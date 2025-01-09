Delta Air Lines وEndeavor Air تختاران AeroCore Technologies لاتفاقية حصرية لغسل المحركات بالرغوة لمدة 10 سنوات

إنديانابوليس , 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- دخلت كلٌ من شركة الخطوط الجوية "دلتا إيرلاينز" (Delta Air Lines) وشركة الخطوط الجوية "إنديفور إير" (Endeavor Air) في اتفاقية مدتها 10 سنوات ، معلنتين عن شركة "آيريوكور تكنولوجيز" (AeroCore Technologies) كمزود حصري لغسل المحركات بالرغوة. يستفيد برنامج الغسيل من تكنولوجيا الرغوة المنوَّاة الحاصلة على براءة اختراع عالميًا والتي تقدمها شركة "آيريوكور" لاستعادة أداء المحرك، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير ساعات الصيانة على مستوى أغلب طائرات أسطول شركتي "دلتا" (Delta) و"دلتا كونكشن" (Delta Connection).

AeroCore Foam Wash at Gate

يوفر نهج "آيريوكور" المبتكر لتنظيف محركات الطائرات نتائج فورية ودائمة. من خلال خفض درجات حرارة المحرك ، واستعادة اقتصادية استهلاك الوقود ، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، توفر تقنيات الغسل بالرغوة الآمنة بيئيًا التي تقدمها شركة "آيريوكور" مستويات استرداد أداء فائقة مقارنةً بأساليب تنظيف المحركات التقليدية باستخدام الماء أو المنظفات.

تمتاز تقنية الغسل بالرغوة، الذي لا يعتمد على نوع المحرك ولا يخترق الأجزاء الداخلية، بتنظيف مسار غاز المحرك بأكمله بكفاءة دون الحاجة إلى تفكيك، أو إعدادات معقدة، أو سحب الطائرة إلى موقع غسل معين. يتم تنفيذ خدمة "آيريوكور" على جانب الطائرة، عند البوابة، مما يسمح بتنظيف ما يصل إلى أربعة محركات في وقت واحد مع الاحتفاظ الكامل بمخلفات عملية غسل المحرك. يتم الانتهاء من العملية بأكملها في حوالي ساعة واحدة.

قال ديفيد طومسون، نائب رئيس الهندسة والجودة والسلامة في شركة "دلتا إيرلاينز": "نحن ممتنون لوجود شريك في "آيريوكور" يمكنه خدمة أسطولنا بأكمله والمساعدة في دعم تحقيق وفورات الوقود في عمليات شركة "دلتا" ودعم أولويات صحة المحركات".

قال كلٌ من "خورخي ساينز"، المؤسس، و "كيفن بورك"، الرئيس التنفيذي لشركة "آيريوكور تكنولوجيز": نحن ممتنون لثقة شركة "دلتا" في تكنولوجيا "آيريوكور" والقيمة التي تجلبها إلى أسطولها. تفخر "آيريوكور" بدعم شركة "دلتا"، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة".

نبذة عن AeroCore Technologies

تملك شركة "آيريوكور تكنولوجيز"، الرائدة عالميًا في حلول تنظيف محركات الطائرات، أكثر من 20 براءة اختراع دولية لتكنولوجيا الرغوة المنوَّاة الرائدة الخاصة بها. وتقوم هذه الحلول المبتكرة بإحداث ثورة في صناعة الطيران من خلال تعزيز توافر الأصول واستعدادها، وخفض تكاليف دورة الحياة، وتقليل ساعات الصيانة لكل ساعة طيران، وخفض البصمة الكربونية لدى العملاء، وتحقيق أعلى أداء للمحرك.

وتوظف شركة "آيريوكور"، التي تفخر بإنجاز عمليات التصميم والتصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، قوة عمل تتألف من أكثر من 50٪ من قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين. تدعم "آيريوكور" الجيش الأمريكي بنشاط من خلال تنفيذ الآلاف من عمليات غسل محركات الطائرات ومُبَادِلات الحرارة سنويًا.

بالإضافة إلى الطيران، توفر "تقنية الرغوة المنوَّاة" (Nucleated Foam Technology™) التي تقدمها شركة "آيريوكور" تحسينات كبيرة في الأداء في قطاع النفط والغاز من خلال المشروع المشترك التابع لها، "رينو تكنولوجيز" (ReNu Technologies) [www.renutech.com].

للحصول على استفسارات أو مزيد من المعلومات حول تقنية "الكفاءة الإجمالية للمحرك" (Total Engine Health) التي تقدمها شركة "آيريوكور تكنولوجيز"، يُرجى زيارة موقع الويب www.aerocore.com أو التواصل على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] .