Dematic é nomeada um "Niche Player" no Quadrante Mágico do Gartner® de 2024 para Sistemas de Gerenciamento de Armazém

A Dematic está bem posicionada para transformar, liderar, alinhar e consolidar as ofertas de WMS, WCS, software e otimização para os clientes

ATLANTA, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Dematic anunciou hoje que foi nomeada como Niche Player (especialista de nicho) no Gartner® Magic Quadrant™ para Sistemas de Gerenciamento de Armazém (WMS) 2024.

O Dematic WMS orquestra fluxos de processos manuais e de automação em operações de armazenamento e centros de distribuição para maior visibilidade, controle e tomada de decisões. Ele integra recursos de planejamento, gerenciamento de mão de obra e atendimento em uma ampla gama de setores, incluindo mercadorias em geral, mercearia, alimentos e bebidas e vestuário.

"Acreditamos que esse reconhecimento valida a estratégia de software da Dematic e nossa capacidade de fornecer soluções inovadoras para nossos clientes", disse Deidre (Dee) Cusack, vice-presidente executivo de Produtos e Soluções Globais da Dematic. "O software é uma parte importante do portfólio da Dematic. Nossa evolução tecnológica se expandiu de um fornecedor líder de automação de equipamentos de manuseio de materiais (MHE) para um foco no desenvolvimento de software que fornece aos clientes um ecossistema integrado em que hardware e software trabalham juntos em harmonia. Nossa plataforma de software de última geração com o Dematic WMS permite que os clientes se adaptem às necessidades de negócios em constante mudança, guiados pela Dematic como um parceiro confiável."

Os recursos da plataforma em nuvem de última geração da Dematic incluem orquestração inteligente, fluxos de trabalho configuráveis, arquitetura componível, autonomia impulsionada por IA/ML, interface amigável ao usuário e painéis de controle.

Os recursos do software WMS da Dematic foram adotadas por mais de 500 armazéns globais para gerenciar as operações complexas dos clientes.

A avaliação baseou-se em critérios específicos que analisaram a completude da visão geral e a capacidade de execução. Veja uma cópia gratuita do relatório do Quadrante Mágico para saber mais sobre os pontos fortes e as precauções da Dematic aqui.

Sobre a Dematic

A Dematic projeta, constrói e oferece suporte a soluções automatizadas inteligentes que capacitam e sustentam o futuro do comércio para seus clientes na indústria manufatureira, armazenagem e distribuição. Com centros de pesquisa e desenvolvimento, instalações de manufatura e centros de serviço localizados em mais de 26 países, a rede global da Dematic, composta por mais de 10.000 funcionários, ajudou a realizar instalações bem-sucedidas para alguns das marcas líderes mundiais. Com sede em Atlanta, a Dematic é membro do KION Group, um dos principais fornecedores mundiais de empilhadeiras industriais e soluções de cadeia de suprimentos.

