Dia da Terra 2024: Zoomlion lidera transformação verde na indústria global de máquinas de construção

Apenas o Parque de Máquinas de Terraplenagem da Zoomlion Smart Industrial City cortou 80.000 toneladas de carbono em 2023, o equivalente ao plantio de cinco milhões de árvores

CHANGSHA, China, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Por ocasião do Dia da Terra de 2024, sob o tema "Plásticos vs. Planeta", a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) destaca o seu compromisso em alcançar uma produção de baixo carbono cobrindo todo o processo de produção através da implementação de um roteiro integrado de desenvolvimento verde.

Estratégia de desenvolvimento verde. À medida que os países unem forças para enfrentar os desafios da redução da poluição plástica e da conservação do meio ambiente, a Zoomlion está liderando a transformação da indústria com uma estratégia de desenvolvimento verde que se concentra em design, fabricação, produtos, padrões e gestão ecologicamente corretos.

Componentes fundamentais de nova energia. A Zoomlion lançou uma gama de novos componentes fundamentais de energia, a base para o desenvolvimento de máquinas de construção de nova energia, envolvendo toda a cadeia tecnológica, incluindo desenvolvimento de baterias, controle elétrico e produção completa de máquinas.

Em 2022, a Zoomlion lançou nove componentes fundamentais de bateria de lítio, fornecendo uma solução integrada que inclui produção de hidrogênio, armazenamento, transporte, geração de eletricidade e principais tecnologias de motores.

Expansão sustentável da linha de produtos. Em dezembro de 2023, o desenvolvimento agrupado de nova energia da Zoomlion havia lançado 177 novos produtos energéticos cobrindo 13 linhas de produtos principais, incluindo combustível elétrico puro, híbrido e hidrogênio.

Canteiro de obras inteligente e ecológico. O grupo estabeleceu o primeiro canteiro de obras inteligente e ecológico do setor, onde 11 tipos de máquinas elétricas e autônomas em grande escala estão operando para realizar a construção não tripulada. O local encurtou o período de construção em 30% e aumentou a eficiência manual em 300%, garantindo ao mesmo tempo emissões zero.

Instalações inteligentes. Tendo a Zoomlion Smart City como núcleo, o grupo está construindo 23 fábricas inteligentes líderes mundiais. Até o final de junho de 2023, um total de cinco grandes fábricas inteligentes e 170 linhas de produção inteligentes foram colocados em operação, alcançando a produção verde de todo o processo. Na maior fábrica inteligente de guindastes de torre do mundo, a Zoomlion alcançou uma redução de 90% nos gases de soldagem, uma redução de 70% nas emissões de VOC e uma conservação de 15% de energia.

Celebrando o Dia da Terra de 2024, a Zoomlion está reforçando seu compromisso com a liderança de práticas sustentáveis na indústria de máquinas de construção. As ações da empresa hoje são cruciais para um futuro sustentável, garantindo que as necessidades atuais sejam atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas.

FONTE Zoomlion