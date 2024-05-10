Dematic 在 Gartner® 2024 年倉儲管理系統魔力象限™ 中獲評為特定領域者

Dematic 具有良好能力，可以為客戶轉型、領導、調整和整合 WMS、WCS、軟體性和優化方案

亞特蘭大2024年5月11日 /美通社/ -- Dematic 今天宣布，它在 Gartner® 2024 年倉儲管理系統 (WMS) 魔力象限™ 中獲評為特定領域者。

Dematic WMS 透過協調倉儲和配送中心作業中的手動和自動化流程，以提高可見性、控制和決策能力。它整合了各種行業的規劃、人力管理和履行能力，包括一般商品、雜貨、食品和飲料以及服裝。

Dematic 全球產品和解決方案執行副總裁 Deidre (Dee) Cusack 表示：「我們相信這項認可證明了 Dematic 的軟件策略以及我們為客戶提供創新解決方案的能力。軟件是 Dematic 產品組合的重要組成部分。我們的技術發展已從領先的材料處理設備 (MHE) 自動化供應商擴展到專注於開發軟件，為客戶提供一個硬件和軟件能夠共同合作的整合生態系統。我們配搭 Dematic WMS 的下一代軟件平台讓客戶能夠適應不斷變化的業務需求，Dematic 亦會擔當值得信賴的合作夥伴並提供指導。」

Dematic 的下一代雲端平台功能包括智能調度、可配置的工作流程、可組合架構、人工智能/機器學習驅動的自主性、用戶友好的介面，以及儀表板。

Dematic 的 WMS 軟件功能已被全球 500 多個倉庫採用來管理客戶複雜的營運。

評估基於特定標準，分析整體願景完整性和執行能力。請在此處查閱免費版的魔力象限報告 ，以進一步了解 Dematic 的優勢和注意事項。

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關於 Dematic

Dematic 設計，構建和支持智能自動化解決方案，為其在製造、倉儲和分銷領域的客戶提供支持，並維持未來的商業發展。Dematic 的研發工程中心、製造設施和服務中心遍佈超過 26 個國家，其全球網絡擁有超過 10,000 名員工，已幫助多個世界領先品牌成功實現客戶安裝項目。Dematic 總部位於亞特蘭大，是全球領先的工業卡車和供應鏈解決方案供應商 KION 集團的成員。

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