque da aeronave para um local de lavagem designado. O serviço da AeroCore é realizado ao lado do avião, no portão de embarque, permitindo que até quatro motores sejam limpos simultaneamente com a coleta total dos efluentes da lavagem do motor. Todo o processo é concluído em aproximadamente 1 hora.

David Thompson, vice-presidente de engenharia, qualidade e segurança da Delta Air Lines, disse: "Estamos gratos por ter um parceiro na AeroCore que pode atender toda a nossa frota e ajudar a apoiar as prioridades de economia de combustível e saúde do motor da Delta."

"Somos gratos pela confiança da Delta na tecnologia da AeroCore e pelo valor que ela agrega à sua frota. A AeroCore tem orgulho de apoiar a Delta e estamos ansiosos para fortalecer ainda mais essa parceria", disseram Jorge Saenz, fundador, e Kevin Bourke, CEO da AeroCore Technologies.

Sobre a AeroCore Technologies

A AeroCore Technologies, líder global em soluções de limpeza de motores de aeronaves, detém mais de 20 patentes internacionais por sua inovadora tecnologia de espuma nucleada. Essas soluções inovadoras estão revolucionando o setor de aviação, aumentando a disponibilidade e a prontidão de ativos, reduzindo os custos do ciclo de vida, minimizando as horas de manutenção por hora de voo, reduzindo as pegadas de carbono dos clientes e alcançando o desempenho máximo do motor.

Projetada e fabricada com orgulho nos EUA, a AeroCore emprega uma força de trabalho composta por mais de 50% de veteranos do exército dos EUA. A AeroCore apoia ativamente as forças armadas dos EUA realizando milhares de lavagens de motores de aeronaves e trocadores de calor anualmente.

Além da aviação, a Nucleated Foam Technology™ da AeroCore oferece melhorias significativas de desempenho no setor de petróleo e gás por meio de sua joint venture, a ReNu Technologies [www.renutech.com].

Para consultas ou para obter mais informações sobre o Total Engine Health da AeroCore Technologies, acesse www.aerocore.com ou entre em contato com [email protected].

